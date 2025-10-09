EssilorLuxottica: Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 septembre 2025

Nombre total de droits de vote et d’actions
composant le capital social au 30 septembre 2025

(Conformément à l’article L.233-8 II du Code de Commerce et aux articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l’AMF)

Paris, France (9 octobre 2025, 18h00) – Au 30 septembre 2025, le capital d’EssilorLuxottica, le leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil, s’établit comme indiqué ci-dessous.

  30 septembre 2025
Nombre total d’actions composant le capital463 145 529
Nombre réel des droits de vote (déduction faite des actions auto détenues)461 160 993
Nombre théorique des droits de vote (y compris actions auto détenues)463 145 529

A noter, les droits de vote font l’objet d’un plafonnement à 31 % applicable à tout actionnaire conformément à une formule décrite à l’article 23 des statuts d’EssilorLuxottica1.

1Les statuts d’EssilorLuxottica sont disponibles sur le site Internet de la Société sous la rubrique Documentation de la section Gouvernance.

