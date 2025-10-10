Vadovų rotacija trijose MAXIMA GRUPĖS įmonėse
MAXIMA GRUPĖ, UAB informuoja, kad nuo 2025 m. spalio mėn. 13 d. vadovauti MAXIMA GRUPĖ, UAB skiriama Jolanta Bivainytė, MAXIMA LT, UAB – Kristupas Buzys, o FRANMAX, UAB – Tomas Bazys.
MAXIMA GRUPĖS valdybos pirmininkės ir generalinės direktorės pareigas nuo spalio mėn. 13 d. pradeda eiti Jolanta Bivainytė, šiose pareigose ji keičia Manfredą Dargužį. M. Dargužis skiriamas UAB „Vilniaus prekyba“ plėtros vadovu ir tęs einamas „Vilniaus prekybos“ valdybos bei MAXIMA GRUPĖS valdybos nario pareigas.
Atnaujintą MAXIMA GRUPĖS valdybą sudaro: Jolanta Bivainytė (pirmininkė), Karolina Zygmantaitė, Arūnas Zimnickas, Petar Petrov Pavlov, Agnė Voverė, Lauryna Šaltinė ir Manfredas Dargužis.
MAXIMA LT generaliniu direktoriumi tampa Kristupas Buzys, keičiantis MAXIMA GRUPEI vadovausiančią Jolantą Bivainytę. K. Buzys nuo 2023 m. įmonėje ėjo rinkodaros departamento direktoriaus pareigas. MAXIMA LT valdybos sudėtis išlieka tokia pati, jai toliau pirmininkaus J. Bivainytė.
FRANMAX direktoriumi skiriamas Tomas Bazys, nuo 2016 m. ėjęs MAXIMA LT IT departamento direktoriaus pareigas. Pareigose T. Bazys keičia laikinai įmonei vadovavusį Manfredą Dargužį.
Papildoma informacija
MAXIMA GRUPĖ, UAB valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto prekių parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse.
MAXIMA GRUPĖ, UAB priklauso „Vilniaus prekybos“ įmonių grupei. UAB „Vilniaus prekyba“ per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.
Kontaktinis asmuo
Lukas Radžiūnas
Korporatyvinių ryšių ir komunikacijos vadovas
lukas.radziunas@maximagrupe.eu