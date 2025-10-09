Karolinska Developments portföljbolag PharmNovo får godkännande att inleda en fas 2a-studie med läkemedelskandidaten PN6047 i Spanien

STOCKHOLM, SVERIGE 9 oktober 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget PharmNovo fått godkänt av spanska myndigheter att inleda en klinisk fas 2a-studie med läkemedelskandidaten PN6047 som utvecklas för behandling av neuropatisk smärta. Studien kommer att genomföras i EU, men har anpassats efter de krav som definierades av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i början av året.

Den spanska läkemedelsmyndigheten har godkänt PharmNovos ansökan om att genomföra en klinisk fas 2a-studie som ska utvärdera säkerheten och effekten av bolagets läkemedelskandidat PN6047 hos patienter med neuropatisk smärta. Studien kommer att inledas i Spanien men planen är att framöver även lämna in ansökningar om att utvidga den till Tjeckien och Polen. Förutsatt att nödvändig finansiering för genomförandet av studien säkras, förväntas patientrekryteringen att inledas under mitten av 2026.

I januari 2025 genomförde PharmNovo ett framgångsrikt pre-IND Type B-möte med läkemedelsmyndigheten i USA. Den nu aktuella studien är anpassad till de krav som definierades vid detta möte och PharmNovo arbetar för närvarande för att sammanställa en IND-ansökan.

”Det är glädjande att se att PharmNovo gör framsteg i den kliniska utvecklingen av den innovativa smärtbehandlingen PN6047. Läkemedelskandidaten har potential som en ny behandling av svår smärta utan att ge upphov till den beroendeproblematik som är förknippad med traditionella opioider och innebär ett stort samhällsproblem idag”, säger Viktor Drvota, vd på Karolinska Development.

PharmNovos längst framskridna läkemedelskandidat PN6047 är en selektiv delta-opioidreceptoragonist (DORA) och utvecklas som en ny behandling av komplexa smärttillstånd.

Karolinska Developments ägande i PharmNovo uppgår till 20 %.

