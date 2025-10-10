Information
10 octobre 2025
Déclaration au titre de l’article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social de la Société au 30 septembre 2025
|Date
|Nombre d’actions1 composant le capital
|Nombre théorique de droits de votes2
|30/09/2025
|179 423 762
|179 423 762
|SCOR, un réassureur mondial de premier plan
Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.
Le Groupe a enregistré 20,1 milliards d’euros de primes en 2024. Représenté à travers 37 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com
1 Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale
2 Le nombre brut de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art. 223-11 du Règlement Général de l’AMF)
