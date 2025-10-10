ASi Ekspress Grupp 2025. aasta 3. kvartali digitellimuste tulemused

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 10% (III kvartalis 0%, 9 kuuga 3%) ja ulatus septembri lõpus 244 500-ni.

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8% (III kvartalis 1%, 9 kuuga 6%), ulatudes 121 118-ni.

50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -5% (III kvartalis 1%, 9 kuuga -2%), ulatudes 24 746-ni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -10% (III kvartalis -8%, 9 kuuga -8%), ulatudes 6800-ni.

Lätis kasvas A/S Delfi digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 24% (III kvartalis -3%, 9 kuuga -6%), ulatudes 32 875-ni.

Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22% (III kvartalis -1%, 9 kuuga 7%), ulatudes 47 187-ni.

Leedu meediaportaali Lrytas digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4% (III kvartalis 1%, 9 kuuga 1%), ulatudes 11 774-ni.





Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

"Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas aastaga kokku 10%, ulatudes septembri lõpus 244 500 tellimuseni. See on tugev kahekohaline kasv, mis näitab meie ärimudeli vastupidavust keerulises majanduslikus olukorras.

Kolmas kvartal oli Baltikumis üldiselt paigalseisus ja see peegeldub ka meie tellijaskonna numbrites. Majanduslikud väljakutsed ja madal tarbijakindlus mõjutavad inimeste valmisolekut uute tellimuste tegemiseks.

Eestis näitavad Delfi Meedia tulemused stabiilset 8% aastast kasvu. See on väga hea number, kui võtta arvesse, et Delfi Meedial on juba üle 120 000 tellija, mis on Eesti turul tugev tulemus. Küpsel turul muutub iga uus tellija järjest väärtuslikumaks ja nõuab senisest täpsemat lähenemist.

Lätis ja Leedus näeme jätkuvat tugevat huvi digitaalsete uudiste vastu ning aastane kasv – vastavalt 24% ja 22% Delfi portaalides – kinnitab, et seal leidub olulist edasist kasvupotentsiaali. Töötame nendel turgudel intensiivselt nii tootearenduse kui ka sihitud turundustegevustega, et olla valmis suuremateks kasvunumbriteks kohe, kui tarbijakindlus ja majanduslik olukord paraneb.

Usume, et meie investeeringud toodete kvaliteeti ja turundustegevusse loovad tugeva aluse uuele kasvulainele."

Digitellimuste detailne ülevaade

30.09.2025 30.06.2025 muutus 31.12.2024 muutus 30.09.2024 muutus AS Delfi Meedia 121 118 119 811 1% 114 631 6% 112 520 8% AS Õhtuleht Kirjastus 24 746 24 460 1% 25 257 -2% 26 127 -5% Geenius Meedia OÜ 6 800 7 388 -8% 7 356 -8% 7 534 -10% Delfi AS (Läti) 32 875 33 840 -3% 35 082 -6% 26 552 24% Delfi UAB (Leedu) 47 187 47 758 -1% 44 170 7% 38 608 22% Lrytas UAB (Leedu) 11 774 11 627 1% 11 686 1% 11 270 4% Ekspress Grupp kokku 244 500 244 884 0% 238 182 3% 222 611 10%





Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha rohkem digitellimuste müügitulul. Liigume kontserni pikaajaliste eesmärkide suunal kasvatada digitellimuste maht 2026. aasta lõpuks Baltimaades 340 000 tellijani. Ekspress Grupi pikaajalised eesmärgid on seatud ja avalikustatud 2022. aasta alguses.





Lisainfo

Rain Sarapuu

Kontserni finantsjuht

rain.sarapuu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.