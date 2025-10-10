Til Nasdaq Copenhagen A/S

Faaborg, den 10. oktober 2025

Selskabsmeddelelse nr. 9/2025



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling i selskabet til afholdelse mandag den 3. november 2025, kl. 10.00 på selskabets adresse.

Indkaldelsen er sket jf. selskabets vedtægter § 7. Indkaldelsen, der indeholder dagsordenen og de fuldstændige forslag, er vedlagt denne meddelelse og er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

