VILVI Group konsoliduoti pardavimai 2025 m. rugsėjo mėnesį

VILVI Group, kurią sudaro AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Modest“, AB „Kelmės pieninė“, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika“ ir SIA „Baltic Dairy Board“, 2025 m. rugsėjo mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 24.29 mln. Eur arba 6.5% didesnės negu 2024 m. rugsėjo mėnesį. Konsoliduoti Grupės pardavimai 2025 m. sausio - rugsėjo mėn. buvo 215.82 mln. EUR arba 19.0% didesni negu per tą patį laikotarpį 2024 m.
