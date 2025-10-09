Bezons, le 09 octobre 2025, 19h00

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Établi en application de l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote Total brut des droits de vote :



21.253.024 30 septembre 2025 21.253.024 Total net* des droits de vote :



20.970.711

* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions moins les actions privées de droit de vote (autodétention)

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Annie Geoffroy | tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com



ACTUS FINANCE & COMMUNICATION :

Cyril Combe | tél. : 01 53 67 36 36 | ccombe@actus.fr

