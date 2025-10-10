HIAB OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 10. LOKAKUUTA 2025 KLO 15.30

Hiab julkaisee tammi–syyskuun 2025 osavuosikatsauksen perjantaina 24.10.2025

Hiab Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2025 osavuosikatsauksen perjantaina 24.10.2025 noin klo 8.00. Raportti on saatavilla julkaisun jälkeen osoitteessa www.hiabgroup.com.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips ja talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.hiabgroup.com klo 9.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://events.inderes.com/hiab/q3-2025/dial-in. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://hiab.events.inderes.com/q3-2025. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Hiabin verkkosivujen kautta myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.





Lisätietoja:

Oscar Törnwall, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 7050 894, oscar.tornwall(at)hiab.com





Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com