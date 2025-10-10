KLÉPIERRE: INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE KLÉPIERRE SA AU 30 SEPTEMBRE 2025

 | Source: Klépierre Klépierre

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE KLÉPIERRE SA AU 30 SEPTEMBRE 2025(1)

Paris, le 10 octobre 2025

NOMBRE D’ACTIONS AU 30 SEPTEMBRE 2025

Date30/09/2025
Nom de la sociétéKlépierre
Marché de cotationEuronext Paris (Compartiment A)
Code mnémoniqueLI
SymbolesEPA:LI / LI:FP / LOIM.PA
ISINFR0000121964
Nombre total d’actions286 861 172
Nombre total de droits de vote 
Nombre de droits de vote théoriques(2286 861 172
Nombre de droits de vote exerçables(3286 310 633‬


AGENDA 
22 octobre 2025
19 février 2026		Activité des neuf premiers mois de l’année 2025 (après bourse)
Résultats annuels 2025 (après bourse)


CONTACTS
RELATIONS INVESTISSEURS		  
Paul Logerot, Group Head of Investor Relations and Financial Communication
+33 (0)7 50 66 05 63 — paul.logerot@klepierre.com
Hugo Martins, Investor Relations Manager
+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com
Tanguy Phelippeau, Investor Relations Manager
+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com		  

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 20,6 milliards d’euros au 30 juin 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 700 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

(1) Conformément aux dispositions des articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
(2) Les droits de vote théoriques correspondent au nombre total de droits de vote attachés à l’ensemble des actions, y compris celles privées de droit de vote (article 223-11 du règlement général de l’AMF). Au 30 septembre 2025, 550 539 actions sont auto-détenues par Klépierre SA.
(3) Les droits de vote exerçables correspondent au nombre de droits de vote « net » des actions privées de droits de vote.

Pièce jointe


Attachments

CP_KLEPIERRE_NOMBRE DE DROITS DE VOTE

Recommended Reading