PRANEŠIMAS APIE IŠANKSTINĮ OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMĄ
MAXIMA GRUPĖ, UAB
(toliau - Emitentas)1
240,000,000 EUR vertės obligacijos su 6.250 proc. palūkanomis, kurių terminas sueina 2027 m.
(toliau - Obligacijos)
(ISIN: XS2485155464) (Bendras kodas: 248515546)
2025 m. spalio 10 d.
Mes remiamės Obligacijų sąlygomis ir nuostatomis (toliau – Sąlygos). Didžiąja raide rašomų ir šiame pranešime neapibrėžtų terminų reikšmė yra tokia, kokia nustatyta Sąlygose.
Vadovaudamasis Sąlygų 6 dalies e punktu (Išpirkimas emitento pasirinkimu (visiškas išpirkimas, (angl. Make Whole)) Emitentas šiuo pranešimu informuoja Obligacijų savininkus, kad nusprendė 2025 m. spalio mėn. 27 d. (toliau – Išankstinio išpirkimo diena) išpirkti visas Obligacijas už jų Išankstinio išpirkimo kainą (angl. Make Whole Redemption Price) kartu su iki Išankstinio išpirkimo dienos (jos neįskaitant) sukauptomis ir nesumokėtomis palūkanomis.
Emitentas Nustatymo agentu (angl. Determination Agent) paskyrė ING Bank N.V., Londono filialą, kuris nustatys Obligacijų Išankstinio išpirkimo kainą. Kaip reikalaujama Sąlygose, Nustatymo agentas turės nustatyti Išankstinio išpirkimo kainą ir Rekomenduojamą prekiautojo normą (angl. the Reference Dealer Rate) trečią darbo dieną prieš Išankstinio išpirkimo dieną.
Emitentas kreipsis į „The Irish Stock Exchange plc“, veikiančią kaip Euronext Dublin, ir į Nasdaq Vilnius AB dėl Obligacijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos sąrašų po Obligacijų išpirkimo Išankstinio išpirkimo dieną.
Šis pranešimas yra susijęs su informacijos, kuri pagal reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl Piktnaudžiavimo rinka (PRR) 7 straipsnio 1 dalį yra arba gali būti laikoma viešai neatskleista informacija, atskleidimu. Vadovaujantis PRR ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2016/1055 2 straipsnio sąlygomis, šį pranešimą Emitento vardu skelbiama Lauryna Šaltinė, Finansų vadovė.
1 Juridinio asmens identifikatorius (LEI): 259400Z5DFISQ00QN727