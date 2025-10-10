





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information financière

Cegedim : Publication du Rapport Financier Semestriel 2025

Boulogne-Billancourt, le 10 octobre 2025

Cegedim, groupe innovant de technologies et de services, annonce que son Rapport Financier Semestriel 2025 est mis à disposition gratuitement en français et, prochainement, en anglais (traduction libre en anglais du Rapport Financier Semestriel 2025) :

Au siège de la société Cegedim Direction Financière – 137 rue d’Aguesseau – 92100 Boulogne-Billancourt



Sur son site web https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/rapports.aspx

Agenda financier

2025 23 octobre après bourse Chiffre d’affaires du T3 2025

Agenda financier disponible sur le site: https://www.cegedim.fr/finance/agenda/Pages/default.aspx

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de

6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias



Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Damien BUFFET

Cegedim

Responsable de la communication

financière



Tél. : +33 (0)7 64 63 55 73

damien.buffet@cegedim.com Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias





Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com

Pièce jointe