Anoto Group AB ingår avtal om säkerställt konvertibelt lån om totalt 2,4 MUSD för att stödja genomförandet av affärsplanen

Stockholm, 10 oktober 2025 - Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: ANOT), meddelar att bolaget har ingått ett avtal om säkerställt konvertibelt lån om ett sammanlagt kapitalbelopp om cirka 2,4 MUSD med en grupp investerare bestående av Achilles Capital AB, Mark Stolkin och Machroes Holdings Ltd. Finansieringen kommer att användas för allmänna bolagsändamål för att stödja genomförandet av Anotos affärsplan.

Enligt villkoren i avtalet kommer lånet att utbetalas i tre trancher under oktober och november 2025. Lånet löper med en ränta om åtta (8) procent per år och förfaller till betalning den 1 oktober 2027, om det inte konverteras tidigare i enlighet med de konverteringsvillkor som beskrivs nedan. Bolaget får förtidslösa det utestående beloppet när som helst före den slutliga återbetalningsdagen utan straffavgift.

Varje långivare har rätt att konvertera sitt utestående kapitalbelopp och upplupna men obetalda ränta till nyemitterade stamaktier i Anoto till en fast konverteringskurs om 0,06 SEK per aktie, med tillämpning av en fast SEK/USD-växelkurs om 9,46. Dessutom kommer samtliga utestående belopp att automatiskt konverteras till samma konverteringskurs vid en kvalificerad nyemission om minst 3 MUSD till en teckningskurs per aktie om minst 0,12 SEK. All konvertering kommer att genomföras i enlighet med aktiebolagslagen och är föremål för nödvändiga bolagsbeslut, inklusive, där så krävs, bolagsstämmobeslut. Om det är nödvändigt för att möjliggöra emission till konverteringskursen, kan Bolaget komma att genomföra en nedsättning av aktiens kvotvärde.

Lånet säkerställs genom en förstahandsföretagsinteckning i Anoto AB om 20 MSEK och genom en pant i Anoto AB:s aktier i KAIT Knowledge AI Holdings Pte. Ltd. Avtalet innehåller också sedvanliga bestämmelser om begränsningar av ytterligare pantförskrivning och begränsningar av ytterligare skuldsättning. I samband med transaktionen har delar av en befintlig konvertibel från april 2025 och ett brygglån från augusti 2025 kvittats mot det nya lånet.

Om Anoto Group

Anoto Group AB (Nasdaq Stockholm: ANOT) är ett börsnoterat svenskt teknikföretag och den ursprungliga uppfinnaren av den digitala pennan och punktmönstertekniken. Anoto utvecklar intelligenta pennor, papper och programvara som smidigt överbryggar handskriven inmatning och den digitala världen. Kärnverksamheten omfattar detaljhandelsprodukterna "inq" och "Livescribe" samt lösningar för företags arbetsflöden. Anotos digitala pennor används globalt av studenter, yrkesverksamma och organisationer för att öka produktiviteten, kreativiteten och datainsamlingen. Med ett förnyat fokus på högkvalitativ design, programvaruinnovation och kundupplevelse driver Anoto på nästa generations digitala skrivande.

