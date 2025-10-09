AlayaCare dévoile AlayaFlow lors du salon Better Outcomes 2025

TORONTO, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlayaCare annonce le lancement d’AlayaFlow, une percée visant à automatiser la façon dont les soins à domicile sont dispensés grâce à l’intelligence artificielle (IA). Cette annonce s’est tenue lors des conférences Better Outcomes 2025 tenues à Jersey City et à Toronto. AlayaCare demeure ainsi un chef de file des solutions infonuagiques pour les soins à domicile et les soins communautaires.

S’appuyant sur une décennie d’innovation, AlayaFlow introduit des agents d’IA autonomes capables de gérer de façon proactive les principaux processus opérationnels et cliniques. Déployé d’abord auprès d’un groupe d’utilisateurs précoces avec trois agents d’IA, cette solution est spécialement conçus pour relever les défis opérationnels et cliniques les plus fréquents :

Agent de planification des visites vacantes : lorsqu’un préposé ou un soignant annule une visite ou ne peut s’y présenter, cet agent trouve automatiquement un remplaçant qualifié, envoie les offres et effectue le suivi au besoin, évitant ainsi les soins manqués et économisant des heures de travail administratif. Agent de vérification des visites : automatise le tri et la résolution des échecs de vérification des visites, assurant la conformité et la précision sans intervention manuelle du personnel. Agent de plan de soins recommandé : intégré directement dans le module de planification des soins, cet agent génère des objectifs, des interventions et des évaluations personnalisés à partir des données du client et des observations du soignant, aidant les cliniciens à concevoir plus rapidement des plans de soins de qualité et uniformes.



Alors que le secteur des soins à domicile fait face à une pénurie croissante de main-d’œuvre, à des pressions sur les marges et à une demande de services en forte hausse, AlayaFlow optimise les opérations de façon autonome, permettant aux organismes de gagner du temps, de réduire leurs coûts et d’offrir de meilleurs soins à grande échelle. En automatisant les processus routiniers et en allégeant le fardeau administratif, ces agents libèrent les équipes pour qu’elles se concentrent sur la qualité des soins tout en maintenant leur efficacité opérationnelle.

« Le secteur des soins à domicile vit un moment charnière. On demande aux fournisseurs d’en faire plus avec moins, et les améliorations progressives ne suffisent plus », souligne Adrian Schauer, chef de la direction d’AlayaCare. « AlayaFlow marque une transformation majeure dans la façon dont l’IA peut soutenir le secteur. Plutôt que d’attendre que le personnel règle manuellement les problèmes, ces agents amplifient l’impact du soutien administratif pour résoudre les enjeux et permettre aux organismes de se concentrer sur la prestation des soins. Cette nouvelle phase de l’IA en soins à domicile vise à renforcer, et non à remplacer, le lien humain au cœur du soin. »

En s’appuyant sur des innovations antérieures en IA, telles que l’analytique prédictive, l’optimisation des visites et la documentation vocale, AlayaCare continue d’élargir la façon dont la technologie soutient la prestation des soins. AlayaFlow représente la prochaine étape de la trajectoire d’AlayaCare en matière d’IA, passant d’outils d’assistance à de véritables agents intelligents capables d’agir de manière autonome pour soutenir le personnel et les opérations.

AlayaCare demeure déterminée à offrir aux fournisseurs de soins à domicile et communautaires des solutions pratiques et technologiques qui les aident à composer avec la rareté de main-d’œuvre, la demande croissante et la complexité des soins.

À propos d’AlayaCare

AlayaCare est une plateforme complète destinée aux organismes publics, privés et à but non lucratif œuvrant dans les soins à domicile et les soins communautaires. Elle couvre l’ensemble du cycle de vie du client : évaluation des besoins, plan de soins, planification, optimisation des visites et des trajets, ainsi que vérification des visites. Fondée en 2014 et comptant aujourd’hui plus de 600 employés, AlayaCare combine des solutions de soins virtuels et à domicile qui permettent aux fournisseurs de soins de réduire les coûts et d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients.

Pour plus d’information : AlayaCare.com

Source : Ricardo Souvenir, conseiller-analyste, Mongeau Pellerin & Co, 514-998-2976 | rsouvenir@mongeaupellerin.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8209047c-f8d1-45db-a871-2530136f2916