Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SKAKO A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S        

                                Faaborg, den 10. oktober 2025

                                                                            Selskabsmeddelelse nr. 9/2025

                
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling i selskabet til afholdelse mandag den 3. november 2025, kl. 10.00 på selskabets adresse.

Indkaldelsen er sket jf. selskabets vedtægter § 7. Indkaldelsen, der indeholder dagsordenen og de fuldstændige forslag, er vedlagt denne meddelelse og er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand
Tlf.: 23 47 56 40      

