Selskabsmeddelelse nr. 09/2025

Intern viden

Coloplast interim CEO Lars Rasmussen udtræder af bestyrelsen ved den kommende ordinære generalforsamling

Interim CEO Lars Rasmussen har i dag informeret Coloplasts bestyrelse om, at han ikke genopstiller som bestyrelsesmedlem ved den kommende ordinære generalforsamling den 4. december 2025.

”På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Lars for hans mangeårige engagement i Coloplast. Gennem næsten fire årtiers virke – herunder 10 år som CEO og 7 år som bestyrelsesformand – har Lars haft en afgørende rolle i at udvikle Coloplast til en global, førende MedTech-virksomhed, der hjælper mere end to millioner mennesker med intime sundhedsbehov verden over. Jeg har sat stor pris på samarbejdet med Lars som formand, og jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med ham som interim CEO, indtil den nye CEO er på plads,” siger interim bestyrelsesformand Jette Nygaard-Andersen.

”Coloplast er en helt særlig virksomhed, som står mit hjerte nært. Det har været en ære og et privilegium at tjene denne virksomhed gennem størstedelen af mit liv, og jeg har besluttet at træde tilbage fra mine bestyrelsesopgaver på et tidspunkt, hvor virksomheden står stærkt positioneret til fremtiden,” siger interim CEO Lars Rasmussen.

Lars Rasmussen vil, som kommunikeret tidligere i år, fortsætte i rollen som interim CEO indtil den nye Coloplast CEO er på plads.

”Coloplast går nu ind i en spændende fase, hvor vi begynder at realisere potentialet i vores nye strategi Impact4, og jeg vil – sammen med direktionen – fortsætte med at lede dette arbejde som interim CEO, indtil den nye CEO tiltræder.”

Næstformand Niels Peter Louis-Hansen siger: ”Lars har spillet en afgørende rolle i at udvikle Coloplast til en af de mest anerkendte og profitable MedTech-virksomheder i verden. Jeg er meget taknemmelig for Lars’ engagement og bidrag til vores virksomhed og mission om at gøre livet lettere for mennesker med intime sundhedsbehov.”

Jette Nygaard-Andersen vil fortsætte i rollen som interim bestyrelsesformand og vil, sammen med resten af bestyrelsen, lede Coloplast i den kommende periode, hvor virksomheden går ind i sin næste strategiske fase med fokus på langsigtet vækst og værdiskabelse. Jette Nygaard-Andersen har været medlem af bestyrelsen siden december 2015 og interim bestyrelsesformand siden 5. maj 2025.

På den ordinære generalforsamling den 4. december 2025 vil bestyrelsen foreslå valg af Niels B. Christiansen som nyt medlem af bestyrelsen. Det forventes, at Niels B. Christiansen senest i forbindelse med den ordinære generalforsamling i december 2026 vil blive udpeget som bestyrelsesformand.

”Bestyrelsen har lagt vægt på kontinuitet og på at sikre en god overgang i ledelsen. Dette afspejles i vores forslag om at indstille Niels B. Christiansen. Han kommer med relevant erfaring fra høreapparatindustrien, dyb indsigt i at operere på globale markeder og bred erfaring med at lede globale, kundeorienterede virksomheder – både som CEO og som bestyrelsesformand. Niels er en stærk profil, som kommer til at understøtte realiseringen af Coloplasts Impact4-strategi, hvor kunden er i centrum, og hvor vi har en klar ambition om at hjælpe fire millioner mennesker på lang sigt. Jeg ser frem til at byde ham velkommen i bestyrelsen,” siger interim bestyrelsesformand Jette Nygaard-Andersen.

Bestyrelsen støtter enstemmigt de annoncerede ændringer. Processen med at finde Coloplasts nye CEO forløber som planlagt, og en meddelelse vil blive udsendt, når en beslutning er truffet.

Kontakter:

Investorer: Medier: Kristine Husted Munk

Senior Director, Investor Relations

Tel. +45 4911 1800 / +45 4911 3266

E-mail: dkkhu@coloplast.com







Simone Dyrby Helvind

Senior Manager, Investor Relations

Tel. +45 4911 1800 / +45 4911 2981

E-mail: dksdk@coloplast.com



Peter Mønster

Head of Media Relations & Corporate Content

Tel. +45 4911 2623

E-mail: dkpete@coloplast.com





Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

DK-3050 Humlebæk

Danmark

CVR-nr. 69749917

Hjemmeside

www.coloplast.com

Denne meddelelse findes på både dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

Coloplast blev grundlagt på passion, ambition og engagement. Vi opstod på grundlag af en sygeplejerskes ønske om at hjælpe sin søster og en ingeniørs faglige evner. Vi er drevet af empati, og vores mission er at gøre livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje. Gennem årtier har vi hjulpet millioner af mennesker til at leve et mere uafhængigt liv, og vi vil fortsætte dette arbejde gennem udvikling af innovative produkter og tjenester. På globalt plan omfatter vores forretningsområder Stomi, Kontinens, Stemme og Respiratorisk Pleje, Wound & Tissue Repair, samt Urologi.



The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2025-10

All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Vedhæftet fil