Groupe Colabor annonce la date de la tenue de la téléconférence pour ses résultats du troisième trimestre 2025

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 10 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguera ses résultats pour le troisième trimestre clos le 6 septembre 2025, après la fermeture des marchés, jeudi le 16 octobre 2025. La Société tiendra une téléconférence vendredi le 17 octobre 2025, à 9h30 (heure de l’est) pour discuter des résultats.

Téléconférence:

La téléconférence sera accessible via webdiffusion sur le site web de la Société, dans la section « investisseurs » sous l’onglet Événements et présentations. Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais.

Pour participer à la téléconférence (professionnels de la communauté d’investissement seulement) ou l’écouter en direct :

Date : le vendredi 17 octobre 2025 Heure : 9h30 (heure de l’est) Numéro de conférence : 60051 Partout en Amérique du Nord, sans frais : 1-800-990-4777 Numéro local et international : 1-289-819-1299 ou 1-514-400-3794



Vous pouvez aussi utiliser le lien ConnexionRapide : https://emportal.ink/3VL1u3l. Ce nouveau lien permet à tout participant d'accéder à la conférence téléphonique en cliquant sur le lien URL et d'entrer son nom et son numéro de téléphone.

Pour accéder à l’enregistrement de l’appel en différé, veuillez téléphoner sans frais en Amérique du Nord au 1-888-660-6345 ou au 1-289-819-1450 et entrer le code 60051#. Cet enregistrement sera disponible jusqu'au 24 octobre 2025.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

Pour plus d’informations :

Yanick Blanchard

Premier vice-président et chef de la direction financière par intérim

Groupe Colabor inc.

450-449-4911 poste 1308

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél : 450-449-0026 poste 1180







