Gareth Southgate 爵士、Alessandro Nesta、Rafa Benitez、Carli Lloyd 和 Ron Jaworski 出席了于美国费城举行的 2025 年第 11 届 Aspire Academy 全球峰会

费城, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年 Aspire Academy 全球峰会汇聚了全球足球界最具影响力的思想领袖，于费城联合足球俱乐部主场速霸陆公园开展为期两天的对话与探索交流。

第 11 届全球峰会首次在美国举办，并由费城联合队和美国职业足球大联盟 (MLS) 合作举办。

这场年度全球峰会是 Aspire Academy “世界学者”计划的重要组成部分。该全球性倡议汇聚了 50 多家致力于推动足球运动员和教练发展的俱乐部、协会及联赛。 该项目为分享最佳实践、研究成果及实战绩效洞察提供了平台，持续推动足球运动的发展与革新。

除了圆桌讨论、研讨会和实战教练培训之外，代表们还聆听了几位足球巨星的分享，他们根据自身经验，分享了对足球未来发展的真知灼见。

前英格兰国家队主教练 Gareth Southgate 爵士表示：“发展足球最关键在于培养教练。 我们都在不断学习， 汇聚各方分享经验与理念，有助于我们共同成长，尤其是在这项运动持续演进的当下。”

前利物浦、切尔西和皇家马德里主教练 Rafa Benitez 主持了一场关于战术演变和绩效管理的深入大师课。 他强调近年来比赛发生的三大变化：球员表现的视频分析使用更加广泛、教练可获取的数据统计更加丰富，以及 GPS 技术能力的提升。

另一场明星访谈邀请了哥伦布机务主教练、2024 年美国职业足球大联盟年度最佳教练 Wilfried Nancy，共同探讨了执教中结构与创造力之间的平衡。 Nancy 分享道：“执教的关键在于思路清晰、意志坚定与情感共鸣；在结构与自由的框架下，帮助球员勇于失败、学习并不断成长。 比赛中必须经历逆境；若没有逆境，就说明你没有全力以赴。 教练的使命是赋能球员，让他们在保持自我本色的同时，学会洞察比赛、灵活应对并自主寻找解决之道。”

意大利传奇球星、FIFA 世界杯冠军得主暨前 AC 米兰队长 Alessandro Nesta 就现代足球中信任、适应性与战术意识的关系发表了见解。 他表示：“执教的关键在于心理沟通、建立信任，并理解每位球员。 如今的球员各不相同，我们必须不断调整自己，以激发他们的最佳状态。 失利之后，领导力才真正显现，而激情正是支撑你继续前行的动力。”

本次峰会的核心议题聚焦女足的持续崛起，彰显了全球范围内推动这项运动发展的增长势头与投资动向。 峰会的一大亮点是由蝉联两届 FIFA 女足世界杯冠军暨两届 FIFA 世界足球小姐得主 Carli Lloyd 和费城联合队队长 Alejandro Bedoya 的明星对话。 Lloyd 在分享心得时表示：“准备决定一切，它是成功的基石。 你必须坚持训练，遵守纪律，即便无人关注，也要坚持不懈地付出努力。”

“每位球员都会遇到才华难以支撑的关口，关键在于你是否愿意日日倾注全力。 你首先必须为自己找到追求极致的内在动力。 比赛总会通过挫折与挑战来考验你，但正是这些时刻塑造了你的品格。 对我而言，核心在于过程：那些磨练、重复与准备，正是这些奠定了信心。 归根结底，这是关乎成功的比赛——你必须全力以赴，并始终专注于赛前准备。” Carli 总结道。

跨项目体育对话是本次峰会的又一亮点。 前 NFL 四分卫 Ron Jaworski 带来了美式橄榄球领域对领导力与绩效文化的独到见解，他强调：“执教的智慧超越运动门类的界限。”

Jaworski 说：“无论是英式足球、英式橄榄球还是美式橄榄球，每项运动的执教核心都是领导力。 真正的领导力始于自我；如果你无法引领自己，就无法引领他人。 策略可能变化，科技可能进步，但领导力始终是推动团队迈向卓越的不变动力。”

峰会期间的技术会议与研讨会环节充分展示了创新与数据如何重塑足球运动。 来自尤文图斯、AC 米兰、美国职业足球大联盟及 Aspire Academy 的专家，共同探讨了体育科技、数据分析与运动表现科学的新兴趋势。 系列圆桌会议还探讨了赛程密集管理、体能恢复优化以及科技在教练体系中的整合等关键议题。

Aspire Academy 还展示了其自主研发的新型互动式电子健身系统——Blind/Off。 该系统可为运动员提供实时的表现反馈与分析。 该平台即将推出移动端版本，彰显了 Aspire 致力于让全球运动员都能使用精英训练工具的承诺。

美国职业足球大联盟 (MLS) 总裁 Don Garber 对 Aspire Academy 全球峰会所秉持的理念给予了高度评价：

像 Aspire Academy 全球峰会一样的活动对足球运动的发展至关重要。 它们汇聚理念、人才与目标，提醒我们足球的未来不仅依赖竞争，更仰赖协作。”

Aspire Academy 的足球表现与科学总监 Valter Di Salvo 在闭幕致辞中表示：“在 Aspire Academy，我们的目标是为球员、教练和组织营造一个学无止境的环境。”

“本届盛会充分证明了全球足球界齐心协力、汇聚智慧、砥砺前行时所能迸发的巨大能量。 那么下一步是什么？ 我们的新征程即刻开启！ 明年，我们将首次在欧洲举办研讨会巡展，在罗马尼亚布加勒斯特举行首场活动。 同时，我们已开始筹备第 12 届 Aspire Academy 全球峰会，举办地点将很快公布。”

Aspire Academy 成立于 2004 年，以其融合教育、运动科学与品格培养的综合运动员发展模式闻名于世，同时在各大洲足球顶尖从业者之间搭建交流桥梁，享有国际声誉。

关于 Aspire Academy：

自2004年成立以来，Aspire Academy 已跻身全球最顶尖的国家级体育学院之列。 Aspire Academy 汇聚世界一流设施及全球顶尖体育与学术专业资源，为天赋卓越的年轻运动员提供施展才华的平台，助力他们成长为未来的冠军。 作为 Aspire Zone基金会的重要组成部分，Aspire Academy 正引领卡塔尔及周边地区的体育变革。 我们专注于构思、推广并落实能够革新体育训练及精英运动员培养的卓越方案。 该学院正致力于帮助整整一代才华横溢、严于律己且全情投入的卡塔尔运动员追逐体育梦想。

Aspire Academy 与 Aspire Logistics、卡塔尔骨科与运动医学医院（阿斯佩塔医院）等 Aspire Zone基金会成员机构协同发展，正在持续培养体育冠军、推广健康生活方式，并不断激发当今与未来体育经济的活力。

