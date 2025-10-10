Cegedim : Publication du Rapport Financier Semestriel 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information financière

 Cegedim : Publication du Rapport Financier Semestriel 2025

Boulogne-Billancourt, le 10 octobre 2025

Cegedim, groupe innovant de technologies et de services, annonce que son Rapport Financier Semestriel 2025 est mis à disposition gratuitement en français et, prochainement, en anglais (traduction libre en anglais du Rapport Financier Semestriel 2025) :

  • Au siège de la société
Cegedim Direction Financière – 137 rue d’Aguesseau – 92100 Boulogne-Billancourt

  • Sur son site web
https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/rapports.aspx

Agenda financier

202523 octobre après bourseChiffre d’affaires du T3 2025

Agenda financier disponible sur le site: https://www.cegedim.fr/finance/agenda/Pages/default.aspx

A propos de Cegedim :
Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de
6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER
Cegedim
Responsable Communication
et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81
aude.balleydier@cegedim.fr		Damien BUFFET
Cegedim
Responsable de la communication
financière

Tél. : +33 (0)7 64 63 55 73
damien.buffet@cegedim.com		Céline PARDO
Agence Becoming RP
Consultante en Relations Médias


Tél. :        +33 (0)6 52 08 13 66
cegedim@becoming-group.com		 

