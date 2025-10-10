Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd et Ron Jaworski en tête d’affiche de la 11e édition du Aspire Academy Global Summit 2025 à Philadelphie, aux États-Unis

« Le plus important pour développer le football, c’est de former des coachs. » — Sir Gareth Southgate

PHILADELPHIE, 10 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Aspire Academy Global Summit 2025 a réuni certaines des plus grandes figures du football mondial pour deux jours de dialogues et de découvertes au Subaru Park, stade du Philadelphia Union, à Philadelphie, aux États-Unis.

La 11e édition du Global Summit s’est déroulée pour la première fois aux États-Unis, en collaboration avec le Philadelphia Union et en partenariat avec la Major League Soccer (MLS).

Ce Global Summit annuel s’inscrit dans le programme « Aspire in the World Fellows » d’Aspire Academy, une initiative mondiale rassemblant plus de 50 clubs, fédérations et ligues engagés dans le développement des athlètes et des coachs. Le programme offre une plateforme pour partager les meilleures pratiques, les recherches et les connaissances concrètes en matière de performance qui favorisent l’évolution continue du football.

En plus des tables rondes, ateliers et sessions pratiques d’entraînement, les participants ont pu écouter plusieurs icônes du football partager leurs réflexions sur l’avenir du sport à la lumière de leur expérience.

« Le plus important pour développer le football, c’est de former des coachs », a déclaré Sir Gareth Southgate, ancien sélectionneur de l’équipe nationale anglaise. « Nous apprenons tous en permanence. Réunir les gens pour partager leurs expériences et leurs idées nous aide tous à progresser, d’autant plus que le jeu continue d’évoluer », a-t-il ajouté.

Rafa Benitez, ancien entraîneur de Liverpool, Chelsea et du Real Madrid, a animé une masterclass exhaustive sur l’évolution tactique et la gestion de la performance. Il a mis en avant trois domaines clés ayant profondément changé ces dernières années : l’utilisation accrue de la vidéo pour analyser les performances, la multiplication des statistiques à disposition des entraîneurs et l’amélioration des outils GPS.

Une autre discussion majeure a fait intervenir Wilfried Nancy, entraîneur du Columbus Crew et élu 2024 MLS Coach of the Year (Entraîneur MLS de l’année 2024). Il a évoqué l’équilibre entre structure et créativité dans l’entraînement : « Entraîner, c’est offrir de la clarté, de la résilience et de la connexion ; aider les athlètes à échouer, à apprendre et à grandir dans un cadre à la fois structuré et libre », a indiqué M. Nancy. « Il faut de l’adversité dans le jeu ; sans adversité, on ne progresse pas. Entraîner, c’est donner aux athlètes le pouvoir de lire le jeu, de s’adapter et de trouver des solutions tout en restant fidèles à leur personnalité. »

La légende italienne Alessandro Nesta, champion du monde et ancien capitaine de l’AC Milan, a insisté sur l’importance de la confiance, de l’adaptabilité et de la conscience tactique dans le football moderne. « Entraîner, c’est avant tout comprendre la psychologie, la confiance et la personnalité de chaque athlète. Les athlètes d’aujourd’hui ont changé, et nous devons nous adapter pour tirer le meilleur de leur potentiel. C’est après une défaite que le leadership prend toute son importance, et c’est là que la passion vous motive à continuer. »

Un thème central du sommet a été l’essor continu du football féminin, reflet de la croissance et des investissements mondiaux qui façonnent l’avenir du sport. L’un des moments forts a été une discussion entre Carli Lloyd, double championne de la Coupe du monde féminine de la FIFA et double joueuse mondiale de l’année de la FIFA, et Alejandro Bedoya, capitaine du Philadelphia Union. Partageant son expérience, Mme Lloyd a déclaré : « La préparation est essentielle, c’est la base du succès. Il faut être constant dans son entraînement, faire preuve de discipline et travailler dur, même quand personne ne regarde. »

« Chaque athlète atteint un stade où le talent ne suffit plus ; ce qui compte, ce sont les efforts que vous êtes prêt à fournir, jour après jour. Il faut trouver en vous la motivation nécessaire pour donner le meilleur de soi-même, avant tout pour soi-même. Le jeu vous mettra toujours à l’épreuve, mais ces épreuves forgent le caractère. Pour moi, tout repose sur le processus : l’effort, la répétition et la préparation qui bâtissent la confiance. À la fin, le succès vient à ceux qui donnent tout et restent concentrés sur la préparation », a conclu Carli Lloyd.

Le sommet a également mis en avant un dialogue interdisciplinaire entre sports. L’ancien quarterback de la NFL Ron Jaworski a apporté une perspective américaine sur le leadership et la culture de la performance, rappelant que l’art du coaching dépasse les frontières sportives.

« Au cœur de tout sport, qu’il s’agisse de football, de rugby ou de soccer, entraîner, c’est diriger », a déclaré M. Jaworski. « Le véritable leadership naît en soi ; si vous n’êtes pas capable de vous diriger vous-même, vous ne pouvez diriger personne d’autre. La stratégie change, la technologie évolue, mais le leadership reste la constante qui pousse les équipes vers l’excellence. »

Les sessions techniques et les ateliers organisés tout au long du sommet ont souligné à quel point l’innovation et les données sont en train de transformer le monde du football. Des experts de la Juventus, de l’AC Milan, de la MLS et d’Aspire Academy ont exploré les tendances émergentes dans la technologie sportive, l’analyse des données et les sciences de la performance. Les tables rondes ont abordé des sujets clés, tels que la gestion des calendriers surchargés, l’optimisation de la récupération et l’intégration de la technologie dans les systèmes d’entraînement.

Aspire Academy a également présenté Blind/Off, un nouveau système interactif de salle de sport numérique développé en interne, qui permet aux athlètes de recevoir un retour et une analyse de performance en temps réel. La plateforme sera bientôt disponible sur mobile, illustrant l’engagement d’Aspire à rendre les outils d’entraînement de haut niveau accessibles à tous les sportifs du monde entier.

La philosophie qui sous-tend l’Aspire Academy Global Summit a été saluée par Don Garber, Commissioner de la Major League Soccer (MLS).

« Des événements tels que l’Aspire Academy Global Summit jouent un rôle essentiel dans le progrès du football. Ils relient les idées, les personnes et les objectifs, nous rappelant que l’avenir de ce sport dépend autant de la collaboration que de la compétition », a-t-il souligné.

Dans son discours de clôture, Valter Di Salvo, Director of Football Performance and Science à Aspire Academy, a expliqué : « Chez Aspire Academy, notre mission est de créer des environnements où l’apprentissage ne s’arrête jamais, pour les athlètes, les coachs et les organisations. »

« L'événement de cette année a montré combien la communauté mondiale du football est puissante lorsqu'elle se réunit pour partager ses connaissances et se lancer des défis afin de continuer à s'améliorer. Et la suite ? Elle commence dès maintenant pour nous ! Nous lançons pour la première fois notre Workshop Tour en Europe, avec un premier événement prévu à Bucarest, en Roumanie, l’an prochain. Et nous préparons déjà la 12e édition de l’Aspire Academy Global Summit, dont le lieu sera bientôt révélé. »

Fondée en 2004, l’Aspire Academy est mondialement reconnue pour son approche intégrée du développement des athlètes, alliant éducation, sciences du sport et développement personnel, ainsi que pour ses efforts visant à rapprocher les plus grands noms du football à travers les continents.

