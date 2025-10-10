Bombardier prête à impressionner au salon NBAA-BACE 2025 en y présentant des avions Global et Challenger

Bombardier participera au salon NBAA-BACE du 14 au 16 octobre à Las Vegas

Les avions Bombardier Global 7500, Global 6500 et Challenger 3500 seront présentés en exposition statique

Les représentants des médias sont invités à deux événements Bombardier exclusifs au salon NBAA-BACE à Las Vegas, dont un dévoilement spécial à l’aéroport d’affaires Henderson, le mardi 14 octobre, à 14 h

MONTRÉAL, 10 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui sa participation à l’édition 2025 du salon et congrès annuel de l’Association de l’aviation d’affaires des États-Unis (NBAA-BACE), qui aura lieu du 14 au 16 octobre à l’aéroport d’affaires Henderson de Las Vegas. En tant que chef de file mondial de l’aviation d’affaires, Bombardier présentera en exposition statique trois de ses avions les plus emblématiques – l’avion Global 7500, l’avion Global 6500 et l’avion Challenger 3500 – et mettra également de l’avant son offre de services complets de premier ordre.

« Nos avions sont conçus pour inspirer, et ils se démarquent comme certains des exemples les plus fascinants d’innovation et de savoir-faire au salon de cette année, complétés par notre vaste offre de services qui assure une expérience exceptionnelle, a affirmé Éric Martel, présent et chef de la direction de Bombardier. Les avions Bombardier Global 7500, Global 6500 et Challenger 3500 apportent chacun quelque chose d’exceptionnel à la table et, avec l’avion Global 8000 à l’horizon en tant que jet d’affaires le plus rapide du monde, nous continuons de redéfinir les limites du possible dans l’aviation d’affaires. »

Les visiteurs de l’aire d’exposition statique auront l’occasion d’explorer les intérieurs spacieux et luxueux de chaque jet, y compris l’avion Bombardier Global 7500 aux exploits records, réputé pour sa vitesse et ses capacités d’atterrissage à l’avant-garde de l’industrie; l’avion Global 6500, offrant une polyvalence et une autonomie remarquables; et l’avion Challenger 3500, à la vitesse et à l’efficacité impressionnantes. Les trois avions sont conçus de manière à offrir le vol en douceur emblématique de Bombardier, assurant un confort exceptionnel durant chaque mission.

Les représentants des médias sont invités à assister à deux événements de Bombardier au salon NBAA-BACE de Las Vegas pour profiter d’un accès exclusif aux plus récentes annonces de l’entreprise. Le premier événement médias aura lieu le lundi 13 octobre, à 11 h (heure du Pacifique). Un second événement – une cérémonie de dévoilement spéciale – aura lieu dans l’aire d’exposition statique de Bombardier à l’aéroport d’affaires Henderson le mardi 14 octobre, à 14 h (heure du Pacifique).

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Bombardier, Global, Global 8000, Global 7500, Global 6500 et Challenger 3500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.