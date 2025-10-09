Osisko Développement annonce l’augmentation de son placement par voie de prise ferme au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté précédemment annoncé; placement privé simultané supplémentaire

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

MONTRÉAL, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Développement Corp. (NYSE : ODV, TSXV : ODV) (« Osisko Développement » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’en raison d’une forte demande, elle a conclu une convention modificative avec la Financière Banque Nationale Inc., BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, agissant à titre de co-preneurs fermes principaux et de co-teneurs de livres (collectivement, les « Preneurs fermes »), afin d’augmenter la taille de son financement par voie de prise ferme précédemment annoncé à 60 M$ CA (la « Modification »).

Placement au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté

À la suite de la Modification, Osisko Développement émettra désormais trois tranches d’actions aux termes de la Dispense pour financement de l’émetteur coté (telle que définie aux présentes) pour un produit brut total de 49 999 980 $ CA (le « Placement au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté »), comme suit :

Actions accréditives nationales : 2 990 000 actions ordinaires de la Société (les « actions accréditives ») qui seront admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») au prix de 6,69 $ CA par action accréditive pour un produit brut de 20 003 100 $ CA;



2 990 000 actions ordinaires de la Société (les « ») qui seront admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « ») au prix de 6,69 $ CA par action accréditive pour un produit brut de 20 003 100 $ CA; Actions accréditives de la Colombie-Britannique : 1 444 000 actions ordinaires de la Société à certains souscripteurs résidents de la Colombie-Britannique admissibles (les « actions accréditives de la Colombie-Britannique » et, avec les actions accréditives (les « Actions accréditives ») qui seront admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt au prix de 6,93 $ CA chacune, pour un produit brut de 10 006 920 $ CA;



1 444 000 actions ordinaires de la Société à certains souscripteurs résidents de la Colombie-Britannique admissibles (les « » et, avec les actions accréditives (les « ») qui seront admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt au prix de 6,93 $ CA chacune, pour un produit brut de 10 006 920 $ CA; Actions ordinaires : 4 182 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») au prix de 4,78 $ CA par Action ordinaire pour un produit brut de 19 989 960 $ CA.



Placement privé simultané

À la suite de la Modification, Osisko Développement complétera également un placement privé simultané par voie de prise ferme de 2 092 100 Actions ordinaires au prix de 4,78 $ CA par Action ordinaire pour un produit brut de 10 000 238 $ CA (le « Placement privé simultané »).

La Société a l’intention d’utiliser le produit net tiré de l’émission des Actions ordinaires dans le cadre du Placement au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté et du Placement privé simultané, soit environ 30 M $ CA, afin de contribuer aux capitaux requis pour la construction du projet aurifère Cariboo et les activités connexes préalables à la construction.

Pour le reste, les modalités du Placement au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté, y compris l’emploi du produit tiré des Actions accréditives, demeurent telles qu’elles ont été divulguées dans le communiqué de presse initial de la Société daté du 8 octobre 2025 et intitulé « Osisko Développement annonce un placement par voie de prise ferme au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté de 30 millions de dollars canadiens d’actions accréditives nationales et d’actions accréditives de la Colombie-Britannique » (le « Communiqué de lancement »).

La clôture du Placement au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté devrait avoir lieu à pareille date, soit le ou vers le 29 octobre 2025 (la « Date de clôture »), et demeure assujettie à certaines conditions, notamment l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX et de la Bourse de New York. Malgré ce qui précède, la Date de clôture doit survenir au plus tard le 45ᵉ jour suivant la date du Communiqué de lancement, soit le 8 octobre 2025.

Le Placement au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté sera effectué aux termes de la Dispense pour financement de l’émetteur coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), dans sa version modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « Dispense pour financement de l’émetteur coté ») dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Les Actions ordinaires dans le cadre du Placement au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté, ainsi que les Actions accréditives, peuvent également être offertes (ou offertes de nouveau) dans les territoires situés à l’étranger qui peuvent être convenus par la Société et les Preneurs fermes, conformément aux dispenses de prospectus ou d’inscription disponibles en vertu des lois applicables, à condition qu’aucune obligation de dépôt de prospectus ou obligation comparable ne découle de la vente des Actions ordinaires ou des Actions accréditives dans ces autres territoires. Les Actions ordinaires et les Actions accréditives émises aux termes de la Dispense pour financement de l’émetteur coté ne seront pas assujetties à une période de détention prévue par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Le Placement privé simultané sera effectué par voie de placement privé aux termes des dispenses disponibles prévues au Règlement 45-106, autres que la Dispense pour financement de l’émetteur coté, dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, ainsi que dans les territoires situés à l’étranger qui peuvent être convenus par la Société et les Preneurs fermes, conformément aux dispenses de prospectus ou d’inscription disponibles en vertu des lois applicables, à condition qu’aucune obligation de dépôt de prospectus ou obligation comparable ne découle de la vente des Actions ordinaires dans ces autres territoires. Les Actions ordinaires émises dans le cadre du Placement privé simultané seront assujetties à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Un document d’offre modifié et mis à jour (le « Document d’offre ») relatif au Placement au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté pourra être consulté sous le profil d’émetteur d’Osisko Développement sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse https://osiskodev.com/. Les investisseurs éventuels sont invités à lire ce Document d’offre avant de prendre une décision d’investissement.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat des titres décrits aux présentes aux États-Unis. Les titres décrits aux présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’aucun État américain, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription en vertu de la Loi de 1933 et de toutes les lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables ou conformément à une dispense de celles-ci.

À PROPOS D’OSISKO DÉVELOPPEMENT CORP.

Osisko Développement Corp. est une société de développement aurifère nord-américaine dont les activités se concentrent sur d’anciens camps miniers situés dans des territoires favorables à l’exploitation minière et qui présentent un potentiel dans l’ensemble du district. L’objectif de la Société est de devenir un producteur d’or intermédiaire en faisant progresser son projet aurifère Cariboo phare, situé dans le centre de la Colombie-Britannique, au Canada, dont elle détient 100 % des droits. Son portefeuille de projets est complété par le projet Tintic, situé dans le district minier historique d’East Tintic, dans l’Utah, aux États-Unis, et le projet aurifère San Antonio, dans le Sonora, au Mexique. Il s’agit de sites désaffectés présentant un potentiel d’exploration important, de nombreuses données minières historiques, un accès aux infrastructures existantes et disposant d’une main-d’œuvre qualifiée. La stratégie de la Société consiste à mettre en valeur des actifs miniers attrayants, durables, socialement responsables et respectueux de l’environnement, tout en réduisant au minimum l’exposition aux risques de mise en valeur et aux ressources minérales croissantes.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l’adresse www.osiskodev.com ou communiquez avec :

Sean Roosen Philip Rabenok Président du conseil d’administration et Chef de la direction Vice-président, Relations avec les investisseurs Courriel : sroosen@osiskodev.com Courriel : prabenok@osiskodev.com Tél. : +1 (514) 940-0685 Tél. : +1 (437) 423-3644



MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient de l’« information prospective » (au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) et des « énoncés prospectifs » (au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis). Ces énoncés ou renseignements sont identifiés par des mots comme « anticiper », « croire », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « potentiel », « estimer », « proposer », « projeter », « perspectives », « prévoir » ou des mots similaires suggérant des résultats futurs ou des énoncés concernant tout résultat potentiel. Ces énoncés dans le présent communiqué peuvent comprendre, sans s’y limiter, des énoncés concernant : l’envergure du Placement et du Placement privé simultané, l’utilisation du produit net tiré du Placement et du Placement privé simultané, la clôture du Placement et du Placement privé simultané, le traitement fiscal des Actions accréditives, le moment et la capacité de la Société de renoncer aux Dépenses admissibles et la capacité d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires. Cette information prospective ou ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels ou autres attentes diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus et qui pourraient s’avérer incorrects. Les résultats réels pourraient différer considérablement en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment la commercialisation du Placement et du Placement privé simultané, et la satisfaction des conditions de clôture du Placement et du Placement privé simultané, y compris les exigences de la Bourse de New York et de la Bourse de croissance TSX (le cas échéant). Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans l’information ou les énoncés prospectifs sont raisonnables, les investisseurs potentiels dans les titres de la Société ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car la Société ne peut donner aucune assurance que ces attentes se révéleront exactes. Les informations et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont valables à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces informations et énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.