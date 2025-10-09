MEDDELELSE NR. 294





9. oktober 2025





Forløb af ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i ChemoMetec A/S blev afholdt den 9. oktober 2025 kl. 17.30 hos Nordsjællands KonferenceCenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år fremlagt, årsrapporten for 2024/25 blev godkendt, og bestyrelsen samt direktionen blev meddelt decharge.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 7 pr. aktie a nominelt DKK 1.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen fortsat skal bestå af 5 medlemmer, blev vedtaget. Niels Thestrup, Martin Glensbjerg, Kristine Færch, Betina Hagerup og Peter Reich blev genvalgt til bestyrelsen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen fremlagte vederlagsrapport.

Det af bestyrelsen fremlagte forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til, på vegne af selskabet, at erhverve egne aktier i selskabet, blev godkendt.

Der var ikke andre punkter til behandling, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Niels Thestrup blev genvalgt som formand og Martin Glensbjerg som næstformand.





Yderligere oplysninger

Martin Helbo Behrens, CEO

Telefon: (+45) 48 13 10 20

Kim Nicolajsen, CFO

Telefon (+45) 48 13 10 20





Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com