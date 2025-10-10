ガレス・サウスゲート卿 (Sir Gareth Southgate)、アレッサンドロ・ネスタ (Alessandro Nesta)、ラファエル・ベニテス (Rafa Benitez)、カーリー・ロイド (Carli Lloyd)、ロン・ジャウォースキー (Ron Jaworski)、米国フィラデルフィアで開催される第11回アスパイア・アカデミー・グローバル・サミット2025 (Aspire Academy Global Summit 2025) の基調講演者を務める

「サッカーを発展させる上で最も重要なのは、コーチの育成です。」 — ガレス・サウスゲート卿

「コーチングの核心は、明確さ、レジリエンス、そしてつながりです。」 — ウィルフリード・ナンシー (Wilfried Nancy)

「真のリーダーシップは内面から始まります。自らを導けなければ、他者を導くことはできません。」 — ロン・ジャウォースキー

「どの選手であっても、才能だけでは足りない時が到来します。日々、どれだけの努力を尽くせるかが問われるのです。」 – カーリー・ロイド

「アスパイア・アカデミー・グローバル・サミットのようなイベントは、アイデア、人々、目的をつないでいます。」 — MLS委員長 ドン・ガーバー (Don Garber)



フィラデルフィア発 , Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- アスパイア・アカデミー・グローバル・サミット2025は、米国フィラデルフィアにあるフィラデルフィア・ユニオン (Philadelphia Union) の本拠地、スバル・パーク (Subaru Park) で開催され、サッカー界で最も影響力のある人物たちが集結し、2日間にわたる対話と発見の場となった。

第11回グローバルサミットは、フィラデルフィア・ユニオンとの共催、メジャーリーグサッカー (Major League Soccer: MLS) との提携により、初めて米国で開催された。

この年次グローバルサミットは、サッカーにおける選手とコーチの育成を推進する50以上のクラブ、連盟、リーグを結ぶ国際的な取り組みである、アスパイア・アカデミーの「アスパイア・イン・ザ・ワールド・フェロー (Aspire in the World Fellows)」プログラムの一環として開催されている。 同プログラムは、サッカーの継続的な進化を推進するベストプラクティス、研究、実践的なパフォーマンスの知見を共有するプラットフォームを提供している。

円卓会議やワークショップ、実践的なコーチング講習会に加え、サッカー界の数人のアイコン的人物たちが、自らの経験に基づくサッカー界の今後の道筋についての見解を共有した。

元イングランド代表監督ガレス・サウスゲート卿は次のように述べた。「サッカーを発展させる上で最も重要なのは、コーチを育成することです。」 同氏は次のように付け加えた。「私たちは皆、常に学び続けています。 人々が集まり、経験や考えを共有することは、特にサッカーが進化し続ける中で、私たち全員の成長につながるのです。」

元リバプール (Liverpool)、チェルシー (Chelsea)、レアル・マドリード (Real Madrid) の監督ラファエル・ベニテスは、戦術の進化とパフォーマンス管理に関する徹底的なマスタークラスを先導した。 同氏は、選手のパフォーマンスを分析するビデオの活用が増えたこと、コーチが利用できる統計データが増えたこと、そしてGPS機能の向上という、近年サッカーにおいて変化した3つの分野を強調した。

別の「スター・チャット (Star Chat)」では、コロンバス・クルー (Columbus Crew) のヘッドコーチであり2024年MLS最優秀コーチ賞 (2024 MLS Coach of the Year) を受賞したウィルフリード・ナンシーが登壇し、コーチングにおける構造と創造性のバランスについて語った。 ナンシーは次のように述べている。「コーチングの核心は、明確さ、レジリエンス、そしてつながりです。選手たちが失敗し、学び、成長するのを、枠組みと自由の中で支えることが必要です。」 「競技では逆境が必要です。逆境がなければ、本気で取り組んでいるとは言えません。 コーチングの核心は、選手たちが自分らしさを保ちながら、試合を読み、適応し、解決策を見つける力を引き出すことにあります。」

イタリアのレジェンドであり、FIFAワールドカップ優勝者、そして元ACミラン (AC Milan) のキャプテンであるアレッサンドロ・ネスタは、現代のサッカーにおける信頼、適応力、戦術的認識の関係について考察した。 「コーチングの核心は、心理と信頼、そして選手一人ひとりを理解することにあります。 今の選手たちはそれぞれ違うため、私たちは彼らの最高の力を引き出すために適応しなければなりません。 負けを喫した時こそ、リーダーシップが本当に重要になります。そしてそのときに、情熱が前進の鍵になるのです。」

同サミットの中心的テーマは、女子サッカーの継続的な成長であった。これは、サッカーの未来を形作る世界的な成長と投資を反映している。 ハイライトの一つは、FIFA女子ワールドカップ (FIFA Women’s World Cup) で2度の優勝を果たし、FIFA最優秀選手賞 (FIFA World Player of the Year) を2度受賞したカーリー・ロイドと、フィラデルフィア・ユニオンのキャプテン、アレハンドロ・ベドヤ (Alejandro Bedoya) との「スター・チャット」対談だった。 ロイドは自身の経験を共有し、次のように述べた。「準備が全てです。成功の基盤となるのは、準備なのです。 トレーニングでは一貫性が必要で、規律を守り、誰も見ていない時でも、ひたすら努力を続けなければなりません。」

「どの選手であっても、才能だけでは足りない時が到来します。日々、どれだけの努力を尽くせるかが問われるのです。 まずは、自分自身のために、最高の自分になるための動機を自分の中に見つけなければなりません。 競技には、逆境と困難の試練がつきものです。それこそが、自身の人間性を形作る瞬間なのです。 私はいつも、その過程を重視してきました。地道な努力、繰り返し、そして準備によって自信を築くのです。 結局のところ、成功はゲームのようなもので、全力で取り組むこと、そして常に準備に注力することが必要なのです。」 カーリーはこのように結論づけた。

スポーツを超えた対話は、同サミットのもう一つの決定的な特徴であった。 元NFLクォーターバックのロン・ジャウォースキーは、コーチングが分野を超越することを強調し、リーダーシップとパフォーマンス文化についての米国における視点を述べた。

ジャウォースキーは次のように述べている。「サッカーであれラグビーであれアメリカンフットボールであれ、どのスポーツにおいても、コーチングの核心はリーダーシップです。」 「真のリーダーシップは内面から始まります。自分を導けなければ、他人を導くことはできません。 戦略は変わるかもしれません。技術は進化するかもしれません。しかし、リーダーシップは、偉大なチームに導く不変の要素なのです。」

同サミット全体で行われた技術セッションやワークショップは、イノベーションとデータがサッカーという競技をどう変えつつあるかを浮き彫りにした。 ユヴェントス (Juventus)、ACミラン、MLS、アスパイア・アカデミーの専門家たちが、スポーツ技術、分析、パフォーマンス科学における新たな潮流を探った。 円卓会議では、過密スケジュールの管理、リカバリーの最大化、コーチングシステムへの技術の組み込みなどの重要な課題が議論された。

アスパイア・アカデミーはまた、自社開発中の新しいインタラクティブ型eジム・システム「ブラインド/オフ (Blind/Off)」を発表した。 このシステムでは、アスリートがパフォーマンスに関するフィードバックと分析をリアルタイムで即座に受けられる。 このプラットフォームはまもなくモバイル端末で利用可能となり、世界中のアスリートに優れたトレーニングツールを提供するというアスパイアの約束を体現している。

アスパイア・アカデミー・グローバル・サミットの理念は、メジャーリーグサッカー (MLS) 委員長のドン・ガーバーから称賛された。

同氏は次のように述べている。「アスパイア・アカデミー・グローバル・サミットのようなイベントは、サッカーの発展において重要な役割を果たしています。 このようなイベントはアイデア、人々、そして目的をつなぎ、サッカーの未来は、競争と同様に協力にもかかっていることを思い出させてくれます。」

閉会の挨拶で、アスパイア・アカデミーのサッカーパフォーマンス＆サイエンス部門ディレクター、ヴァルター・ディ・サルヴォ (Valter Di Salvo) は次のように述べた。「アスパイア・アカデミーの目的は、選手、コーチ、組織のすべてにとって、常に学び続ける環境を創り出すことです。」

「今年のイベントは、世界のサッカーコミュニティが結束して知識を共有し、自らを奮い立たせて向上し続けることが、いかにパワフルであるかを示しました。 さて、次はどのようなことに取り組むのでしょうか? 次の取り組みは、すぐに始まります！ 来年、ワークショップツアー (Workshop Tour) をヨーロッパで初開催します。初回開催地はルーマニアのブカレストとなります。 そして既に、第12回アスパイア・アカデミー・グローバル・サミットの計画を進めており、開催地は近日発表予定です。」

アスパイア・アカデミーは2004年に設立され、教育、スポーツ科学、人格形成を融合させたアスリート育成の統合的アプローチと、サッカー界の主要実践者たちとの大陸を越えた架け橋となることで国際的に認知されている。

アスパイア・アカデミーについて：

2004年の開校以来、アスパイア・アカデミーは世界有数の国立スポーツアカデミーの一つとなった。 アスパイア・アカデミーは、世界一流の施設とグローバルなスポーツ・学術の専門知識を結集し、才能ある若いスポーツ選手たちが卓越できる場を提供し、未来のチャンピオンを育成する。 アスパイア・ゾーン財団 (Aspire Zone Foundation) の傘下にある同アカデミーは、カタールおよび周辺地域におけるスポーツ革命の中心的存在となっている。 スポーツトレーニングとエリートアスリート育成において、画期的な卓越性を構想し、推進し、実践している。 同アカデミーは、才能に恵まれ、規律正しく、確固たる決意を持つカタール人アスリートの世代全体が、スポーツの夢を追い求められるよう支援している。

アスパイア・アカデミーは、アスパイア・ゾーン財団の他のメンバー (アスパイア・ロジスティクス (Aspire Logistics)、カタール整形外科・スポーツ医学病院 (Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital)(アスペター (Aspetar)) を含む) と共に、スポーツのチャンピオンを育成し、健康的なライフスタイルを推進し、現在および将来のスポーツ経済を活性化している。

