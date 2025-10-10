MAXIMA GRUPĖ obligacijų išpirkimui skolinasi 260 mln. EUR iš SEB ir ING bankų
MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau - MAXIMA GRUPĖ) informuoja, kad pasirašė trumpalaikio 2 metų laikotarpio finansavimo sutartį bendrai 260 mln. EUR sumai su Skandinaviska Enskilda Banken AB, AB SEB bankas (kartu 130 mln. EUR) ir ING Belgium SA/NV (130 mln. EUR).
Iš bankų gautos lėšos bus panaudotos MAXIMA GRUPĖS išleistų ilgalaikių obligacijų išpirkimui prieš terminą bei susijusių išlaidų finansavimui. Su bankais sudaryta kreditavimo sutartis nėra užtikrinta įsipareigojimų vykdymo garantijomis ar jokiu kitu įkeistu turtu.
„Šia sutartimi pratęsiame mūsų ilgalaikį bendradarbiavimą su SEB, vienu didžiausių bankų Baltijos šalyse. Taip pat džiaugiamės, jog prie finansavimo prisijungia ING, tarptautinis bankininkystės ir finansinių paslaugų teikėjas ir vienas didžiausių bankų Europoje,“ - teigia MAXIMA GRUPĖS finansų vadovė Lauryna Šaltinė.
MAXIMA GRUPĖ nusprendė obligacijas išpirkti prieš terminą, kad galėtų sklandžiai įgyvendinti pokyčius, susijusius su „Vilniaus prekybos“ įmonių grupėje vykdoma struktūros pertvarka. UAB „Vilniaus prekyba“ planuoja pertvarkyti valdomos įmonių grupės struktūrą – Lenkijoje, Švedijoje bei Bulgarijoje veikiantys verslai bus atskirti nuo dabartinės įmonių grupės ir valdomi per naują holdingo bendrovę Nyderlanduose PARETAS B.V., o verslai Baltijos regione toliau bus valdomi per UAB „Vilniaus prekyba“ ir jos antrines įmones Lietuvoje. Numatoma, kad MAXIMA GRUPEI priklausančių įmonių „Emperia Holding“ Sp. z. o.o. ir „Maxima Bulgaria“ EOOD, valdančių parduotuvių tinklus „Stokrotka“ Lenkijoje ir „T Market“ Bulgarijoje, akcijos, būtų perleistos Nyderlandų bendrovei PARETAS B.V. Įgyvendinus struktūros pertvarką, MAXIMA GRUPĖ išliks Baltijos regiono mažmeninės prekybos lydere ir koncentruosis į Baltijos šalyse veikiančių verslų stiprinimą.
Galimybę sugrįžti į obligacijų rinką ir ilgalaikio veiklos finansavimo struktūrą MAXIMA GRUPĖ vertins 2026 m., po struktūros pertvarkos, atsižvelgdama į valdomą verslų portfelį ir rinkos aplinkybes.
Papildoma informacija
MAXIMA GRUPĖ, UAB valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto prekių parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse.
MAXIMA GRUPĖ, UAB priklauso „Vilniaus prekybos“ įmonių grupei. UAB „Vilniaus prekyba“ per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.
Kontaktinis asmuo
Lukas Radžiūnas
Korporatyvinių ryšių ir komunikacijos vadovas
lukas.radziunas@maximagrupe.eu