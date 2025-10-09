Velan Inc. publie les résultats du deuxième trimestre de son exercice 2026

MONTRÉAL, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société »), un chef de file mondial de la fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son deuxième trimestre clos le 31 août 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

MESURES IFRS

Chiffre d’affaires de 67,6 millions de dollars, comparativement à 77,7 millions de dollars un an auparavant, qui traduit le report d’une partie du chiffre d’affaires de plus de 12 millions de dollars à une date ultérieure de l’exercice en cours, en raison principalement de changements apportés par les clients aux calendriers de livraison et des effets perturbateurs des changements en cours dans les régimes tarifaires mondiaux

Marge brute de 15,7 millions de dollars, soit 23,2 % du chiffre d’affaires, contre 20,0 millions de dollars, ou 25,7 % du chiffre d’affaires, l’an dernier.

Résultat d’exploitation de 0,4 million de dollars, comparativement à une perte d’exploitation de 0,3 million de dollars, lors du précédent exercice.

Perte nette 1 de 1,7 million de dollars, comparativement à une perte nette de 1,2 million de dollars, douze mois plus tôt.

de 1,7 million de dollars, comparativement à une perte nette de 1,2 million de dollars, douze mois plus tôt. Situation financière solide avec une position de trésorerie nette de 29,5 millions de dollars au 31 août 2025, comparativement à 32,4 millions de dollars au début de l’exercice financier, et un accès à des liquidités d’un montant total d’environ 96 millions de dollars.



MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Carnet de commandes 2 de 285,8 millions de dollars, en hausse de 4,0 % par rapport à 274,9 millions de dollars depuis le début de l’exercice.

de 285,8 millions de dollars, en hausse de 4,0 % par rapport à 274,9 millions de dollars depuis le début de l’exercice. Nouvelles commandes 2 de 65,2 millions de dollars, contre 88,4 millions de dollars un an auparavant, qui comprennent de nouveaux projets stratégiques pour le marché de l’énergie nucléaire comportant généralement des délais de réalisation plus longs.

de 65,2 millions de dollars, contre 88,4 millions de dollars un an auparavant, qui comprennent de nouveaux projets stratégiques pour le marché de l’énergie nucléaire comportant généralement des délais de réalisation plus longs. Perte nette ajustée 2 de 1,2 million de dollars, comparativement à un résultat net ajusté de 2,8 millions de dollars lors du précédent exercice.

de 1,2 million de dollars, comparativement à un résultat net ajusté de 2,8 millions de dollars lors du précédent exercice. BAIIA ajusté2 de 3,4 millions de dollars, comparativement à 6,7 millions de dollars un an plus tôt.

FAITS SAILLANTS DU PREMIER SEMESTRE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

MESURES IFRS, INCLUANT LES TRANSACTIONS IMPORTANTES (voir les détails ci-après)

Chiffre d’affaires de 139,8 millions de dollars, en progression de 1,2 million de dollars, soit 0,9 % par rapport à la même période du précédent exercice.

Marge brute de 36,3 millions de dollars, soit 26,0 % du chiffre d’affaires, contre 36,8 millions de dollars, ou 26,5 % du chiffre d’affaires, douze mois plus tôt.

Perte d’exploitation de 3,4 millions de dollars, comparativement à une perte d’exploitation de 2,0 millions de dollars, un an auparavant.

Résultat net de 16,2 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 3,4 millions de dollars, lors de la même période l’an dernier.

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Nouvelles commandes de 143,4 millions de dollars, contre 171,4 millions de dollars l’an dernier.

Perte nette ajustée 2 de 1,1 million de dollars, comparativement à un résultat net ajusté de 3,0 millions de dollars douze mois plus tôt.

de 1,1 million de dollars, comparativement à un résultat net ajusté de 3,0 millions de dollars douze mois plus tôt. BAIIA ajusté 2 de 7,1 millions de dollars, comparativement à 9,6 millions de dollars lors du précédent exercice.

de 7,1 millions de dollars, comparativement à 9,6 millions de dollars lors du précédent exercice. Résultat net de 74,8 millions de dollars, en tenant compte des activités abandonnées, incluant le gain sur la cession des actifs français.

_______________________

1 Les termes « résultat net » et « perte nette » s’entendent du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple

2 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – vous trouverez plus d’information à la fin du présent communiqué.

« Velan a généré un résultat d’exploitation positif de 385 000 $ au deuxième trimestre malgré le report de la livraison de certaines commandes totalisant plus de 12 millions de dollars pour répondre aux changements des exigences de clients et composer avec les effets perturbateurs des changements en cours dans les régimes tarifaires, » a déclaré James A. Mannebach, président du Conseil et chef de la direction de Velan. « Une tranche des commandes reportées d’une valeur approximative de 5 millions de dollars a été expédiée au début du troisième trimestre, tandis que la portion restante sera livrée plus tard au cours du trimestre ou avant la clôture de l’exercice. Nous affichons également un carnet de commandes bien rempli qui se chiffre à 285,8 millions de dollars, et dont la majeure partie est livrable au cours des 12 prochains mois, pour soutenir nos ambitions de croissance. En outre, nous avons livré la première commande de notre nouvelle coentreprise en Arabie Saoudite, qui connaît une progression continue sur le marché du Moyen-Orient, le plus grand marché à l’échelle mondiale pour les robinetteries de champs pétrolifères. Enfin, après avoir éliminé définitivement de notre bilan nos obligations liées à l’amiante et finalisé la vente de nos actifs français plus tôt cette année, nous poursuivons activement l’examen des options en matière de structure du capital afin de nous assurer que la Société demeure bien positionnée pour concrétiser ses ambitions de croissance et démontrer sa détermination à maximiser la valeur pour les actionnaires. »

« Malgré une augmentation de nos besoins en fonds de roulement en raison d’un niveau plus élevé de produits en cours de fabrication à un stade avancé découlant des changements que nous avons dû apporter à nos calendriers de livraison, notre situation financière reste très solide avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 36,1 millions de dollars et un endettement modeste. Compte tenu de nos liquidités, de nos facilités de crédit, du financement du fonds de roulement, ainsi que de nos lettres de crédit et garanties, nous disposons de 95,9 millions de dollars pour investir dans des occasions d’expansion. De plus, grâce à la réduction de nos risques au bilan à la suite des transactions réalisées, nous sommes en bonne posture pour mettre en œuvre notre stratégie et soutenir une croissance rentable à long terme, » a ajouté Rishi Sharma, chef de la direction financière et administrative de Velan.

RÉSULTATS FINANCIERS

(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)



Trimestres clos les Semestres clos les 31 août

2025 31 août

2024 31 août

2025 31 août

2024 Des activités poursuivies Chiffre d’affaires 67 611 $ 77 696 $ 139 840 $ 138 594 $ Marge brute 15 675 $ 19 954 $ 36 301 $ 36 782 $ Marge brute en % du chiffre d’affaires 23,2 % 25,7 % 26,1 % 26,5 % Frais d’administration 15 377 $ 15 977 $ 33 690 $ 31 345 $ Frais de restructuration 690 $ 4 493 $ 6 064 $ 6 833 $ Autres charges (produits) (777 ) (175 ) (45 ) 788 Résultat (perte) d’exploitation 385 $ (341 $) (3 408 $) (1 984 $) Résultat net (perte nette) (1 660 $) (1 168 $) 16 166 $ (3 355 $) Résultat net (perte nette) des activités abandonnées (780 $) 1 289 $ 58 599 $ 2 372 $ Résultat net (perte nette) (2 440 $) 121 $ 74 765 $ (983 $) (en dollars par action – de base et dilué(e) Résultat net (perte nette) des activités poursuivies (0,08 $) (0,05 $) 0,75 $ (0,16 $) Résultat net (perte nette) des activités abandonnées (0,03 $) 0,06 $ 2,71 $ 0,11 $ Résultat net (perte nette) (0,11 $) 0,01 $ 3,46 $ (0,05 $)





MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES(des activités poursuivies, en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)



Trimestres clos les Semestres clos les 31 août

2025 31 août

2024 31 août

2025 31 août

2024 BAIIA ajusté 3 358 $ 6 746 $ 7 138 $ 9 592 $ Résultat net (perte nette) ajusté(e) (1 153 $) 2 754 $ (1 063 $) 2 997 $ par action – de base et dilué(e) (0,05 $) 0,13 $ (0,05 $) 0,14 $



CARNET DE COMMANDES ET NOUVELLES COMMANDES

CARNET DE COMMANDES

en milliers de dollars américains)



Aux 31 août 2025 28 février 2025 Carnet de commandes 285 800 $ 274 877 $ livrable au cours des 12 prochains mois 252 355 $ 225 662 $





NOUVELLES COMMANDES

en milliers de dollars américains, sauf les ratios)



Trimestres clos les Semestres clos les 31 août 2025 31 août 2024 31 août 2025 31 août 2024 Nouvelles commandes 65 065 $ 88 408 $ 143 399 $ 171 377 $



Au 31 août 2025, le carnet de commandes des activités poursuivies s’élevait à 285,8 millions de dollars, en hausse de 10,9 millions de dollars, soit 4,0 %, par rapport à 274,9 millions de dollars depuis le début de l’exercice. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 9,6 millions de dollars sur la valeur du carnet de commandes au cours des six premiers mois de l’exercice 2026, en raison principalement de l’appréciation de l’euro par rapport au dollar américain. En excluant les fluctuations des taux de change, la hausse reflète de nouvelles commandes plus élevées que les expéditions au cours des six premiers mois de l’exercice 2026. Au 31 août 2025, 88,3 % du carnet de commandes, représentant des commandes d’une valeur de 252,4 millions de dollars, était livrable au cours des 12 prochains mois, contre 91,3 % du carnet de commandes lors du précédent exercice. Cette évolution du calendrier de livraison s’explique par l’obtention d’un nombre croissant de contrats à long terme de plus grande envergure pour les secteurs du nucléaire et de la défense.

Les nouvelles commandes des activités poursuivies se sont élevées à 65,2 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2026, comparativement à 88,4 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2025. Le recul découle d’une baisse des nouvelles commandes en Amérique du Nord et en Allemagne, qui s’explique par les commandes d’envergure obtenues au deuxième trimestre du précédent exercice et par le calendrier de certaines nouvelles commandes en raison de l’incertitude liée aux tarifs douaniers. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une hausse des nouvelles commandes enregistrées par les opérations italiennes. Les fluctuations des taux de change ont eu une incidence négligeable sur la valeur des nouvelles commandes pour le trimestre.

Dans la première moitié de l’exercice 2026, les nouvelles commandes des activités poursuivies se sont chiffrées à 143,4 millions de dollars, comparativement à 171,4 millions de dollars dans la première moitié de l’exercice 2025. Le recul est principalement attribuable aux facteurs susmentionnés. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 1,3 million de dollars sur la valeur des nouvelles commandes pour la période.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 67,6 millions de dollars, en recul de 10,1 millions de dollars, soit 13,0 %, par rapport à 77,7 millions de dollars lors de la période correspondante du précédent exercice. La variation est principalement liée aux changements apportés par des clients aux calendriers de livraison dans le cadre de certains projets des opérations nord-américaines et italiennes, d’une valeur de plus de 12 millions de dollars, et aux effets perturbateurs des changements en cours dans les régimes tarifaires mondiaux. Par ailleurs, les résultats du deuxième trimestre du précédent exercice comprenaient des revenus non récurrents de 5,2 millions de dollars liés à l’annulation d’un accord des opérations allemandes. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par un accroissement du chiffre d’affaires en Corée, en Inde et en Chine, de même que par une hausse du chiffre d’affaires généré par les activités d’entretien, de réparation et de révision en Amérique du Nord. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 1,4 million de dollars sur le chiffre d’affaires de la période.

La marge brute des activités poursuivies s’est établie à 15,7 millions de dollars, contre 20,0 millions de dollars l’an dernier. La variation reflète une diminution du volume d’affaires qui a eu des répercussions sur l’imputation des coûts indirects fixes de production, une composition du chiffre d’affaires moins avantageuse cette année par rapport à l’exercice précédent, l’impact des tarifs sur l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’un décalage temporel entre les coûts des tarifs supportés et leur recouvrement auprès des clients. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 0,3 million de dollars sur la marge brute de la période. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute s’est établie à 23,2 %, contre 25,7 % un an plus tôt.

Les frais d’administration des activités poursuivies se sont élevés à 15,4 millions de dollars, soit 22,7 % du chiffre d’affaires, comparativement à 16,0 millions de dollars, ou 20,6 % du chiffre d’affaires, l’an dernier. La variation reflète principalement une diminution des commissions de vente et une baisse des coûts de transport.

La Société a engagé des frais de restructuration de 0,7 million de dollars, constitués de coûts liés aux transactions, tandis que, lors du précédent exercice, les frais de restructuration de 4,5 millions de dollars comprenaient des coûts liés à l’amiante de 2,3 millions de dollars et des coûts liés aux transactions de cession de 2,2 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté des activités poursuivies, en excluant les frais de restructuration, s’est établi à 3,4 millions de dollars, contre 6,7 millions de dollars un an auparavant. La diminution est principalement attribuable à un recul de la marge brute, en partie contrebalancé par une diminution des frais d’administration, comme il est expliqué plus haut.

La perte nette des activités poursuivies s’est élevée à 1,7 million de dollars, soit 0,08 $ par action, comparativement à une perte nette de 1,2 million de dollars, ou 0,05 $ par action, un an plus tôt. La perte nette des activités abandonnées s’est établie à 0,8 million de dollars, soit 0,03 $ par action, qui représente des frais conditionnels de clôture de transaction, comparativement à un résultat net des activités abandonnées de 1,3 million de dollars, soit 0,06 $ par action, l’an dernier. Par conséquent, la perte nette s’est élevée à 2,4 millions de dollars, soit une perte de 0,11 $ par action, comparativement à un résultat net de 0,1 million de dollars, ou 0,01 $ par action, pour la période correspondante du précédent exercice.

La perte nette ajustée des activités poursuivies, en excluant les frais de restructuration, s’est établie à 1,2 million de dollars, soit 0,05 $ par action, comparativement à un résultat net ajusté de 2,8 millions de dollars, soit 0,13 $ par action, un an plus tôt.

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies a atteint 139,8 millions de dollars, en progression de 1,2 million de dollars, soit 0,9 %, par rapport à 138,6 millions de dollars, un an auparavant. La variation traduit un accroissement du chiffre d’affaires en Corée, en Inde, en Chine et en Italie. Ces facteurs ont été en grande partie contrebalancés par les changements apportés aux calendriers de livraison à des clients et les revenus non récurrents de 5,2 millions de dollars comptabilisés lors du précédent exercice. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 1,5 million de dollars sur le chiffre d’affaires de la période.

La marge brute des activités poursuivies s’est chiffrée à 36,3 millions de dollars, comparativement à 36,8 millions de dollars lors de la même période du précédent exercice. Le léger recul est attribuable à l’incidence négative des facteurs susmentionnés, contrebalancée par les retombées positives d’un accroissement du volume d’affaires et d’une composition du chiffre d’affaires plus avantageuse au premier trimestre. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact positif de 0,3 million de dollars sur la marge brute de la période. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, la marge brute s’est établie à 26,0 %, comparativement à 26,5 % l’an dernier.

Les frais d’administration des activités poursuivies se sont élevés à 33,7 millions de dollars, soit 24,1 % du chiffre d’affaires, comparativement à 31,3 millions de dollars, ou 22,6 % du chiffre d’affaires, un an plus tôt. La variation est attribuable à une augmentation des honoraires professionnels et à une hausse des commissions de vente, en partie contrebalancées par une baisse des coûts de transport.

La Société a engagé des frais de restructuration de 6,1 millions de dollars, dont 6,8 millions de dollars de coûts liés aux transactions, en partie contrebalancés par une reprise de coûts liés à l’amiante de 0,8 million de dollars. Lors du précédent exercice, les frais de restructuration de 6,8 millions de dollars comprenaient des coûts liés à l’amiante de 4,7 millions de dollars et des coûts liés aux transactions de 2,2 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté des activités poursuivies, en excluant les frais de restructuration, se chiffre à 7,1 millions de dollars, contre 9,6 millions de dollars lors de la même période de l’exercice 2025. La diminution est principalement attribuable à une augmentation des frais d’administration.

Le résultat net des activités poursuivies s’est élevé à 16,2 millions de dollars, soit 0,75 $ par action, comparativement à une perte nette de 3,4 millions de dollars, ou 0,16 $ par action, lors du précédent exercice. Le résultat net des activités abandonnées s’est élevé à 58,6 millions de dollars, soit 2,71 $ par action, comparativement à un résultat net des activités abandonnées de 2,4 millions de dollars, ou 0,11 $ par action, pour la première moitié de l’exercice 2025. Par conséquent, le résultat net s’est élevé à 74,8 millions de dollars, soit 3,46 $ par action, comparativement à une perte nette de 1,0 million de dollars, ou 0,05 $ par action, un an auparavant.

La perte nette ajustée des activités poursuivies, en excluant les frais de restructuration et le recouvrement d’impôt ponctuel sur l’opération de cession des filiales françaises, s’est établie à 1,1 million de dollars, soit 0,05 $ par action, comparativement à un résultat net ajusté de 3,0 millions de dollars, ou 0,14 $ par action, un an plus tôt.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 août 2025, la Société détenait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 36,1 millions de dollars, ainsi que des placements à court terme de 0,4 million de dollars. La dette bancaire s’élevait à 6,6 millions de dollars, tandis que la dette à long terme, incluant la partie courante, totalisait 15,9 millions de dollars. Au total, la Société dispose de 95,9 millions de dollars sous forme de liquidités et de crédit disponible pour financer ses objectifs de croissance et d’investissement.

PERSPECTIVES

Au 31 août 2025, des commandes totalisant 252,4 millions de dollars, représentant 88,3 % d’un carnet de commandes total de 285,8 millions de dollars, devaient être livrées au cours des 12 prochains mois. À la lumière de ces commandes, et malgré l’incertitude actuelle entourant les tarifs douaniers, la Société s’attend à enregistrer une autre solide performance au cours de l’exercice 2026.

DIVIDENDE

Le 9 octobre 2025, le conseil d’administration de Velan a déclaré un dividende de 0,10 $ CA par action ordinaire payable le 27 novembre 2025, aux actionnaires inscrits le 13 novembre 2025.

TRANSACTIONS IMPORTANTES

Le 31 mars 2025, la Société a annoncé la finalisation de la vente de ses filiales françaises Velan S.A.S. et Segault S.A.S. pour une contrepartie totale de 208,2 millions de dollars (192,5 millions d’euros) et une contrepartie nette de 183,1 millions de dollars. Sur la base de la valeur comptable nette à la clôture de la transaction et des coûts connexes, un gain de 95,8 millions de dollars a été comptabilisé au premier trimestre de l’exercice 2026. La vente a également donné lieu à la constatation d’un écart de conversion cumulé de 12,5 millions de dollars. Ces montants ont été comptabilisés dans les résultats des activités abandonnées.

Parallèlement à la vente de ses filiales françaises, la Société a conclu un accord pour la vente de ses obligations actuelles et futures relatives aux litiges liés à l’amiante aux États-Unis. Une partie du produit tiré de la vente des actifs français a été utilisée le 3 avril 2025 pour verser un montant de 143,0 millions de dollars pour régler ces litiges.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du premier trimestre qui aura lieu le vendredi 10 octobre 2025 à 8 h (HAE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-990-4777 ou RapidConnect URL : https://emportal.ink/ 3HMQyiC . Les documents auxquels il sera fait référence lors de cette conférence téléphonique seront disponibles peu de temps avant l’événement sur le site Web de la Société sous la rubrique intitulée « Relations avec les investisseurs » (https://velan.com/fr/company/investor_relations). Un enregistrement de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-289-819-1450 ou 1-888-660-6345, code d’accès 06670.

À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde. La Société, dont le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 295,2 millions de dollars américains lors de son plus récent exercice complété, compte 1 265 employés et exploite des usines de fabrication dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

ÉNONCÉ D’EXONÉRATION

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer », ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés soient basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriés dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être considéré comme sûr et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés aux présentes. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’ensemble des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

MESURES HORS IFRS ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS »). Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer avec des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Les rapprochements et définitions sont présentés ci-après.

Résultat net (perte nette) ajusté(e), Résultat net (perte nette) ajusté(e) par action, Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») et BAIIA ajusté

Trimestres clos les Semestres clos les (en milliers de dollars, sauf les montants par action; les

montants étant arrondis, il se peut que des sommes ne

correspondant pas aux totaux indiqués) 31 août

2025

$ 31 août

2024

$ 31 août

2025

$ 31 août

2024

$ Rapprochement du résultat net (perte nette) des activités

poursuivies avec le résultat net (perte nette) ajusté(e) des activités poursuivies et le résultat net (perte nette) ajusté(e) des

activités poursuivies par action Résultat net (perte nette) des activités poursuivies (1 660 ) (1 168 ) 16 166 (3 355 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Coûts liés à l’amiante - 2 341 (754 ) 4 681 Coûts liés aux transactions 507 1 582 6 635 1 582 Autres frais de restructuration - - - 89 Recouvrement d’impôt ponctuel sur la transaction réalisée

en France - - (23 110 ) - Résultat net (perte nette) ajusté(e) des activités

poursuivies (1 153 ) 2 754 (1 063 ) 2 997 par action – de base et dilué(e) (0,05 ) 0,13 (0,05 ) 0,14 Rapprochement du résultat net (perte nette) des activités

poursuivies avec le BAIIA ajusté des activités poursuivies Résultat net (perte nette) des activités poursuivies (1 660 ) (1 168 ) 16 166 (3 355 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 1 723 2 196 3 352 3 545 Amortissement des immobilisations incorporelles et coûts

de financement 541 364 1 060 987 Charges financières – montant net 244 331 634 525 Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat 1 820 531 (20 138 ) 937 BAIIA 2 668 2 254 1 074 2 638 Ajustements au titre des éléments suivants : Coûts liés à l’amiante - 2 341 (754 ) 4 681 Coûts liés aux transactions 690 2 152 6 818 2 152 Autres frais de restructuration - - - 121 BAIIA ajusté 3 358 6 746 7 138 9 592



Les termes « résultat net ajusté » et « perte nette ajustée » s’entendent du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré(e) d’ajustements, déduction faite de l’impôt sur le résultat, pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par action s’obtient en divisant le résultat net ajusté (la perte nette ajustée) par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA » s’entend du résultat net ajusté majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le terme « BAIIA ajusté » s’entend du BAIIA majoré d’ajustements pour les frais de restructuration et les coûts liés à la transaction proposée. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles commandes nettes » et « nouvelles commandes » s’entendent des commandes fermes, déduction faite des annulations, comptabilisées par la Société au cours d’une période déterminée. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant des nouvelles commandes au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication de la performance des activités de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles commandes prises en charge par la Société et restant à livrer. Les fluctuations des taux de change ont une incidence sur le montant du carnet de commandes de la Société au cours d’une période donnée. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société devra faire face et donne une idée du chiffre d’affaires futur et des flux de trésorerie que généreront ces commandes.

Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Personnes-ressources :

Rishi Sharma, chef de la direction financière et administrative Martin Goulet, M.Sc., CFA Velan Inc. MBC Capital Markets Advisors Tél. : (438) 817-4430 Tél. : (514) 731-0000, poste 229













États de la situation financière consolidés (en milliers de dollars américains) Aux 31 mai, 28 février, 2025 2025 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 36 093 34 872 Placements à court terme 388 358 Créances d'exploitation 68 209 62 612 Impôt sur le résultat à recouvrer 5 994 5 617 Stocks 137 307 134 969 Acomptes et charges payées d’avance 4 288 3 689 Actifs dérivés 705 24 Actifs détenus en vue de la vente - 176 762 252 984 418 903 Actifs non courants Immobilisations corporelles 50 523 51 349 Immobilisations incorporelles et goodwill 5 904 5 893 Impôt sur le résultat différé 5 597 25 101 Autres actifs 777 720 62 801 83 063 Total des actifs 315 785 501 966 Passifs Passifs courants Dette bancaire 6 616 2 508 Dettes d'exploitation et charges à payer 74 598 78 776 Impôt sur le résultat à payer 2 366 1 818 Acomptes de clients 14 939 22 338 Provisions 5 140 153 957 Passifs dérivés - 480 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 537 1 437 Partie à court terme de la dette à long terme 1 481 2 096 Passifs détenus en vue de la vente - 110 883 106 677 374 293 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 4 479 4 727 Dette à long terme 14 432 14 107 Impôt sur le résultat à payer - 692 Impôt sur le résultat différé 1 526 737 Acomptes de clients 9 518 3 876 Autres passifs 5 210 4 796 35 165 28 935 Total des passifs 154 664 403 228 Total des capitaux propres 180 262 98 738 Total des passifs et des capitaux propres 334 926 501 966





États des résultats consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois

closes les Périodes de six mois

closes les 31 mai, 31 mai, 31 août, 31 août, 2025 2024 2024 2023 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 67 611 77 696 139 840 138 594 Coût des ventes 51 936 57 742 103 539 101 812 Marge brute 15 675 19 954 36 301 36 782 Frais d’administration 15 377 15 977 33 690 31 345 Frais de restructuration 690 4,493 6 064 6 833 Autres charges (produits) ( 777 ) ( 175 ) (45 ) 588 Résultat d'exploitation 385 ( 341 ) (3 408 ) (1 984 ) Charges financières, montant net ( 244 ) ( 331 ) ( 634 ) ( 525 ) Résultat avant impôt 141 ( 672 ) (4 042 ) (2 509 ) Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 1 820 531 ( 20 138 ) 937 Résultat net de la période des activités poursuivies (1 679 ) (1 203 ) 16 096 ( 3 446 ) Résultat net de la période des activités abandonnées ( 780 ) 1 289 58 599 2 372 (2 459 ) 86 74 695 ( 1 074 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (2 440 ) 121 74 765 ( 983 ) Participation ne donnant pas le contrôle (19 ) (35 ) (70 ) ( 91 ) Résultat net attribuable aux actionnaires pour la période (2 459 ) 86 74 695 (1 074 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué provenant des activités poursuivies (0.08 ) (0.05 ) 0.75 (0.16 ) De base et dilué provenant des activités abandonnées (0.03 ) 0.06 2.71 0.11 De base et dilué provenant de l'ensemble des activités (0.11 ) 0.01 3.46 (0.05 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne 0.07 - 0.31 - et action à droit de vote multiple (CA$ 0.10) (CA$ - ) (CA$ 0.43 ) (CA$ - ) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21 585 635 21 585 635 21 585 635 21 585 635







États du résultat global consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les Périodes de six mois

closes les 31 août, 31 août, 31 août, 31 août, 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période (2 459 ) 86 74 695 (1 074 ) Autres éléments du résultat global Écart de conversion lié aux filiales à l'étranger (2,319 ) (434 ) ( 5 191 ) ( 91 ) Écart de conversion lié aux activités abandonnées des filiales à l'étranger - (1,837 ) - 337 Reconnaissance de l'écart de convertion lors de la cession d'actifs détenus en

vue de la vente - - 12 456 - Résultat global (4 778 ) (2 185 ) 81 960 ( 828 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (4 759 ) (2 150 ) 82 030 ( 737 ) Participation ne donnant pas le contrôle (19 ) (35 ) (70 ) ( 91 ) Résultat global (4 778 ) (2 185 ) 81 960 ( 828 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.







États des variations des capitaux propres consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et

d’actions à droit de vote multiple Capital social Suplus d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat global Résultats non distribués Total Participation ne

donnant pas le contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 29 février 2024 72 695 6 260 (38 692 ) 141 914 182 177 1 082 183 259 Résultat net de la période - - - ( 983 ) ( 983 ) ( 91 ) (1 074 ) Autres éléments du résultat global - - 246 - 246 - 246 Résultat global - - 246 ( 983 ) ( 737 ) ( 91 ) ( 828 ) Solde au 31 août 2024 72 695 6 260 (38 446 ) 140 931 181 440 991 182 431 Solde au 28 février 2025 72 695 6 355 (47 141 ) 65 952 97 861 877 98 738 Résultat net de l'exercice - - - 74 765 74 765 (70 ) 74 695 Autres éléments du résultat global - - (5 191 ) - (5 191 ) - (5 191 ) Résultat global - - (5 191 ) 74 765 69 574 (70 ) (69 504 ) Reconnaissance de l'écart de convertion lors de la cession d'actifs détenus en vue de la vente - - 12 456 - 12 456 - 12 456 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (4,869 ) (4,869 ) - (4,869 ) Actions à droit de vote subalterne - - - (1,886 ) (1,886 ) - (1,886 ) Solde au 31 août 2025 72 695 6 355 (39 876 ) 133 962 173 136 807 173 943





