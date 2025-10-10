MTY annonce ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2025

Mesures conformes aux PCGR :

Le profit du secteur a augmenté de 2 % pou r s'établir à 73,2 millions de dollars pour le trimestre.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires a diminué pour s'établir à 27,9 millions de dollars, soit 1,22 $ par action diluée comparativement à 34,9 millions de dollars, soit 1,46 $ par action diluée au 3 e trimestre 2024.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont établis à 39,0 millions de dollars comparativement à 66,4 millions de dollars au 3e trimestre 2024, soit une baisse de 27,4 millions de dollars attribuable principalement au calendrier de recouvrement des débiteurs de notre service des ventes au détail et à l'augmentation des impôts sur le résultat versés. Hormis les éléments hors trésorerie du fonds de roulement, l’impôt sur le résultat, les intérêts payés et autres produits et charges, les flux de trésorerie se sont élevés à 73,6 millions de dollars comparativement à 71,4 millions de dollars au 3e trimestre 2024.

Indicateurs clés de performance de la direction :

Le BAIIA ajusté normalisé (1) a augmenté de 3 % pour atteindre 74,0 millions de dollars pour le trimestre comparativement à 71,9 millions de dollars au 3 e trimestre 2024.

Le nombre net d'établissements ouverts au 3 e trimestre 2025 s'est chiffré à 15 comparativement à un nombre net de fermetures de 41 au 3 e trimestre 2024. Le nombre d’établissements à la clôture du trimestre s'élève à 7 061.

Le chiffre d'affaires réseau (2) trimestriel est resté stable, soit 1,5 milliard de dollars pour le trimestre.

Les ventes des établissements comparables se sont améliorées de façon séquentielle, affichant une baisse de 1,6 % au 3 e trimestre 2025, comparativement à une baisse de 1,9 % au 2 e trimestre 2025.

Le résultat net par action ajusté (1) s'élève à 1,19 $ par action diluée comparativement à 1,19 $ au 3 e trimestre 2024.

La dette à long terme a été remboursée à hauteur de 30,4 millions de dollars pendant le trimestre, pour des remboursements nets de 65,6 millions de dollars depuis le 3e trimestre 2024.



(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire.

(2) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs financiers supplémentaires » de la section Information complémentaire.

(3) Une définition figure à la rubrique « Définition de ratios hors PCGR » de la section Information complémentaire.



MONTRÉAL, 10 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe d’alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY), l’un des plus importants franchiseurs et exploitants de multiples concepts de restaurants au monde, a annoncé aujourd’hui ses résultats pour son troisième trimestre clos le 31 août 2025 et a déclaré un dividende trimestriel de 0,33 $ par action, payable le 14 novembre 2025 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la fin des heures ouvrables du 4 novembre 2025.

« Bien que le troisième trimestre ait été marqué par une volatilité macroéconomique persistante, nous sommes encouragés par l’amélioration séquentielle observée chez certaines de nos plus grandes bannières, notamment Cold Stone Creamery et Wetzel’s Pretzels, a déclaré Eric Lefebvre, président-directeur général de MTY Ces résultats renforcent notre confiance dans la résilience de nos marques, et nous demeurons concentrés sur la mise en œuvre d’initiatives qui viendront consolider notre position à mesure que les conditions s’améliorent. »

« Les ouvertures nettes positives de restaurants au cours du trimestre témoignent de la demande pour nos concepts phares et de l’excellence de l’exécution de nos équipes. Ces nouveaux établissements renforcent la solidité de nos marques et nous positionnent pour une croissance financière soutenue, a poursuivi M. Lefebvre. Je tiens également à souligner le dévouement de nos équipes, qui ont mené à bien la mise en œuvre du système ERP à l’échelle du Canada, tandis que le déploiement aux États-Unis est en cours et progresse très bien. »

Faits saillants financiers







(en millier de dollars, sauf les données par action) T3-2025 T3-2024 9 mois

2025 9 mois

2024 Produits 296 989 292 753 886 655 875 136 BAIIA ajusté(1) 73 204 71 781 200 939 204 241 BAIIA ajusté normalisé(1) 73 964 71 895 204 175 205 113 Résultat net attribuable aux propriétaires 27 875 34 886 86 907 79 469 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 39 009 66 355 137 971 161 091 Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers(1) 25 819 49 271 92 968 110 514 Flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée(2) 1,13 2,06 4,03 4,59 Résultat net par action de base 1,22 1,46 3,77 3,30 Résultat net par action diluée 1,22 1,46 3,77 3,30 Chiffre d’affaires réseau(3) 1 455 300 1 472 700 4 283 600 4 263 800 Ventes en ligne(3) 273 400 270 700 862 600 831 600

(1) Il s’agit d’un indicateur hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs hors PCGR » à la fin de ce communiqué.

(2) Il s’agit d’un ratio hors PCGR. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Ratios hors PCGR » à la fin de ce communiqué.

(3) Il s’agit d’un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Réseau

À la fin du troisième trimestre de 2025, MTY comptait 7 061 établissements en activité, dont 6 805 étaient exploités en vertu d’une franchise ou d’un contrat de gérance et 256 exploités par la Société. La répartition géographique des établissements de MTY est restée stable d’une année à l’autre : 58 % des établissements étaient situés aux États-Unis, 35 % au Canada et 7 % à l’international.

Au cours du troisième trimestre de 2025, le réseau MTY a ouvert 96 établissements (T3 2024 – 67 établissements) et en a fermé 81 autres (T3 2024 – 108 établissements), soit une croissance nette de 15 établissements.

Le chiffre d’affaires réseau a atteint 1,46 milliards de dollars au troisième trimestre de 2025, représentant une légère baisse en glissement annuel. Le secteur des États-Unis a enregistré une baisse globale des ventes de 2 %, attribuable à un recul du chiffre d’affaire des établissements comparables, partiellement compensé par un effet de change favorable, tandis que le Canada est resté stable par rapport à l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires d’établissements comparables (1) a diminué de 1,6 % en glissement annuel au troisième trimestre. Par région, le Canada a baissé de 0,3 %, les États-Unis de 2,5 %, tandis que l’International a enregistré une hausse de 0,8 %.

a diminué de 1,6 % en glissement annuel au troisième trimestre. Par région, le Canada a baissé de 0,3 %, les États-Unis de 2,5 %, tandis que l’International a enregistré une hausse de 0,8 %. Les ventes en ligne ont augmenté de 1 % au cours du trimestre pour atteindre 273,4 millions de dollars, comparativement à 270,7 millions de dollars pour la même période en 2024 principalement attribuable à une croissance de 8% au Canada.



(1) Il s’agit d’un indicateur financier supplémentaire. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Indicateurs financiers supplémentaires » à la fin de ce communiqué.

Financiers

Les produits de la Société a augmenté de 1% pour s’établir à 297,0 millions de dollars au troisième trimestre, soutenus par la croissance des segments de transformation, de la distribution et de la vente au détail, atténuée par une baisse du segment de franchisage et des établissements exploités par la Société.

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires s’est élevé à 27,9 millions de dollars, soit 1,22 $ par action (1,22 par action diluée), au troisième trimestre, comparativement à 34,9 millions de dollars, soit 1,46 $ par action (1,46 $ par action diluée) pour la même période en 2024. La diminution en glissement annuel s’explique principalement par des pertes de valeur de 6,2 millions de dollars sur ses actifs incorporels liés aux droits de franchise et aux marques de commerce pour une marque dans les secteurs géographiques États-Unis et international et 3 marques dans le segment canadien.

Le BAIIA ajusté normalisé, qui exclut les coûts de transaction rattachés aux acquisitions et les coûts de mise en œuvre du projet SAP, a augmenté de 2,1 millions de dollars en glissement annuel, pour s’établir à 74,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, principalement en raison de la comptabilisation d'un crédit d'impôt relatif à la rétention du personnel (Employee Retention Credit) de 5,8 millions de dollars reçu du gouvernement américain au cours du trimestre. Sans tenir compte de ce crédit, le BAIIA ajusté normalisé aurait enregistré une légère baisse par rapport à l’exercice précédent.



Calcul du BAIIA ajusté (1) et du BAIIA ajusté normalisé (1)





(En milliers $) T3-2025 T3-2024 9 mois

2025 9 mois

2024 Résultat avant impôt 34 556 37 847 104 588 87 010 Amortissement – immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation 14 930 15 031 44 440 44 673 Amortissement – immobilisations incorporelles 8 126 7 934 24 615 23 617 Intérêts sur la dette à long terme 8 751 12 119 26 809 36 088 Charge nette d’intérêts se rapportant aux contrats de location 2 640 2 776 8 222 8 384 (Reprise de perte de valeur) perte de valeur – actifs au titre de droits d’utilisation (1 030 ) — (535 ) 114 Perte de valeur – immobilisations corporelles et incorporelles 6 241 2 986 6 676 8 382 Profit de change réalisé et latent (723 ) (7 374 ) (14 303 ) (4 521 ) Produit d'intérêts (71 ) (255 ) (261 ) (527 ) Perte (profit) à la décomptabilisation/modification d’obligations locatives (427 ) (319 ) 65 (148 ) Profit à la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles (119 ) (826 ) (37 ) (746 ) Réévaluation des passifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur 330 1 015 660 356 Gain sur extinction de dette — — — (131 ) Restructuration — 847 — 1 690 Profit du secteur 73 204 71 781 200 939 204 241 Coûts de mise en œuvre du projet SAP (2) 760 114 1 825 872 Coûts de transactions rattachés aux acquisitions (3) — — 1 411 — BAIIA ajusté normalisé 73 964 71 895 204 175 205 113

(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire.

(2) Les coûts de mise en œuvre du projet SAP sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels, Salaires et avantages et Publicité, déplacements, repas et divertissement des Charges d’exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

(3) Les coûts de transactions rattachés aux acquisitions sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels des Charges d’exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Résultats par segment

Le segment du franchisage a diminué de 2% en glissement annuel, reflétant une baisse des ventes aux franchisés au Canada et aux États-Unis et un effet de change défavorable. Les charges d'exploitation ont augmenté de 1%, en raison de la hausse des salaires au Canada et aux États-Unis, partiellement compensée par un effet de change favorable de 0,7 million de dollars. Le BAIIA ajusté normalisé a diminué de 2% pour atteindre 56,0 millions de dollars, comparativement à 57,4 millions de dollars l’année précédente.

Les produits du segment des établissements exploités par la Société ont diminué de 2% pour s’établir à 118,5 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des ventes du réseau et du nombre d’établissements propriétaires au Canada.

Le BAIIA ajusté normalisé s'est élevé à 13,1 millions de dollars, en hausse de 3,8 millions de dollars en glissement annuel. Cette hausse est principalement attribuable à la comptabilisation d'un crédit d'impôt relatif à la rétention du personnel (Employee Retention Credit) de 5,8 millions de dollars. La marge du BAIIA ajusté normalisé s’est établie à 11%, contre 8% pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Les produits du segment de la transformation des aliments, de la distribution et de la vente au détail ont augmenté de 18 % pour atteindre 47,6 millions de dollars, en raison d’une hausse de 29% des ventes au détail, soutenue par de solides activités promotionnelles et une hausse des volumes de ventes des produits phares. Le BAIIA ajusté normalisé s'est établi à 4,9 millions de dollars, en baisse par rapport à 5,2 millions de dollars pour la même période de l’exercice précédent, en raison de la hausse des coûts des aliments. La marge du BAIIA ajusté normalisé a diminué pour atteindre 10%, contre 13% un an plus tôt.





Trimestre clos le 31 août 2025 (En millions $) Franchises Établissements

propriétaires Transformation,

distribution

et détail Fonds

promotionnels Transactions

intersociétés Total Produits 100,8 118,5 47,6 31,2 (1,1) 297,0 Charges d’exploitation 45,6 105,4 42,7 31,2 (1,1) 223,8 Résultat du sous-secteur (1) 55,2 13,1 4,9 — — 73,2 Résultat du sous-secteur en % des produits (2) 55% 11% 10% s.o. s.o. 25% Coûts de mise en œuvre du projet SAP (3) 0,8 — — — — 0,8 BAIIA ajusté normalisé (1) 56,0 13,1 4,9 — — 74,0 BAIIA ajusté normalisé en % des produits (2) 56% 11% 10% s.o. s.o. 25%





Trimestre clos le 31 août 2024 (En millions $) Franchises Établissements

propriétaires Transformation,

distribution

et détail Fonds

promotionnels Transactions

intersociétés Total Produits 102,6 120,4 40,4 30,0 (0,6) 292,8 Charges d’exploitation 45,3 111,1 35,2 30,0 (0,6) 221,0 Résultat du sous-secteur(1) 57,3 9,3 5,2 — — 71,8 Résultat du sous-secteur en % des produits(2) 56% 8% 13% s.o. s.o. 25% Coûts de mise en œuvre du projet SAP(3) 0,1 — — — — 0,1 BAIIA ajusté normalisé(1) 57,4 9,3 5,2 — — 71,9 BAIIA ajusté normalisé en % des produits(2) 56% 8% 13% s.o. s.o. 25%

(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire.

(2) Une définition figure à la rubrique « Définition de ratios hors PCGR » de la section Information complémentaire.

(3) Les coûts de mise en œuvre du projet SAP sont présentés aux postes Frais de consultation et honoraires professionnels, salaires et avantages et Publicité, déplacements, repas et divertissement des Charges d’exploitation dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Au cours du troisième trimestre de 2025, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont chiffrés à 39,0 millions de dollars, comparativement à 66,4 millions au cours de la même période de l’exercice 2024. Cette diminution s’explique principalement par la hausse des comptes clients provenant des partenaires de vente au détail canadiens, attribuable à des retards de facturation planifiés liés à la mise en œuvre de SAP.

MTY a remboursé 30,4 millions de dollars de sa dette à long terme, versé 7,5 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires. Aucun rachat d’actions n’a été effectué au cours du troisième trimestre de 2025.

Au 31 août 2025, MTY disposait d’une trésorerie de 37,1 millions de dollars et sa dette à long terme s’élevait à 638,9 millions de dollars, principalement sous forme de facilités de crédit et de billets à ordre sur acquisitions. La Société dispose également d’une facilité de crédit renouvelable dont la limite autorisée est de 900,0 millions de dollars, dont 253,0 millions de dollars canadiens et 281 millions de dollars américains avaient été tirés à la fin du trimestre.





Flux de trésorerie disponibles déduction faite des paiements de loyers (1) sont liés aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation.

(en millier de dollars) T3-2025 T3-2024 9 mois

2025 9 mois

2024 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 39 009 66 355 137 971 161 091 Acquisition d’immobilisations corporelles (2 681) (6 375) (10 728) (20 651) Acquisition d’immobilisations incorporelles (81) (808) (1 797) (1 462) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 486 801 1 808 3 685 Paiements nets de loyers (10 914) (10 702) (34 286) (32 149) Flux de trésorerie disponibles déduction faite des paiements de loyers(1) 25 819 49 271 92 968 110 514

(1) Une définition figure à la rubrique « Définition d’indicateurs hors PCGR » de la section Information complémentaire.

Aperçu à court terme

MTY continue d'évoluer dans un environnement opérationnel dynamique. La performance au troisième trimestre fait état d’une amélioration progressive du côté des grandes enseignes de MTY. Cela dit, on constate toujours des difficultés à court terme aux États-Unis engendrées par les conditions macroéconomiques et la Société procède encore activement à la mise en œuvre d'initiatives stratégiques pour positionner l’entreprise en vue de sa croissance. Ces mesures comprennent, entre autres, l’innovation en matière de menus, la qualité et la cohérence des produits offerts, l’amélioration de l’expérience client en ligne et sur place et le renforcement de sa solide proposition de valeur à l’échelle de ses enseignes.

La Société a encore beaucoup d’emplacements futurs dans sa mire. En terrain positif, le nombre net d’ouvertures durant le trimestre a été conforme aux prévisions. MTY s’attend encore à ce que le rythme d'ouverture d'établissements s’accélère au cours des prochains trimestres et ses marques, en particulier les plus importantes, font toujours l’objet d’une forte demande.

La direction a relevé des incertitudes d’ordre macroéconomique et politique susceptibles de nuire au rendement.

Par exemple, une suspension prolongée des services publics aux États-Unis pourrait perturber la disponibilité et le calendrier de versement des fonds du programme de prêts garantis de la Small Business Administration (« SBA »), de sorte que le rythme d’ouvertures de nouveaux établissements pourrait ralentir. De plus, une possible interruption des prestations du Supplemental Nutrition Assistance Program (« SNAP ») pourrait inciter des consommateurs à revoir leurs dépenses discrétionnaires; les ventes des enseignes dont la clientèle recherche les aubaines pourraient donc être affectées.

Jusqu’à maintenant, les tarifs douaniers ont eu peu d’effets directs sur MTY. Au Canada et aux États-Unis, la Société s’approvisionne principalement en produits locaux, ce qui limite le risque qu’elle soit exposée aux effets des tarifs. La direction est encore convaincue de pouvoir composer avec les répercussions potentielles en misant sur sa chaîne d’approvisionnement et ses capacités d’achats éprouvées, en apportant des changements stratégiques à ses menus et, au besoin, à la mise en œuvre de mesures tarifaires.

En 2025, la direction s’attend à ce que les marges du BAIIA ajusté normalisé demeurent stables à l’échelle de ses trois secteurs, même si la Société peut constater certaines variations au chapitre des marges des établissements propriétaires, comme ce fut le cas ce trimestre. Dans l’ensemble, la direction reste confiante quant à sa capacité à dégager de meilleures marges grâce à une croissance positive du nombre d’établissements, des gains d’efficacité et des efforts pour réduire le nombre d’établissements propriétaires moins rentables.

La direction prévoit continuer de dégager de solides flux de trésorerie en 2025. Des dépenses en immobilisations inférieures à celles de l’exercice précédent y concourront.





VERSEMENT D’UN DIVIDENDE

Le 10 octobre 2025, la Société a annoncé le versement d’un dividende trimestriel de $0,33 par action ordinaire. Le dividende sera payable le 14 novembre 2025 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fin du jour ouvrable du 4 novembre 2025.

À PROPOS DU GROUPE MTY INC.

Le Groupe MTY est un franchiseur qui exploite des établissements de restauration minute, à service rapide et à service complet sous plus de 80 bannières au Canada, aux États-Unis et à l’international. Établi à Montréal, le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses marques, l’âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 45 ans, il accroît sa présence en créant de nouveaux concepts de restaurants, en réalisant des acquisitions et en nouant des alliances stratégiques qui lui ont permis d’atteindre de nouveaux sommets année après année. En mariant tendances émergentes et savoir-faire opérationnel, les marques qui forment le Groupe MTY touchent, à leur manière, la vie de millions de personnes chaque année. Avec 7 061 établissements, les multiples saveurs du Groupe MTY savent répondre aux différents goûts et besoins des consommateurs d’aujourd’hui et de demain.



INDICATEURS HORS PCGR

Le BAIIA ajusté (la différence entre les produits et les charges d’exploitation), le BAIIA ajusté normalisé (la différence entre les produits et les charges d’exploitation, à l’exclusion des coûts de transactions rattachés aux acquisitions et les coûts de mise en œuvre du projet SAP), le résultat net par action ajusté (résultat net attribuable aux propriétaires, déduction faite des profits (pertes) de change réalisés et latents, après effet fiscal, divisé par le nombre moyen pondéré quotidien d’actions ordinaires – dilué) et les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers (flux de trésorerie disponibles provenant des activités d'exploitation, utilisés pour les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et fournis par les produits de cession d'immobilisations corporelles, déduction faite des paiements des loyers) sont des mesures hors PCGR (principes comptables généralement reconnus) qui n’ont pas de définition normalisée au sens des PCGR; ils sont donc peu susceptibles d’être comparables à des indicateurs similaires présentés par d’autres émetteurs.

La Société considère que le BAIIA ajusté est un indicateur utile, parce qu’il est conforme aux indicateurs que la direction utilise à l’interne pour évaluer la performance de la Société, pour préparer ses budgets d’exploitation et pour déterminer certaines composantes de la rémunération des dirigeants. La Société estime que le BAIIA ajusté normalisé est un indicateur utile pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le BAIIA ajusté, sans tenir compte de l’incidence des coûts de transaction liés aux acquisitions ou des coûts de mise en œuvre du projet SAP, dont le nombre et le montant peuvent varier. La Société estime que les flux de trésorerie disponibles, nets des paiements des loyers, sont un indicateur utile, parce qu’ils lui fournissent une mesure liée à la prise de décision sur les questions nécessitant des liquidités, telles que les dépenses en capital, la rémunération et les acquisitions potentielles. La Société est également d’avis que ces indicateurs sont utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d’autres parties intéressées et qu’ils leur permettent de comparer les activités et les résultats financiers de la Société d’une période à l’autre. Ces indicateurs leur fournissent une mesure supplémentaire des résultats d’exploitation et de la situation financière, mettant ainsi en évidence des tendances de l’activité principale qui pourraient autrement passer inaperçues si l’on se fiait uniquement aux mesures conformes aux PCGR.

À ce sujet, veuillez vous reporter à la section « Respect des normes internationales d’information financière » du rapport de gestion de la Société.



RATIOS HORS PCGR

Les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée (les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers divisés par le nombre d’actions sur une base diluée) et le BAIIA ajusté normalisé en % des produits (BAIIA ajusté normalisé divisé par les produits) sont des ratios hors PCGR qui n’ont pas de définition normalisée au sens des PCGR et sont donc peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La Société considère que les flux de trésorerie disponibles nets des paiements des loyers par action diluée sont un indicateur utile, car les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et autres parties intéressées s’en servent pour évaluer les flux de trésorerie que la Société peut affecter à la dette et aux détenteurs de capitaux propres, notamment pour rembourser des emprunts, verser des dividendes et racheter des actions. La Société estime que le BAIIA ajusté normalisé en % des produits est un indicateur utile, car il correspond aux indicateurs que la direction utilise à l’interne pour évaluer la rentabilité des activités de la Société, y compris l’efficacité de ses mesures de gestion des coûts, et parce qu’il permet d’évaluer la performance de la Société sans tenir compte de l’incidence des coûts de transactions rattachés aux acquisitions, dont le nombre et le montant peuvent varier. À ce sujet, veuillez vous reporter à la section « Respect des normes internationales d’information financière » du rapport de gestion de la Société.



INDICATEURS FINANCIERS SUPPLÉMENTAIRES

La direction présente des indicateurs financiers supplémentaires, car elle les juge pertinents pour évaluer la performance de la Société. Ils comprennent le chiffre d’affaires réseau (chiffre d’affaires de tous les établissements existants, y compris ceux qui ont fermé ou ouvert durant la période, de même que le chiffre d’affaires de nouveaux concepts acquis à compter de la date de clôture de l’opération), les ventes en ligne (ventes faites à la clientèle à partir de plateformes de commande en ligne) et le chiffre d’affaires d’établissements comparables (chiffre d’affaires comparatif des établissements ouverts pendant au moins 13 mois ou qui ont été acquis il y a plus de 13 mois).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des renseignements figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, ces énoncés peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « pouvoir », « s’attendre à », l'utilisation du futur ou du conditionnel de ces verbes et d'autres formulations semblables.

Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles à l’égard d’événements et de résultats d’exploitation futurs à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs pour rendre compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure où la loi l’exige. Des renseignements additionnels sont disponibles dans le rapport de gestion de la Société, qui peut être consulté sur le site Web de SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca .



Note à l’intention des lectrices et des lecteurs : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes afférentes pour le troisième trimestre de l’exercice clos le 31 août 2025 sont accessibles sur le site SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société, à l’adresse www.mtygroup.com .

Source : Groupe d’alimentation MTY inc.