Le financement de la FCI donne au milieu de la recherche les moyens de contribuer aux priorités nationales et d’accroître la prospérité du pays

OTTAWA Ontario, 10 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le gouvernement du Canada a annoncé l’octroi de près de 134 millions de dollars par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) afin de soutenir des projets d’infrastructure de recherche dans 63 établissements postsecondaires partout au pays.

À une époque où la concurrence est vive sur la scène internationale, ce financement stratégique contribuera à stimuler l’innovation et à renforcer la résilience du Canada. La FCI puisera pour ce faire à même son Fonds des leaders John-R.-Evans (FLJE), un outil essentiel pour aider les établissements à recruter et à maintenir en poste les meilleurs chercheurs et chercheuses, ainsi que son Fonds des collèges, qui soutient la recherche appliquée et le développement technologique répondant aux besoins sociaux, commerciaux, sanitaires ou environnementaux d’un secteur ou d’une communauté du Canada.

Les projets financés par le Fonds des leaders John-R.-Evans comprennent :

Accroître la sécurité et l’efficacité des explosifs (Ontario) : Les matériaux énergétiques servent à déclencher des explosions à des fins militaires, de démolition ou d’exploitation minière. Toutefois, les matériaux les plus performants ont toujours été plus difficiles à manipuler de façon sécuritaire et contiennent souvent des métaux lourds, ce qui soulève des préoccupations environnementales. Grâce à de l’équipement financé par la FCI, une équipe de recherche de l’Université Carleton développe une nouvelle catégorie de matériaux énergétiques photosensibles. La lumière servant de déclencheur, elle permet d’établir avec précision le moment et l’endroit où la réaction explosive se produira. Les travaux de recherche ouvriront la voie à de nouvelles technologies militaires et de défense, tout en plaçant le Canada à l’avant-garde du développement des matériaux.

Des chercheurs et chercheuses de l'Université de la Colombie-Britannique en Okanagan étudient les processus chimiques et physiques de la formation des roches à l'échelle nanométrique afin d'optimiser l'extraction de minéraux essentiels et d'autres ressources naturelles en augmentant la précision des méthodes d'exploration. Ces connaissances peuvent également améliorer la prévision de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Le financement de la FCI soutient la création du Centre de nanogéologie, où la recherche interdisciplinaire réunit géologie et science des matériaux. Transformer des déchets en énergie (Nouvelle-Écosse) : Des technologies pratiques et durables de gestion du fumier pourraient aider les éleveurs et éleveuses à réduire leurs coûts, leurs déchets et leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en produisant de l'énergie renouvelable. Au Canada, le secteur agricole produit 10 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, et la gestion du fumier y contribue largement. À l'aide d'instruments financés par la FCI, une équipe de recherche de l'Université Dalhousie étudie un processus appelé « pyrolyse » – consistant à chauffer des matières organiques en l'absence d'oxygène – pour transformer les déchets en produits valorisés, comme la biohuile, et en énergie utilisable, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Des simulations informatiques permettront de mettre les résultats à l'échelle et de déterminer de quelle façon optimiser les résultats financiers et environnementaux pour le secteur agricole.





Les projets financés par le Fonds des collèges comprennent :

Imprimer des maisons en 3D (Québec) : Au Canada, la construction de logements ralentit souvent pendant l’hiver, mais l’impression 3D en usine permet de produire des composants tout au long de l’année, ce qui réduit les délais de construction et améliore les conditions de travail. Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, des chercheurs et chercheuses utilisent des robots, des plateformes d’impression et des mélangeurs financés par la FCI pour concevoir, tester et valider des modules d’habitation. L’équipe pluridisciplinaire s’intéresse également à des matériaux naturels dont les effets néfastes sur l’environnement sont moindres que ceux du béton. L’impression 3D permet aussi de réduire les déchets et les coûts par rapport à la fabrication traditionnelle. En collaboration avec des entreprises sociales et des partenaires du secteur privé, l’équipe veillera à ce que les modules répondent aux normes de construction et soient optimisés pour une utilisation dans tout le Canada.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd’hui braquent les projecteurs sur les contributions remarquables des chercheurs et des établissements de recherche, dont la détermination à repousser les limites du savoir et de l’innovation apporte des bienfaits à nos concitoyens des quatre coins du pays. Le soutien que nous allouons à l’infrastructure des sciences et de la recherche jette les assises nécessaires aux découvertes qui enrichiront nos communautés et seront une source d’inspiration pour les générations à venir. Le Canada possède les atouts recherchés par les innovateurs du monde entier, et notre gouvernement contribue à faire du pays la destination de choix pour les meilleurs cerveaux. »

– L’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Cet investissement du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de la Fondation canadienne pour l’innovation, favorise les découvertes dans des domaines cruciaux pour la population canadienne. En dotant les universités et les collèges d’outils de recherche de pointe et de laboratoires favorisant l’innovation, nous assurons la sécurité, la productivité et la compétitivité du Canada à l’échelle mondiale. »

– Sylvain Charbonneau, président-directeur général de la Fondation canadienne pour l’innovation

Faits en bref

Ces investissements dans les infrastructures de recherche s’élèvent à 133 624 785 $. Ce sont 408 projets qui ont été financés par le Fonds des leaders John-R.-Evans de la FCI, pour un total de 115 079 389 $, et 17 par le Fonds des collèges, pour un total de 18 545 396 $

Les projets financés par ces Fonds recevront également une enveloppe supplémentaire au titre du Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI afin de couvrir les coûts d’exploitation de l’infrastructure de recherche. L’investissement total de 133 624 785 $ comprend 30 836 489 $du FEI ;

La FCI couvre généralement jusqu’à 40 % des coûts relatifs à l’infrastructure d’un projet de recherche. Les établissements bénéficiaires de ce financement obtiennent les 60 % de fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux ou territoriaux, des secteurs public et privé, ou d’organismes à but non lucratif;

Ce modèle de financement est unique en son genre et permet d’attirer le cofinancement de partenaires stratégiques et d’optimiser les investissements du gouvernement du Canada dans les infrastructures de recherche.





