Investeringsforeningen IA Invest – Fejl i indre værdi i afdeling Regulær Invest Nordiske Aktier

Der har fra den 9. oktober 2025 kl. 9.30 til 10. oktober 2025 kl.10.29 været fejl i beregningen af indre værdi for afdeling Regulær Invest Nordiske Aktier.

Indre værdi har således været overvurderet med op til 0,6% i perioden.

Afdelingens navn 

OMX shortname		ISINFejl (overvurderet)
Regulær Invest Nordiske Aktier 

IAIRIN		DK00622672820,6%


Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600.

Med venlig hilsen

Daniel H. Ligaard

Chief Investment Officer (CIO)


