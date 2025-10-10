Gareth Southgate 爵士、Alessandro Nesta、Rafa Benitez、Carli Lloyd 和 Ron Jaworski 領銜出席於美國費城舉行的 2025 年第十一屆 Aspire Academy 全球峰會

「發展足球運動的關鍵，在於培養教練。」 — Gareth Southgate 爵士

費城, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年 Aspire Academy 全球峰會匯聚足球界一些極具影響力的人士，於美國費城 Philadelphia Union（費城聯）足球隊的主場 Subaru Park（富士公園球場）進行了為期兩天的對話與探索。

這場第十一屆全球峰會首度移師美國，由 Philadelphia Union 協同舉辦，並獲得美職聯 (MLS) 鼎力支持。

一年一度的全球峰會是 Aspire Academy「Aspire 世界菁英」(Aspire in the World Fellows) 計劃的一部分，該全球倡議將超過 50 間球會、足球協會和聯賽連成一線，致力推動足球運動員和教練的發展。 此計劃提供一個分享最佳實踐方式、研究成果和實際表現洞察分析的平台，促進足球運動不斷演進。

除了圓桌討論、工作坊和實用教練指導外，與會代表還聆聽了多位足球傳奇人物的分享，他們根據自身經驗表達對足球未來發展方向的見解。

前英格蘭國家隊領隊 Gareth Southgate 爵士說道：「發展足球運動的關鍵，在於培養教練。」 他補充道：「我們人人都在孜孜不倦地持續學習。 集思廣益、交流心得，有助推動我們共同成長，尤其是在足球運動不斷演變的時代。」

前 Liverpool（利物浦）、Chelsea（車路士）及 Real Madrid（皇家馬德里）主帥 Rafa Benitez 主講了一場深度大師班，探討戰術演變及表現管理。 他特別指出近年足壇的三大演進方向：球員表現影片分析應用增加、教練可用統計數據增多，以及 GPS 功能進步。

另一場明星對話環節，由 Columbus Crew（哥倫布機員）主教練兼 2024 年 MLS 年度最佳教練 Wilfried Nancy 主講，深入探討教練工作中體系結構與創造力之間的平衡。 Nancy 分享道：「教練必須思路清晰、堅韌不拔並建立聯繫；在架構與自由並存的環境中，協助球員面對失敗、汲取教訓並從中成長。 比賽中必定會有逆境；若無遇到逆境，就代表未盡全力。 教練職責在於教導球員洞悉賽況、靈活應變並尋找對策，同時忠於自我。」

意大利球壇傳奇、世界盃冠軍得主兼前 AC Milan（AC 米蘭）隊長 Alessandro Nesta，反思了現代足球當中信任、應變能力與戰術意識之間的關係。 「教練之道講求心理把握、建立信任並了解每位球員。 現今球員已有所不同，我們必須與時並進，才能引導球員發揮最佳表現。 失利之後，方見領導力的真章，也正是那份熱忱推動您繼續前行。」

峰會的一個核心主題是女子足球日益興盛，反映全球增長與投資正為足球運動塑造未來。 其中一大精彩亮點是明星對話環節，由獲得兩屆女子世界盃冠軍及兩屆世界足球小姐的 Carli Lloyd，與 Philadelphia Union 隊長 Alejandro Bedoya 展開傾情對話。 Lloyd 在分享經驗時指出：「周全準備決定一切；這是成功基石。 務必堅持訓練、嚴守紀律，即使無人監督也堅持不懈地努力。」

Carli 總結道：「每位球員都會面臨天賦耗盡而難以突破的時刻；成敗取決於是否願意日復一日地付出多少努力。 必須要自發地尋找動力，首要為成就最好的自己而全力以赴。 比賽總會遇上挫折和挑戰，帶來重重考驗，這些時刻正好確立您的個性。 對我而言，關鍵始終在於過程：艱苦磨練、反覆練習和充足準備，這一切建立出自信。 歸根結底，這無非是一場關乎成就的比賽；必須全力以赴，並時刻專注於賽前準備。 」

跨界運動對談是此次峰會的另一大特色。 前 NFL 四分衛 Ron Jaworski 以美式觀點闡釋領導能力與表現文化，強調教練之道無分項目界限。

Jaworski 說道：「每項運動的核心，無論是英式足球、欖球還是美式足球，教練之本在於領導能力。 真正領導能力源於內在；不能自律，何以服人。 策略可能改變，科技可能進步，但領導能力始終是推動團隊邁向高峰的不變因素。」

整個峰會期間的技術環節及工作坊，突顯創新與數據如何重塑足球運動的面貌。 來自 Juventus（祖雲達斯）、AC Milan、美職聯及 Aspire Academy 的專家探討了運動科技、數據分析及表現科學的新興趨勢。 圓桌會議聚焦關鍵議題，包括管理密集賽程、極致提升賽後復原，以及將科技與教練系統整合。

Aspire Academy 亦發表了其內部開發的全新互動式電子健身系統 Blind/Off， 讓運動員即時獲得表現意見及分析結果。 此平台快將支援流動裝置使用，彰顯 Aspire 致力讓全球運動員都能使用精英訓練工具的決心。

Aspire Academy 全球峰會背後的理念榮獲美國職業足球大聯盟 (MLS) 專員 Don Garber 的讚賞。

他說道：「Aspire Academy 全球峰會此類盛事，在推動足球運動方面發揮了重要功能。 當中巧妙聯繫理念、人才與使命，提醒我們這項運動的未來既取決於競爭，也倚重合作。

Aspire Academy 足球表現與科學總監 Valter Di Salvo 在閉幕致辭中指出：「Aspire Academy 的宗旨是為球員、教練及機構創造理想環境，宣揚學無止境的理念。」

「今年活動展現全球足球界聚首一堂、分享知識並挑戰自我，以求持續進步所產生的強大力量。 那麼，下一步將會如何？ 我們的下一步即將展開！ 我們將首次把工作坊巡迴之旅帶到歐洲，明年首站將在羅馬尼亞布加勒斯特舉辦。 與此同時，我們已著手規劃第十二屆 Aspire Academy 全球峰會，地點即將公佈。」

Aspire Academy 成立於 2004 年，以其結合教育、運動科學與品格發展的運動員全面發展理念，以及建構跨大洲足球領袖之間的橋樑而享譽國際。

關於 Aspire Academy：

自 2004 年成立以來，Aspire Academy 已發展為世界領先的國家級體育學院。 Aspire Academy 集結世界級設施與全球體育及學術專業知識，為年輕天才運動員提供邁向卓越的舞台，孕育未來體壇冠軍。 作為 Aspire Zone Foundation 旗下機構，學院坐落於卡塔爾及周邊區域體育革命的核心地帶。 我們構思、推廣並實踐破格創新的卓越體育訓練及精英運動員發展計劃。 學院致力推動才華出眾、嚴守紀律且全情投入的卡塔爾運動員，讓他們得以追逐體育夢想。

聯同 Aspire Zone Foundation 其他成員，當中包括 Aspire Logistics 及 Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital (Aspetar)，Aspire Academy 正培育體育冠軍、推廣健康生活方式，並激發現今與未來的體育經濟。

