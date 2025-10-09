Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf.: Birting grunnlýsingar

Ölgerðin hefur birt grunnlýsingu í tengslum við útgáfuramma víxla og skuldabréfa. Grunnlýsingin er dagsett 9. október 2025, staðfest af fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands, gefin út á íslensku og birt á vefsíðu Ölgerðarinnar, https://www.olgerdin.is/fjarfestar/skuldabrefa-og-vixlautgafa. Grunnlýsingin er hér meðfylgjandi en hana má jafnframt nálgast á vefsíðunni næstu tíu ár frá staðfestingu hennar.
Íslandsbanki hf. hafði umsjón með því ferli að fá lýsinguna staðfesta hjá fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.
Nánari upplýsingar veitir:
Jón Þorsteinn Oddleifsson, fjármálastjóri, jon.thorsteinn.oddleifsson@olgerdin.is
Viðhengi