Investeringsforeningen Sparinvest – optagelse af afdeling Grønne Obligationer til handel på Nasdaq Copenhagen A/S

I forbindelse med anmodning om optagelse til handel på Nasdaq Copenhagen A/S for afdeling Grønne Obligationer – ISIN-kode DK0064082069 – kan vi hermed oplyse resultatet af afdelingens indledende tegning pr. 7. oktober 2025 (EOB):
- DKK 27.015.100
- 270.151 cirkulerende andele
- 12 unikke investorer
Afdeling Grønne Obligationer forventes at have første handelsdag d. 14. oktober 2025.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.
Med venlig hilsen
Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg