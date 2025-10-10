가레스 사우스게이트 경, 알레산드로 네스타, 라파 베니테스, 칼리 로이드, 론 자워스키 등 세계적 인사들이 미 필라델피아에서 열린 제11회 Aspire Academy Global Summit 2025 행사를 빛내다

이번 서밋에서는 전 세계 축구 지도자들이 모여 코칭, 리더십, 혁신에 대한 통찰을 공유

“The most important thing “축구를 발전시키기 위한 가장 중요한 일은 코치를 발전시키는 것” — 가레스 사우스게이트 경

“코칭은 명확성, 회복력, 그리고 연결에 관한 것” — 윌프리드 낭시

“진정한 리더십은 자기 자신으로부터 시작된다. 스스로를 이끌지 못하면 다른 누구도 이끌 수 없다.” — 론 자워스키

“모든 선수는 언젠가 재능만으로는 부족한 순간을 만나게 된다. 결국 중요한 것은 매일 얼마나 헌신할 수 있느냐이다.” — 칼리 로이드

“Aspire Academy 글로벌 서밋과 같은 행사는 아이디어, 사람, 그리고 목표들을 연결하게 된다.” — MLS 커미셔너 돈 가버.”



필라델피아, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aspire Academy Global Summit 2025 행사가 미국 필라델피아의 필라델피아 유니언 (Philadelphia Union) 홈구장인 수바루 파크 (Subaru Park) 에서 이틀간 열린 가운데, 세계 축구계에서 가장 영향력 있는 인사들이 한 자리에 모였다.

이번이 11번째를 맞은 글로벌 서밋은 처음으로 미국에서 개최되었으며, 메이저리그사커(MLS)와 파트너십 하에서 필라델피아 유니언과의 협력을 통해 진행되었다.

매년 열리는 이 글로벌 서밋은 Aspire Academy의 ‘Aspire in the World Fellows’ 프로그램의 일환으로, 전 세계 50개 이상의 클럽, 연맹, 리그를 연결하여 선수 및 코치 육성 발전에 기여하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있다. 이 프로그램은 축구 발전을 이끄는 우수 사례, 연구, 실무 성과를 공유하는 플랫폼을 제공한다.

라운드테이블 토론, 워크숍, 실습 중심의 코칭 클리닉과 함께, 참가자들은 여러 축구계 전설들로부터 경험을 바탕으로 한 축구의 미래 방향에 대한 통찰을 들을 수 있었다.

전 잉글랜드 대표팀 감독인 가레스 사우스게이트 경 (said Sir Gareth Southgate)은 “축구 발전에서 가장 중요한 것은 코치를 발전시키는 것이다.”라고 강조했다. 그는 이어 “우리는 모두 끊임없이 배우고 있다. 경험과 아이디어를 공유하기 위해 사람들이 함께 모이는 것은 우리 모두의 성장을 돕게 된다. 특히 축구가 계속 진화하는 만큼 더욱 그렇다.”라고 덧붙였다.

리버풀, 첼시, 레알 마드리드 팀의 전임 감독을 맡았던 라파 베니테스 (Rafa Benitez)는 전술적 진화와 경기력 관리에 관한 심층 마스터클래스를 진행했다. 그는 최근 몇 년간 축구가 변화한 세 가지 주요 영역으로 선수 퍼포먼스에 대한 비디오 분석의 활용 증가, 코치들이 활용할 수 있는 통계자료의 확대, 그리고 GPS 기술의 향상을 꼽았다.

또 다른 ‘스타 챗’ (Star Chat) 세션에서는 2024년 MLS 올해의 감독이자 콜럼버스 크루 (Columbus Crew)의 감독인 윌프리드 낭시 (Wilfried Nancy)가 코칭에서의 구조와 창의성의 균형에 대해 논의했다. “코칭은 명확성, 회복력, 그리고 연결에 관한 것이다. 선수들이 구조와 자유 속에서 실패하고 배우며 성장할 수 있도록 돕는 것이 바로 그것”이라고 밝혔다. 이어 “경기에는 반드시 역경이 존재해야 한다. 그 같은 역경이 없다면 도전하지 않는 것이기 때문이다. 코칭은 선수들이 경기의 흐름을 읽고, 적응하며, 자신답게 해답을 찾을 수 있도록 역량을 키워주는 일이다.”라고 밝혔다.

이탈리아의 전설이자 FIFA 월드컵 우승자이자 전 AC밀란 주장인 알레산드로 네스타 (Alessandro Nesta)는 현대 축구에서 신뢰, 적응력, 전술적 이해의 관계에 대해 되짚었다. “코칭은 심리학, 신뢰, 그리고 모든 선수를 이해하는 일이다. 오늘날의 선수들은 과거와 다르기 때문에 그들의 잠재력을 이끌어내기 위해 우리도 변화해야 한다. 패배 후에야 진정한 리더십이 드러나며, 그때 열정이 당신을 계속 나아가게 한다.”라고 밝혔다.

이번 서밋의 핵심 주제 중 하나는 여성 축구의 지속적인 성장으로, 전 세계적인 투자와 발전이 축구의 미래를 어떻게 형성하고 있는지를 반영했다. 주요 하이라이트 중 하나로는 두 차례 FIFA 여자월드컵 우승자이자 두 차례 FIFA 올해의 여자선수로 선정된 칼리 로이드 (Carli Lloyd)와 필라델피아 유니언의 주장 알레한드로 베도야 (Alejandro Bedoya)의 대담이 있었다. 로이드는 자신의 경험을 공유하며 “준비야말로 모든 것에 해당한다. 그것이 성공의 토대를 이룬다. 훈련에서 일관성을 유지하고, 규율을 지키며, 아무도 보지 않을 때도 꾸준히 노력해야 하는 것"이라고 강조했다.

이어 "모든 선수는 언젠가 재능만으로는 부족한 순간에 도달하게 된다. 결국 중요한 것은 매일 얼마나 헌신할 수 있느냐이다. 스스로를 위해 최고의 상태를 유지하려는 동기를 내면에서 찾아야 한다. 경기에서는 항상 좌절과 도전이 찾아오지만, 그런 순간이야말로 당신의 인격을 결정하게 되는 것이다. 개인적으로 가장 중요한 것은 언제나 과정이었다. 반복과 훈련, 그리고 자신감을 쌓아가는 준비 과정 말이다. 결국 성공이란 하나의 경기일 뿐이다. 전력을 다하고, 항상 준비에 집중해야 한다.”라고 밝혔다.

종목 간 대화 또한 이번 서밋을 대표하는 또 다른 특징이었다. 전 NFL 쿼터백 론 자워스키 (Ron Jaworski)는 리더십과 경기력 문화에 대한 미국식 관점을 제시하며, 코칭은 종목을 초월하는 것이라고 강조했다.

자워스키는 “축구든 럭비든 미식축구든, 모든 스포츠의 중심에는 리더십이 존재한다.”고 언급하며 “진정한 리더십은 자기 자신으로부터 시작된다. 스스로를 이끌지 못하면 다른 누구도 이끌 수 없다. 전략은 바뀔 수 있고 기술은 발전할 수 있지만, 리더십만은 팀을 위대함으로 이끄는 변치 않는 핵심”이라고 밝혔다.

서밋 전반에 걸쳐 진행된 기술 세션과 워크숍에서는 혁신과 데이터가 축구의 양상을 어떻게 바꾸고 있는지에 초점이 맞춰졌다. 유벤투스, AC밀란, MLS, 그리고 Aspire Academy의 전문가들은 스포츠 기술, 데이터 분석, 경기력 과학의 최신 트렌드를 탐구했다. 라운드테이블에서는 과밀한 일정 관리, 회복 극대화, 기술을 코칭 시스템에 통합하는 방안 등 핵심 과제가 논의되었다.

Aspire Academy는 자체 개발 중인 새로운 인터랙티브 e-짐 시스템 ‘Blind/Off’를 공개하기도 했다. 이 시스템은 선수들이 실시간으로 경기력 피드백과 분석을 받을 수 있도록 설계되었으며, 곧 모바일 버전으로도 출시될 예정이다. 이는 전 세계 선수들에게 엘리트급 훈련 도구를 폭넓게 제공하려는 Aspire의 의지를 반영한다.

메이저리그사커(MLS) 커미셔너인 돈 가버 (Don Garber)는 Aspire Academy Global Summit의 철학을 높이 평가했다.

그는 “Aspire Academy Global Summit과 같은 행사는 축구 발전에 매우 중요한 역할을 한다. 이 행사는 아이디어, 사람, 그리고 목적을 연결하며, 축구의 미래가 경쟁만큼이나 협력에 달려 있음을 일깨워준다.”라고 이번 행사를 높게 평가했다.

폐회사에서 Aspire Academy의 풋볼 퍼포먼스 및 과학 디렉터 발테르 디 살보 (Valter Di Salvo)는 “Aspire Academy의 목적은 선수, 코치, 조직 모두가 배움을 멈추지 않는 환경을 만드는 것”이라고 강조했다.

그는 이어 “올해 행사는 전 세계 축구 공동체가 함께 모여 지식을 공유하고 스스로의 한계를 시험하며 발전을 도모할 때 얼마나 강력한 힘이 발휘되는지를 보여줬다. 그렇다면 다음 행사는 어떻게 진행이 될까? 우리의 다음 여정은 이미 시작되었다! 내년 루마니아 부쿠레슈티에서 유럽 최초의 ‘워크숍 투어’를 개최할 예정이며, 제12회 아스파이어 아카데미 글로벌 서밋의 개최지 또한 곧 발표될 것”이라고 기대감을 내 비쳤다.

2004년에 설립된 Aspire Academy는 교육, 스포츠 과학, 인성 함양을 결합한 통합적 선수 육성 접근법으로 국제적 인정을 받고 있으며, 전 세계 축구 지도자들을 연결하는 가교 역할을 하고 있다.

Aspire Academy 소개:

2004년 문을 연 이래, Aspire Academy는 세계 최고 수준의 국가 스포츠 아카데미 중 하나로 자리매김했다. Aspire Academy는 세계적 수준의 시설과 글로벌 스포츠 및 학문적 전문성을 결합해, 젊고 재능 있는 선수들이 잠재력을 발휘하고 미래의 챔피언으로 성장할 수 있는 발판을 제공하고 있다. 아스파이어 존 재단(Aspire Zone Foundation)의 일원으로서, 아카데미는 카타르와 주변 지역에서 스포츠 혁신의 중심에 있다. Aspire Academy는 스포츠 훈련과 엘리트 선수 개발의 패러다임을 바꾸는 혁신적 모델을 구상하고, 촉진하며, 실현하고 있다. 이 아카데미는 재능 있고 규율과 헌신을 갖춘 카타르의 젊은 세대가 스포츠 꿈을 실현할 수 있도록 돕고 있다.

아스파이어 물류(Aspire Logistics), 카타르 정형외과·스포츠의학병원(아스페타, Aspetar) 등 아스파이어 존 재단의 다른 기관들과 함께, Aspire Academy는 스포츠 챔피언을 양성하고, 건강한 삶의 방식을 장려하며, 현재와 미래의 스포츠 경제를 활성화하는 데 앞장서고 있다.

