Til Nasdaq Copenhagen A/S
Faaborg, den 10. oktober 2025
Selskabsmeddelelse nr. 9/2025
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SKAKO A/S
SKAKO A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling i selskabet til afholdelse mandag den 3. november 2025, kl. 10.00 på selskabets adresse.
Indkaldelsen er sket jf. selskabets vedtægter § 7. Indkaldelsen, der indeholder dagsordenen og de fuldstændige forslag, er vedlagt denne meddelelse og er tilgængelig på selskabets hjemmeside.
Med venlig hilsen
SKAKO A/S
Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand
- Bilag 1 - Indkaldelse til ekstraordiær generalforsamling 2025 SKAKO
- Bilag 2 - Fuldmagts_brevstemmeblanket 2025