„Ignitis grupė” perima visą jūrinio vėjo parko projekto „Curonian Nord” kontrolę

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) spalio 10 d. patvirtinimu, UAB „Ignitis renewables” (toliau – „Ignitis Renewables”) pasirašė pardavimo - įsigijimo sutartį su „OW Offshore, S.L.” (toliau – „Ocean Winds”) dėl jūrinio vėjo parko projektą „Curonian Nord” vystančios UAB „Offshore wind farm 1” 49 proc. akcijų įsigijimo. UAB „Offshore wind farm 1” prašymas dėl akcininkų struktūros pakeitimo VERT buvo pateiktas rugsėjo 30 d.
Užbaigus sandorį, „Ignitis Renewables” už nominalią kainą įsigis 49 proc. akcijų. „Ignitis renewables“ taip pat perims su projektu susijusius darbus, mokslinių tyrimų duomenis ir intelektinę nuosavybę, kompensuodama „Ocean Winds“ tiesiogiai patirtas su projektu susijusias išlaidas.
Šis pokytis tolimesniam “Curonian Nord” projekto įgyvendinimui įtakos neturės. „Ignitis Renewables” projekto darbus tęsia savarankiškai ir turi visus tam būtinus vadybinius bei finansinius pajėgumus atlikti paruošiamuosius darbus ir būtinas investicijas, siekiant gauti statybos leidimą 2027 m. naują projekto partnerį „Ignitis renewables“ planuoja atsirinkti artėjant galutiniam investiciniam sprendimui (angl. final investment decision, FID).
„Ocean Winds“ koncentruoja savo veiklą kitose rinkose ir pasitrauks iš „Curonian Nord“ projekto, užbaigus sandorį (tikimasi per artimiausias kelias dienas). Atskirai apie tai Grupė neinformuos.
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2025 m. koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
