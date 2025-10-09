Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf.: Fjárfestakynning

Meðfylgjandi er fjárfestakynninng Ölgerðarinnar fyrir 1. mars 2025 til 31. ágúst 2025.

Ölgerðin - Fjárfestakynning - Q2 2025

