COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Information financière
|Cegedim : Publication du Rapport Financier Semestriel 2025
Boulogne-Billancourt, le 10 octobre 2025
Cegedim, groupe innovant de technologies et de services, annonce que son Rapport Financier Semestriel 2025 est mis à disposition gratuitement en français et, prochainement, en anglais (traduction libre en anglais du Rapport Financier Semestriel 2025) :
|
Agenda financier
|2025
|23 octobre après bourse
|Chiffre d’affaires du T3 2025
Agenda financier disponible sur le site: https://www.cegedim.fr/finance/agenda/Pages/default.aspx
A propos de Cegedim :
Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de
6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook
|Aude BALLEYDIER
Cegedim
Responsable Communication
et Relations Médias
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81
aude.balleydier@cegedim.fr
|Damien BUFFET
Cegedim
Responsable de la communication
financière
Tél. : +33 (0)7 64 63 55 73
damien.buffet@cegedim.com
|Céline PARDO
Agence Becoming RP
Consultante en Relations Médias
Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66
cegedim@becoming-group.com
Pièce jointe