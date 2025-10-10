Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benítez, Carli Lloyd y Ron Jaworski encabezan la 11.ᵃ Cumbre Global de Aspire Academy 2025 en Filadelfia, Estados Unidos

“Lo más importante para el desarrollo del fútbol es formar entrenadores”. — Sir Gareth Southgate

FILADELFIA, Oct. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Cumbre Global de Aspire Academy 2025 reunió a algunas de las mentes más influyentes del fútbol durante dos días de diálogo y descubrimiento en Subaru Park, sede del Philadelphia Union en Filadelfia, EE. UU.

La 11.ª edición de la Cumbre Global se celebró por primera vez en Estados Unidos y se llevó a cabo en colaboración con Philadelphia Union y en asociación con la Major League Soccer (MLS).

La Cumbre Global anual es parte del programa “Aspire in the World Fellows” de Aspire Academy, una iniciativa global que conecta a más de 50 clubes, federaciones y ligas dedicadas a promover el desarrollo de jugadores y entrenadores en el fútbol. El programa ofrece una plataforma para compartir las mejores prácticas, investigaciones y conocimientos prácticos sobre el rendimiento que impulsan la evolución continua del fútbol.

Además de mesas de debate, talleres y seminarios prácticos de entrenamiento, los delegados también escucharon a varios íconos del fútbol que compartieron sus puntos de vista sobre el camino a seguir para el fútbol a partir de sus experiencias.

“Lo más importante para el desarrollo del fútbol es formar entrenadores”, afirmó Sir Gareth Southgate, ex director de la selección nacional de Inglaterra. “Todos estamos aprendiendo constantemente. Reunir a las personas para que compartan sus experiencias e ideas nos ayuda a todos a crecer, en especial a medida que el juego continúa evolucionando”, agregó.

El ex director del Liverpool, Chelsea y Real Madrid, Rafa Benítez, impartió una clase magistral en profundidad sobre evolución táctica y gestión del rendimiento. Destacó tres áreas en las que el juego ha cambiado en los últimos años: un mayor uso del análisis en video del rendimiento de los jugadores, más estadísticas disponibles para los entrenadores y una mejor capacidad del GPS.

Otra charla de estrellas contó con la participación de Wilfried Nancy, entrenador en jefe del Columbus Crew y Entrenador del Año de la MLS 2024, quien debatió sobre el equilibrio entre la estructura y la creatividad en el entrenamiento. “El entrenamiento consiste en claridad, resiliencia y conexión; ayudar a los jugadores a fallar, aprender y crecer dentro de una estructura y libertad”, compartió Nancy. “Tienes que enfrentarte a la adversidad en el juego; si no lo haces, no te estás esforzando. El entrenamiento consiste en capacitar a los jugadores para leer el juego, adaptarse y encontrar soluciones manteniéndose fieles a quienes son".

La leyenda italiana y ganador de la Copa Mundial de la FIFA, así como capitán del AC Milan, Alessandro Nesta, reflexionó sobre la relación entre la confianza, la adaptabilidad y la conciencia táctica en el fútbol moderno. “El entrenamiento se basa en la psicología, la confianza y comprender a cada jugador. Los jugadores de hoy son diferentes y debemos adaptarnos para sacar lo mejor de ellos. Después de una pérdida es cuando el liderazgo realmente es importante, y es entonces cuando la pasión te hace seguir adelante".

Un tema central de la cumbre fue el continuo ascenso del fútbol femenino, que refleja el crecimiento y la inversión mundial que están dando forma al futuro del juego. Uno de los momentos más destacados fue una charla estelar con la dos veces ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA y dos veces ganadora del premio Jugadora Mundial del Año de la FIFA, Carli Lloyd, en una conversación con el capitán del Philadelphia Union, Alejandro Bedoya. Al compartir sus experiencias, Lloyd comentó: “La preparación lo es todo; es la base del éxito. Debes ser constante en tu entrenamiento, mantener la disciplina y continuar esforzándote, incluso cuando nadie te observa.

"Cada jugador llega a un punto en el que el talento no es suficiente; se trata de cuánto estás dispuesto a dar, día tras día. Tienes que encontrar esa motivación dentro de ti para ser lo mejor para ti primero. El juego siempre te pondrá a prueba con contratiempos y desafíos, pero esos son los momentos que definen tu carácter. Para mí, siempre se ha tratado del proceso: el esfuerzo, la repetición y la preparación que generan confianza. Al final, es solo un juego de éxito; tienes que darlo todo y concentrarte siempre en la preparación”. concluyó Carli.

El diálogo interdeportivo fue otra característica definitoria de la Cumbre. Ron Jaworski, antiguo mariscal de campo de la NFL, aportó una perspectiva estadounidense sobre el liderazgo y la cultura del rendimiento, e hizo énfasis en que el entrenamiento trasciende las disciplinas.

"En el corazón de cada deporte, ya sea fútbol, rugby o fútbol americano, el entrenamiento es cuestión de liderazgo”, señaló Jaworski. “El verdadero liderazgo empieza desde dentro; si no eres capaz de ejercer liderazgo sobre ti mismo, no podrás hacer sobre nadie más. La estrategia puede cambiar, la tecnología puede evolucionar, pero el liderazgo sigue siendo la constante que impulsa a los equipos hacia la grandeza”.

Las sesiones técnicas y los talleres a lo largo de la Cumbre destacaron cómo la innovación y los datos están transformando el juego del fútbol. Expertos de la Juventus, el AC Milan, la MLS y Aspire Academy exploraron las tendencias emergentes en tecnología deportiva, análisis y ciencia del rendimiento. Las mesas de debate abordaron temas clave, como la gestión de calendarios congestionados, la maximización de la recuperación y la integración de la tecnología en los sistemas de entrenamiento.

Aspire Academy también presentó Blind/Off, un nuevo sistema interactivo de e-gym que ha estado desarrollando internamente. Éste permite a los atletas recibir retroalimentación y análisis de rendimiento al instante en tiempo real. La plataforma pronto estará disponible para dispositivos móviles, lo que refleja el compromiso de Aspire de hacer que las herramientas de entrenamiento de élite sean accesibles para los atletas de todo el mundo.

La filosofía detrás de la Cumbre Global de Aspire Academy fue elogiada por Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS).

“Eventos como la Cumbre Global de Aspire Academy juegan un papel vital en el progreso del fútbol. Conectan ideas, personas y propósitos y nos recuerdan que el futuro del juego depende tanto de la colaboración como de la competencia”, comentó.

En sus palabras de cierre, Valter Di Salvo, director de Rendimiento y Ciencia del Fútbol de Aspire Academy, señaló: “En Aspire Academy, nuestro propósito es crear entornos donde el aprendizaje nunca se detenga, tanto para los jugadores como para los entrenadores y las organizaciones”.

El evento de este año demostró lo poderoso que es cuando la comunidad mundial del fútbol se reúne para compartir conocimientos y desafiarse a sí misma para seguir mejorando. Entonces, ¿qué sigue? ¡Lo próximo para nosotros comienza ya! Llevaremos nuestro Workshop Tour por primera vez a Europa con un evento debut en Bucarest, Rumania, el año que viene. Y ya estamos planeando la 12.a edición de la Cumbre Global de Aspire Academy, cuya sede se anunciará próximamente".

Aspire Academy fue fundada en 2004 y es reconocida a nivel internacional por su enfoque integrado para el desarrollo de atletas, que combina educación, ciencia del deporte y desarrollo del carácter, y por tender puentes entre los principales profesionales del fútbol de todos los continentes.

Acerca de Aspire Academy:

Desde que abrió sus puertas en 2004, Aspire Academy se ha convertido en una de las academias deportivas nacionales más importantes del mundo. Aspire Academy agrupa instalaciones de primer nivel y experiencia deportiva y académica a escala mundial para brindarles a deportistas jóvenes y talentosos una plataforma que les permita sobresalir y convertirse en campeones del futuro. Como parte de la Aspire Zone Foundation, la academia está en el corazón de una revolución deportiva en Qatar y la región circundante. Concebimos, promovemos e implementamos una excelencia revolucionaria en el entrenamiento deportivo y el desarrollo de atletas de élite. La academia está permitiendo que toda una generación de atletas qataríes talentosos, disciplinados y comprometidos persigan sus sueños deportivos.

Junto con los demás miembros de la Aspire Zone Foundation, incluidos Aspire Logistics y Qatar Orthopaedic y Sports Medicine Hospital (Aspetar), Aspire Academy está desarrollando campeones deportivos, al promover estilos de vida saludables y estimular la economía deportiva de hoy y del futuro.

