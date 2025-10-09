Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf.: Fjárfestakynning

Meðfylgjandi er fjárfestakynninng Ölgerðarinnar fyrir 1. mars 2025 til 31. ágúst 2025.
Viðhengi
Ölgerðin hefur birt grunnlýsingu í tengslum við útgáfuramma víxla og skuldabréfa. Grunnlýsingin er dagsett 9. október 2025, staðfest af fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands, gefin út á íslensku og...Read More
Árshlutareikningur samstæðu Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar hf. fyrir tímabilið 1. mars 2025 – 31. ágúst 2025 var samþykktur af stjórn og forstjóra á stjórnarfundi 9. október 2025. Helstu...Read More