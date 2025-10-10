Afkoma Norðurslóðar 4 á fyrri árshelmingi 2025

Stjórn Norðurslóðar 4 ehf. hefur samþykkt árshlutareikning vegna fyrri árshelmings 2025.
- Leigutekjur á fyrri árshelmingi 2025 voru 119 millj. kr. (2024: 107 millj. kr.)
- Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu (NOI) nam 47 millj. kr. (2024: 63 millj.kr.). Rekstarhagnaður félagsins lækkar nokkuð vegna viðhaldsframkvæmda.
- Matsbreyting fjárfestingareigna nam 31 millj. kr. til hækkunar (2024: 65 millj. kr.)
- Tap var á fyrri árshelmingi 2025 að fjárhæð 5 millj. kr. (2024: 28 millj. kr. hagnaður)
- Virði fjárfestingareigna var 2.470 millj. kr. þann 30.6.2025 (31.12.2024: 2.436 millj. kr.)
- Eiginfjárhlutfall félagsins þann 30.6.2025 var 12,2% samanborið við 12,6% í árslok 2024.
Upplýsingar um afkomu samstæðu Reita fasteignafélags hf. má finna á www.reitir.is/fjarfestar. Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða í netfanginu einar@reitir.is.
Viðhengi