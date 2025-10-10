Webcast - Invitation to Investor Presentation

Ensurge Micropower ASA (OSE: ENSU)
Shauna McIntyre (CEO) will host a webcast at 10:00 CET Tuesday 14 October 2025.
The webcast can be accessed through the following link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYwYzIzMzYtNzRkZS00NzNlLWEzNGItNDFjZmI5M2QzZjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d02701f9-3b23-4b3f-8fce-29ed54632bf8%22%2c%22Oid%22%3a%2249eee719-db83-4ef4-aca0-334090732543%22%7d
For more information, please contact:
Lars Eikeland, CFO
E- mail: lars.eikeland@ensurge.com
Ståle Bjørnstad (IR)
E-mail: stale.bjornstad@ensurge.com