MetaTerra inicia conversaciones para integrar Miracle Pay en el Aeropuerto Internacional de Rumanía

BUCAREST, Oct. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MetaTerra Holdings, matriz estratégica del ecosistema Miracle, anunció que ha iniciado conversaciones formales con Jetstream, el consorcio de inversores que licita para desarrollar y operar el nuevo aeropuerto internacional de Rumanía, cerca de Bucarest.

“Los aeropuertos son lugares donde los estándares se combinan con la escala”, señaló Douglas Anderson, presidente de MetaTerra Holdings. “Nos anima la actitud constructiva de la Autoridad Aeroportuaria y estamos comprometidos con ofrecer una experiencia de pago familiar, conforme a la normativa, y mejorada con criptomonedas allí donde aporten un valor real.”

Se está explorando un lanzamiento “cripto-amigable” en el que Miracle Pay figure entre los sistemas de pago oficialmente admitidos en los comercios autorizados (duty free, restauración, aparcamiento, salas VIP y tiendas seleccionadas), sujeto al éxito de la licitación, las condiciones comerciales y las aprobaciones regulatorias.

Como parte del proceso conjunto de planificación que se iniciará próximamente, las partes evaluarán la integración de terminales de punto de venta (POS), la conversión en tiempo real de criptomonedas a moneda fiduciaria, así como los requisitos en materia de AML-KYC (prevención del blanqueo de capitales y conocimiento del cliente) y protección del consumidor. Este proyecto piloto por fases, seguido de la implementación definitiva, quedaría condicionado a las aprobaciones regulatorias y a los acuerdos comerciales finales.

“Miracle Pay fue diseñada para integrarse en las infraestructuras de pago que los comercios ya utilizan”, añadió Ünsal Koç, CEO de Miracle Pay. “Si se aprueba, esta implementación demostrará cómo los pagos con criptomonedas fáciles de usar y la liquidación instantánea en moneda fiduciaria pueden funcionar en uno de los entornos minoristas más exigentes.”

Sobre Miracle Pay

Miracle Pay es una pasarela de pago con criptomonedas pensada para el consumidor, que mantiene la experiencia habitual de pago —con tarjeta, contacto o en línea— al tiempo que permite a los comercios aceptar fondos en criptomonedas con liquidación instantánea en moneda fiduciaria, menores comisiones y total cumplimiento normativo.

https://miraclepay.com

Sobre MetaTerra Holdings

MetaTerra Holdings es la matriz estratégica del ecosistema Miracle (Chain, Pay, Wallet, DEX, Launchpad, Iterato y Minterra), alineando productos, capital y cumplimiento normativo bajo una misma estrategia.

https://metaterra.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4914b58c-673b-47e5-b234-8786c66d5afd/es