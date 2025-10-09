L’ACI publiera ses statistiques sur les ventes résidentielles de septembre 2025 le jeudi 16 octobre

OTTAWA, Ontario, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veuillez prendre note que L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) publiera ses statistiques sur les ventes résidentielles de septembre 2025 le jeudi 16 octobre, à 5 h (HE).

Les statistiques mensuelles seront accompagnées de la mise à jour des prévisions trimestrielles.

Les derniers communiqués pour 2025 seront publiés le lundi 17 novembre et le lundi 15 décembre.

À propos de L’Association canadienne de l’immobilier

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada. L’ACI œuvre au nom de plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités du Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

