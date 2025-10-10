Aspo Oyj Lehdistötiedote 10.10.2025 klo 10.00

ESL Shipping uudistaa aluskantaansa – myy M/S Kallion norjalaiselle yhtiölle

ESL Shipping myy M/S Kallion norjalaiselle The Qrill Company AS:lle. Vuonna 2006 käyttöönotetun aluksen myynnillä nopeutetaan ESL Shippingin vihreää siirtymää ja vahvistetaan uusien, jo rakenteilla olevien alusten rahoitusta.

M/S Kallion myyntihinta on noin 18 milj. euroa. Kaupasta syntyy Aspolle noin 10 milj. euron myyntivoitto.

”Investoimme merkittävästi fossiilivapaasti operoitaviin, 1A-jääluokan Green Handy-aluksiin, joiden kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaan. M/S Kallion myynti vahvistaa ESL Shippingin tasetta ja toteuttaa strategiaamme”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

”Riittävän kapasiteetin ja varmojen asiakaskuljetusten takaaminen ovat prioriteettejamme kaikissa olosuhteissa. Ensimmäinen uuden sukupolven Green Handy -alus aloittaa meillä liikenteessä noin kahden vuoden kuluttua, ja siirtymäaikana harkitsemme tarpeen mukaan myös lisäalusten vuokrausta tai hankintaa”, kertoo ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen.

M/S Kallio on purjehtinut Suomen lipun alla, ja aluksen miehistö pyritään myynnin jälkeen sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan ESL Shippingin muille aluksille. M/S Kallio on nyt luovutettu uudelle omistajalleen, joka keskittyy meriäyriäisten pyyntiin ja jalostukseen.

Aspoon kuuluva ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, joka varmistaa teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti. ESL Shipping tukee pohjoismaisten teollisuusyritysten vihreää siirtymää. ESL Shipping saavutti parhaan platinum-tason Ecovadis-vastuullisuusarvioinnissa vuonna 2024.

Lisätietoja:

Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com

Mikki Koskinen, toimitusjohtaja, ESL Shipping, mikki.koskinen@eslshipping.com









