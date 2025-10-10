AI Disinformation Global Intelligence Report 2025-2035: Critical Vulnerabilities, Emerging Threats, and Strategic Implications for Security, Democratic Governance, Economic Stability, Social Cohesion

Dublin, Oct. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "AI Disinformation Global Intelligence Package" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
This comprehensive 800+ page global intelligence report provides a detailed assessment of artificial intelligence-powered disinformation threats worldwide through 2035. Drawing on analysis of 2,347 documented campaigns across 137 countries, the report identifies critical vulnerabilities, emerging threat vectors, and strategic implications for international security, democratic governance, economic stability, and social cohesion.
The assessment reveals that the global artificial intelligence disinformation landscape has reached a critical inflection point that fundamentally threatens international security, democratic governance, economic stability, and social cohesion. By 2026-2027, AI-powered disinformation capabilities will achieve a decisive advantage over detection and mitigation measures, creating an unprecedented asymmetric threat that no single nation or organization can effectively counter alone.
This intelligence package documents the emergence of what we term the "Fifth Generation Information Operations" (5GIO) environment - characterized by machine-speed narrative deployment, perfect linguistic and cultural adaptation, cross-platform coordination, and increasingly autonomous operation. The convergence of advanced language models, synthetic media generation, quantum computing applications, and neuromorphic systems has created capabilities that were theoretical just 24 months ago.
Key findings include:
- Capability Democratization: Advanced AI disinformation tools have proliferated beyond state actors to non-state entities, criminal organizations, and even individuals.
- Detection Horizon Breach: Multiple technical domains have crossed the "detection horizon" beyond which automated or human verification becomes statistically unreliable.
- Autonomous Operation Emergence: Semi-autonomous disinformation systems now operate with minimal human supervision.
- Cross-Domain Convergence: AI disinformation operations have achieved sophisticated integration with other threat vectors.
- Cognitive Infrastructure Targeting: Operations have evolved beyond influencing specific beliefs to systematically undermining shared epistemological foundations.
The report includes comprehensive regional analyses for East Asia, Europe, North America, Middle East, Africa, South America & Caribbean, South Asia, and Southeast Asia, examining their unique vulnerability factors and strategic targeting patterns.
This global intelligence package draws on technical analysis of 127 distinct AI systems, documentation of 2,347 disinformation campaigns, interviews with 312 security experts, comparative analysis of regulatory frameworks, and predictive modeling of capability evolution and strategic implications through 2035.
Key Topics Covered:
Chapter 1: Executive Overview - Current global landscape assessment, DaaS market analysis, threat actor ecosystem mapping, and strategic implications
Chapter 2: Global Threat Landscape - Comprehensive threat taxonomy, capability distribution, and emerging vectors
Chapter 3: Ecosystem Mapping - Global actor network analysis, capability flows, and system vulnerabilities
Chapter 4: Technologies - Technical capability assessment, generation evolution, and emerging technologies
Chapter 5: Evolution of Operations - Historical evolution from human to AI-powered campaigns
Chapter 6: Strategic Battlegrounds - Critical vulnerability domains including infrastructure, democratic processes, and social cohesion
Regional Analysis
- East Asia - China's operations, Taiwan battleground, Korean peninsula dynamics, Japan's defensive posture
- Europe - EU institutional vulnerability, Eastern Europe as contested space, Nordic resilience factors
- North America - US vulnerabilities, Canada threat landscape, Mexico cross-border dynamics
- Middle East - Conflict amplification, sectarian division, authoritarian resilience mechanisms
- Africa - Election integrity challenges, resource competition, governance legitimacy operations
- South America & Caribbean - Regional vulnerabilities, Brazil as case study, WhatsApp-centric ecosystem
- South Asia - India-Pakistan information conflict, religious division exploitation, electoral integrity
- Southeast Asia - South China Sea narratives, democratic-authoritarian contest, ethnic division
Technical Analysis
- Deepfakes - Current visual, audio, and multi-modal synthesis capabilities
- AI Capabilities - State-of-the-art systems and operational applications
- Language Models - Multilingual performance and cultural adaptation capabilities
- Cross-Platform Coordination - Technical infrastructure for synchronized operations
- Quantum-AI Convergence - Cryptographic implications and computational advantages
- Detection Challenges - Fundamental limitations and adversarial evasion techniques
Threat Actor Mapping
- State Actors - Three-tier classification (Tier 1: 6 nations, Tier 2: 13 nations, Tier 3: 28 nations)
- Non-State Actors - Ideological groups, operational patterns, technical sophistication
- Criminal Organizations - Cybercriminal ecosystem, DaaS providers, fraud operations
- Hacktivists and Ideological Groups - Motivation, capabilities, targets, evolution
- Commercial Providers - Marketing firms, political consultants, technology providers
Impact Domain Assessment
- Democratic Institutions - Electoral integrity, institutional legitimacy, civic space impacts
- Economic Systems - Financial market manipulation, consumer behavior, investment decisions
- Social Cohesion - Identity-based division, trust erosion, polarization acceleration
- International Relations - Alliance strain, diplomatic disruption, crisis escalation
- Critical Infrastructure - Energy sector, financial systems, transportation, healthcare
Countermeasures
- Technical Solutions - Detection approaches, authentication systems, integrity-based approaches
- Policy Frameworks - Regulatory approaches, platform responsibility, international governance
- International Cooperation - Information sharing, joint response, capability development
- Public Resilience - Digital literacy, media ecosystem interventions, community approaches
- Strategic Response Options - Defensive strategies, deterrence approaches, resilience priorities
Future Projections
- 2026-2030 Capability Evolution - Generation technology, distribution infrastructure, targeting sophistication
- 2030-2035 Strategic Implications - Information environment restructuring, governance challenges, security transformation
- Black Swan Scenarios - Catastrophic risks, technological surprises, system collapse scenarios
Companies Featured
- OpenAI
- Anthropic
- Google DeepMind
- Meta AI
- Microsoft
- NVIDIA
- Stability AI
- Midjourney
- Huawei
- Baidu
- Tencent
- SenseTime
- Yandex
- Kaspersky
- Group-IB
- Darktrace
- CrowdStrike
- FireEye
- Recorded Future
- Graphika
