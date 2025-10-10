ZenaTech anuncia la adquisición de Putt Land Surveying Inc., con sede en Tucson, y acelera el crecimiento de su negocio de Drones como Servicio (DaaS) en el área de Phoenix y en todo Arizona

VANCOUVER, Columbia Británica, Oct. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ”), proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció hoy el cierre de su adquisición de Putt Land Surveying, Inc., una firma de topografía con sede en Tucson, Arizona, fundada hace más de 40 años, con clientes establecidos, que incluye la Ciudad de Tucson, distritos escolares y diversos clientes del sector público y privado. Esta transacción marca la undécima adquisición para el área de negocios DaaS de ZenaTech, y representa el impulso clave para acelerar las operaciones de la empresa en el centro y sur de Arizona, actualmente con sede en Phoenix, y el desarrollo de capacidades para servir a los clientes de DaaS en todo el estado de Arizona.

"Esta adquisición actúa como un catalizador estratégico para fortalecer nuestra trayectoria de crecimiento en Phoenix mientras contratamos personal adicional de topografía y simultáneamente nos centramos en establecer nuestra planta de fabricación de drones en esa ciudad", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Putt Land Surveying aporta una base de clientes recurrentes y nos ayudará a expandir nuestro alcance a nivel estatal para satisfacer la creciente demanda de servicios de inspección y encuestas multisectoriales basadas en drones a través de un conveniente modelo de negocios DaaS".

Fundada hace más de 40 años, Putt Land Surveying, Inc. posee una trayectoria comprobada en ofrecer servicios profesionales de topografía en todo el sur de Arizona. La empresa opera en los condados de Cochise, Pima, Pinal y Santa Cruz, ofreciendo servicios de delimitación, certificaciones de terrenos para transacciones comerciales, levantamientos topográficos, de diseño y replanteo de obras, así como certificados de elevación de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias).

Aprovechando el impulso de la adquisición en Tucson, la empresa está ampliando su capacidad de Drones como Servicio (DaaS). Recientemente contrató a un topógrafo certificado en Phoenix y continúa reclutando personal adicional de topografía, operaciones y apoyo de campo.

Actualmente ZenaTech, ha completado once adquisiciones en EE.UU. como parte de su objetivo de adquirir y establecer 25 ubicaciones de Drone como Servicio (DAAS) para finales del segundo trimestre de 2026. El modelo DaaS de la empresa ofrece a clientes empresariales y gubernamentales acceso flexible y conveniente ya sea bajo demanda por uso o mediante suscripción regular, a servicios basados en drones para una variedad de servicios; topografías, inspecciones, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios en interiores y agricultura de precisión. El modelo elimina la necesidad de invertir en costos de capital, pilotos, mantenimiento y certificaciones, permitiendo aprovechar los beneficios de velocidad, precisión y seguridad considerables para los drones La empresa está adquiriendo negocios de servicios tradicionales, establecidos y rentables, listos para la innovación con drones, para avanzar su visión global de e un negocio multiservicio y multilocalización, respaldado por clientes existentes y flujos de ingresos recurrentes.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de soluciones tecnológicas especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y computación cuántica para aplicaciones empresariales y gubernamentales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental, empresarial e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa, levantamiento topográfico y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una subsidiaria de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones de drones para los sectores empresarial y gubernamental, que pueden integrar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado a soluciones multifuncionales de drones con inteligencia artificial (IA) para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para estudios topográficos de terrenos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte.