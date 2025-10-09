Leiðrétting: Lánasjóður sveitarfélaga - Niðurstaða úr skuldabréfaútboði

Lánasjóður sveitarfélaga var með skuldabréfaútboð í flokkunum LSS 39 0303 og LSS151155 þann 9. október 2025. Uppgjör viðskipta fer fram 14. október 2025.
Alls bárust tilboð í LSS 39 0303 að nafnvirði ISK 3.881.000.000 á bilinu 3,93% - 4,05%. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnvirði ISK 2.221.000.000 á ávöxtunarkröfunni 3,95%. Útistandandi fyrir voru ISK 41.292.600.000 að meðtöldum eigin bréfum Lánasjóðsins vegna viðskiptavaktar (ISK 500.000.000). Heildarstærð flokksins er nú ISK 43.513.600.000.
Alls bárust tilboð í LSS151155 að nafnvirði ISK 660.000.000 á bilinu 3,75% - 3,78%. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnvirði ISK 660.000.000 á ávöxtunarkröfunni 3,78%. Útistandandi fyrir voru ISK 36.105.000.000 að meðtöldum eigin bréfum Lánasjóðsins vegna viðskiptavaktar (ISK 440.000.000). Heildarstærð flokksins er nú ISK 36.765.000.000.
Nánari upplýsingar veitir Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, ottar@lanasjodur.is / s. 515 4949