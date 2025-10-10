Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Jakautumissuunnitelman kohdassa 19.1 yksityiskohtaisesti kuvatun mukaisesti ehdotetaan, että Uuden Lassila & Tikanojan hallitus valtuutetaan päättämään Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 Uuden Lassila & Tikanojan osaketta.

Valtuutusta voidaan käyttää Uuden Lassila & Tikanojan mahdollisten yrityskauppojen tai muiden Uuden Lassila & Tikanojan liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Uuden Lassila & Tikanojan kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen oikeuden päättää kaikista ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Uudelle Lassila & Tikanojalle itselleen.

Valtuutus on voimassa Jakautumisen täytäntöönpanoa ensiksi seuraavan Uuden Lassila & Tikanojan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Valtuutuksesta päättää Uuden Lassila & Tikanojan omien osakkeiden hankkimisesta ja Uuden Lassila & Tikanojan omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

Jakautumissuunnitelman kohdassa 19.2 yksityiskohtaisesti kuvatun mukaisesti ehdotetaan, että Uuden Lassila & Tikanojan hallitus valtuutetaan päättämään Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Uuden Lassila & Tikanojan omien osakkeiden hankkimisesta ja Uuden Lassila & Tikanojan omien osakkeiden pantiksi ottamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 2 000 000 Uuden Lassila & Tikanojan omaa osaketta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Uuden Lassila & Tikanojan osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen tarkoituksena on Uuden Lassila & Tikanojan pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa Uuden Lassila & Tikanojan yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana Uuden Lassila & Tikanojan osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Uudelle Lassila & Tikanojalle hankitut osakkeet voidaan joko pitää Uudella Lassila & Tikanojalla, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Uuden Lassila & Tikanojan hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa Jakautumisen täytäntöönpanoa ensiksi seuraavan Uuden Lassila & Tikanojan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

7 Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa; varapuheenjohtaja 47 000 euroa vuodessa; ja jäsenet 35 000 euroa vuodessa.



Kuitenkin mikäli Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsen, joka ei ole Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toimii tarkastusvaliokunnan tai henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa on 47 000 euroa.

Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan Uuden Lassila & Tikanojan hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Uuden Lassila & Tikanojan osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen, tai muun Uuteen Lassila & Tikanojaan tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina.

Lisäksi ehdotetaan, että Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenten palkkioita koskeva päätös on ehdollinen Jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

8 Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan valitseminen

Uuden Lassila & Tikanojan ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä Uuden Lassila & Tikanojan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan valintaa koskeva päätös on ehdollinen Jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

9 Uuden Lassila & Tikanojan kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Uuden Lassila & Tikanojan ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan Uuden Lassila & Tikanojan kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportointitarkastajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).

Yhtiön hallitus ehdottaa, että Uuden Lassila & Tikanojan kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Uuden Lassila & Tikanojan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Samuli Perälä.

Uuden Lassila & Tikanojan kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa koskeva päätös on ehdollinen Jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

10 Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan Uuden Lassila & Tikanojan hyväksymän laskun mukaan.

Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioita koskeva päätös on ehdollinen Jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

11 Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiön hallitus ehdottaa, että Uudelle Lassila & Tikanojalle päätetään perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja että sille vahvistetaan työjärjestys. Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotettu työjärjestys pohjautuu soveltuvin osin Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen.

Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä sekä hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuisi neljästä (4) jäsenestä, joista Uuden Lassila & Tikanojan kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen. Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Koska Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotetun työjärjestyksen mukaan oikeus nimittää jäseniä nimitystoimikuntaan määräytyy vuosittain syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella, mutta Täytäntöönpanopäivä on 31.12.2025, Yhtiön hallitus ehdottaa, että nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen ensimmäisen kerran tapahtuu ehdotetusta työjärjestyksestä poiketen seuraavasti:

Nimeämiseen oikeutetut Uuden Lassila & Tikanojan suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään Uuden Lassila & Tikanojan osakasluetteloon 14.1.2026 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Osakkeenomistajan, joka on hajauttanut omistustaan rahastoihin, tulee ilmoittaa 14.1.2026 mennessä Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtajalle ja lakiasioista vastaavalle johtajalle kirjallisesti, mikäli osakkeenomistaja haluaa kyseisiin rahastoihin merkityt omistukset otettavan huomioon nimeämisoikeutta laskettaessa. Mikäli hallintarekisteröity omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee hallintarekisteröityjen osakkeiden omistuksesta esittää luotettava selvitys 14.1.2026 mennessä Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtajalle ja lakiasioista vastaavalle johtajalle. Mikäli osakkeenomistajien ryhmä haluaa ilmoittaa yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, on tästä esitettävä kirjallinen pyyntö hallituksen puheenjohtajalle ja lakiasioista vastaavalle johtajalle 14.1.2026 mennessä. Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtaja pyytää ehdotetussa työjärjestyksessä esitetyn mukaisesti (huomioiden alakohdan (i) mukainen poikkeama) määritettyjä kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään jäsenen nimitystoimikuntaan 14.1.2026 mennessä. Lisäksi ehdotetusta työjärjestyksestä poiketen, nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa vuoden 2026 osalta Uuden Lassila & Tikanojan hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja kuitenkin viimeistään 27.2.2026 mennessä.

Kaikilta muilta osin noudatetaan ehdotettua nimitystoimikunnan työjärjestystä.

Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano, tehtävät ja toiminta on määritelty tarkemmin nimitystoimikunnan ehdotetussa työjärjestyksessä, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lt.fi/sijoittajat.

Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista koskeva päätös on ehdollinen Jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

12 Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Yhtiön hallitus ehdottaa Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamista. Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lt.fi/sijoittajat. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikkaa koskeva päätös on ehdollinen Jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

13 Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että Yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan ehdollisena Jakautumisen täytäntöönpanolle, maksetaan palkkioita seuraavasti:

puheenjohtaja 50 000 euroa vuodessa; varapuheenjohtaja 30 000 euroa vuodessa; ja jäsenet 27 000 euroa vuodessa.



Kuitenkin mikäli Yhtiön hallituksen jäsen, joka ei ole Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toimii tarkastusvaliokunnan tai henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa on 30 000 euroa.

Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan Yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen, tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina.

Lisäksi ehdotetaan, että Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

14 Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että hallituksessa olisi Täytäntöönpanopäivästä alkaen kuusi (6) jäsentä.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva päätös on ehdollinen Jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

15 Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että Pasi Tolppanen, Anna-Maria Ronkainen ja Juuso Maijala jatkavat Yhtiön hallituksessa ja että Johan Mild, Timo Karppinen ja Soile Kankaanpää valitaan Yhtiön uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa Täytäntöönpanopäivästä ja päättyy Yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Lisäksi Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksesta, että Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Täytäntöönpanopäivästä alkaen Johan Mild ja varapuheenjohtajaksi Pasi Tolppanen.

Yhtiön hallituksen jäsenten valintaa koskeva päätös on ehdollinen Jakautumisen täytäntöönpanolle, eli päätös tulee voimaan Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Täytäntöönpanopäivänä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Yhtiössä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on Yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Johan Mildin, Timo Karppisen ja Soile Kankaanpään lyhyt esittely on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lt.fi/fi/yritys/hallitus-ja-johto/hallitus. Yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet on esitelty samalla internetsivulla.

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lt.fi/sijoittajat, minkä lisäksi se lähetetään postitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on Yhtiön tiedossa. Jakautumissuunnitelma (joka sisältää tilintarkastajan lausunnon Jakautumissuunnitelmasta ja alustavan kuvauksen Yhtiön ja Uuden Lassila & Tikanojan taseista), Uuden Lassila & Tikanojan palkitsemispolitiikka, ehdotus Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi, Yhtiön vuosikertomukset 31.12.2024, 31.12.2023 ja 31.12.2022 päättyneiltä vuosilta, jotka sisältävät tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, osavuosikatsaukset ajoilta 1.1.–31.3.2025, 1.1.–30.6.2025 ja 1.1.–30.9.2025, Yhtiön 27.3.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja sekä kaikki muut asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaan on pidettävä osakkeenomistajien saatavilla, ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.11.2025. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiö laatii ja julkistaa suomenkielisen jakautumis- ja listalleottoesitteen sekä sen englanninkielisen käännöksen, jotka sisältävät tarkempia tietoja Jakautumisesta ja Uudesta Lassila & Tikanojasta. Jakautumis- ja listalleottoesite tulee olemaan saatavilla ennen ylimääräistä yhtiökokousta osoitteessa www.lt.fi/sijoittajat/lt-sijoituskohteena/jakautuminen-2025.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.12.2025 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.11.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 17.10.2025. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 1.12.2025 kello 10.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.