Des projets porteurs de changement: des jeunes s’engagent pour leur santé mentale

MONTRÉAL, 10 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) clôt avec fierté une série d’activités inspirantes déployées cette année dans six établissements scolaires et trois organismes communautaires à travers le Québec. Ces activités d’engagement social, conçu par et pour les jeunes, leur ont permis de s’impliquer activement dans leur milieu tout en cultivant leur santé mentale positive.

Ensemble, pour une jeunesse engagée ! est un projet de l’ASPQ qui vise à promouvoir le bien-être des jeunes et à renforcer leur sentiment d’appartenance au sein de leur milieu, qu’il soit scolaire ou communautaire. En favorisant les liens entre pairs et en créant un environnement bienveillant, il contribue directement à leur épanouissement et engagement. Les activités proposées ont aussi permis de mieux outiller les adultes accompagnateurs afin de soutenir les jeunes dans l’atteinte de leurs objectifs. Ce soutien est essentiel pour faire de l’engagement une expérience structurante, valorisante et durable.

De la création de jeux de société sur le concept de soi à des actions pour lutter contre l’intimidation, en passant par des kiosques et des repas partagés, chaque initiative a démontré la capacité des jeunes à se mobiliser pour une cause qui les touche : leur bien-être psychologique et celui de leur communauté.

« Ce que les jeunes ont accompli est porteur de changement. Leur engagement est une réponse concrète aux enjeux de santé mentale. En leur offrant des espaces d’expression et d’action, on renforce leur estime de soi, leur sentiment d’appartenance et leur capacité à avoir un impact », affirme Claudia Rencoret-Medel, chargée de projets en santé mentale positive à l’ASPQ.

Une mobilisation à travers le Québec

La liste des établissements scolaires et communautaires participants est la suivante :

École Sainte-Famille aux Trois-Chemins

École secondaire Ozias-Leduc

Polyvalente Hyacinthe Delorme

École Secondaire Vanier

École Secondaire Pierre-Laporte

École internationale du Phare

Maison des jeunes Sainte-Anne-de-la-Pérade

Maison des jeunes Saint-Augustin

Maison de jeunes Mont-Laurier



Pour permettre à d’autres milieux de reproduire l’expérience, l’ASPQ a conçu un outil d’accompagnement proposant des étapes claires pour soutenir les milieux scolaires et communautaires dans la mise en place d’initiatives favorisant l’engagement des jeunes. Cet outil, intitulé Ensemble, pour une jeunesse engagée! se retrouve gratuitement en ligne sur le site web Ça se cultive. Il s’agit d’un répertoire d’outils créé par l’ASPQ pour promouvoir la santé mentale positive des jeunes.

L’objectif de cet outil est d’inspirer et d’encourager la jeunesse québécoise à se mobiliser pour sa santé mentale. « Ensemble, pour une jeunesse engagée ! devient ainsi un levier concret pour multiplier les initiatives positives en faveur de la santé mentale des jeunes. En valorisant l’engagement des jeunes et le rôle essentiel des adultes qui les accompagnent, on crée les bases d’un mieux-être collectif », conclut madame Rencoret-Medel.

Ensemble, pour une jeunesse engagée! et le répertoire d’outils Ça se cultive sont rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org