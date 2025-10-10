Investeringsforeningen IA Invest – Fejl i indre værdi i afdeling Regulær Invest Nordiske Aktier

Der har fra den 9. oktober 2025 kl. 9.30 til 10. oktober 2025 kl.10.29 været fejl i beregningen af indre værdi for afdeling Regulær Invest Nordiske Aktier.
Indre værdi har således været overvurderet med op til 0,6% i perioden.
|Afdelingens navn
|
OMX shortname
|ISIN
|Fejl (overvurderet)
|Regulær Invest Nordiske Aktier
|
IAIRIN
|DK0062267282
|0,6%
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600.
Med venlig hilsen
Daniel H. Ligaard
Chief Investment Officer (CIO)