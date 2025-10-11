September 2025 Uppdaterad produktionsrapport för kvartalet

Kvartalets guldproduktion på 36 407 AuEq-uns bestående av:12

Gruva Koncernens produktion

(1 jul–30 sep 2025) Lagstadgad rapporterad produktion

(5 aug–30 sep 2025) Tomingley 18 335 Au-uns 18 335 Au-uns Costerfield 8 612 Au-uns

198 Sb t

9 492 AuEq-uns 5 643 Au-uns

124 Sb t

6 189 AuEq-uns Björkdal 8 580 Au-uns 5 987 Au-uns Hela koncernen 35 527 Au-uns

198 Sb t

36 407 AuEq-uns 29 965 Au-uns

124 Sb t

30 511 AuEq-uns

Kassa, guldtackor och noterade investeringar uppgick till 191 miljoner AUD efter återbetalningen av skuldfaciliteten på 45 miljoner AUD och engångstransaktionskostnader på 25 miljoner AUD i samband med sammanslagningen med Mandalay Resources.

Koncernvägledningens produktionsprognos för räkenskapsåret 2026 på 160 000 AuEq-uns till 175 000 AuEq-uns till en AISC på 2 600 AUD–2 900 AUD per AuEq-uns kvarstår oförändrad.3



PERTH, Australien, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Ltd (‘Alkane’) (ASX:ALK, TSX:ALK, OTC:ALKEF) har producerat 36 407 uns guldekvivalent under perioden 1 juli 2025 till 30 september 2025.1,2 Denna period inkluderade den förväntat långsammare produktionen vid Björkdal under den svenska semesterperioden. Det sammanlagda värdet av kassa ($160m), guldtackor ($14m) och noterade investeringar ($17m) uppgick till 191 miljoner AUD vid kvartalets slut. Under kvartalet har skulder på 45 miljoner AUD återbetalats, engångstransaktionskostnater på 25 miljoner AUD i samband med sammanslagningen med Mandalay uppstod och täckning för 7250 uns guld har säkrats. Ytterligare information kommer att tillhandahållas i den fullständiga kvartalsrapporten för September 2025 senare denna månad.

Nic Earner, Managing Director för Alkane, kommenterade:

"Det har varit ett betydelsefullt kvartal där sammanslagningen med Mandalay slutfördes i början av augusti. Alkane har nu tre gruvor i drift vilka sammanlagt producerade 35 527 uns guld och 198 ton antimon (36 407 uns guldekvivalent) under hela kvartalet.1,2 Med återbetalningen av vår skuld på 45 miljoner AUD och engångstransaktionskostnader på 25 miljoner AUD bakom oss har vi en mycket solid balansräkning med 191 miljoner AUD i kassa, guldtackor och noterade investeringar vid kvartalets slut.”

Detta dokument har godkänts för publicering på marknaden av Nic Earner, VD och CEO.

OM ALKANE – alkres.com – ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med en portfölj bestående av tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Ansvarsfriskrivning

Inget i detta meddelande ska tolkas som ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att köpa eller sälja värdepapper.

Varningsmeddelande gällande framåtblickande information och uttalanden

Detta meddelande innehåller viss framåtblickande information och framåtblickande uttalanden i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning och kan innehålla framtidsinriktad finansiell information eller information med finansiella utsikter (gemensamt ”framåtblickande information”). Faktiska resultat och utfall kan skilja sig väsentligt från det som anges i någon framåtblickande information. Framåtblickande information kan även avse: framtidsutsikter och förväntade händelser, förväntningar avseende prospekteringspotential, produktionskapacitet och framtida finansiella eller operativa resultat, inklusive AISC, investeringsavkastning, marginaler och aktiekursutveckling; produktions- och kostnadsprognoser och dess tidpunkter; utfärdande av uppdaterade resurs- och reservberäkningar och tidpunkten för dessa; bolagets potential att uppfylla branschens mål, offentliga profil och förväntningar; samt framtida planer, prognoser, mål, uppskattningar och förutsägelser och tidpunkten för dessa. Framåtblickande information identifieras i allmänhet genom användning av ord som ”kommer”, ”skapa”, ”förstärka”, ”förbättra”, ”potential”, ”förvänta”, ”uppsida”, ”tillväxt” och liknande uttryck och fraser eller uttalanden om att vissa åtgärder, händelser eller resultat ”kan”, ”skulle kunna” eller ”bör”, eller den negativa innebörden av sådana termer, är avsedda att identifiera framåtblickande information. Även om Alkane anser att de förväntningar som återspeglas i den framåtblickande informationen är rimliga bör man inte lägga alltför stor vikt vid framåtblickande information, eftersom ingen garanti kan ges för att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande information baseras på information som är tillgänglig vid den tidpunkt då dessa uttalanden görs och/eller på vad tjänstemännen och styrelseledamöterna i Alkane i god tro tror om framtida händelser, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks i eller antyds av den framåtblickande informationen. Framåtblickande information är förenad med många risker och osäkerhetsfaktorer. Sådana faktorer inkluderar, utan begränsning: risker relaterade till förändringar i guld- och antimonpriset. Framåtblickande information har utformats för att hjälpa läsarna att förstå Alkanes syn på framtida händelser vid den aktuella tidpunkten och gäller endast det datum då den lämnas. Med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, har Alkane ingen skyldighet att uppdatera eller offentligt tillkännage resultaten av någon ändring av något framåtblickande uttalande som ingår eller införlivas genom hänvisning häri för att återspegla faktiska resultat, framtida händelser eller utveckling, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar den framåtblickande informationen. Om Alkane uppdaterar ett eller flera framåtblickande uttalanden, ska ingen slutsats dras om att bolaget kommer göra ytterligare uppdateringar avseende dessa eller annan framåtblickande information. All framåtblickande information i detta meddelande omfattas uttryckligen i sin helhet av denna varningstext.

Icke-IFRS definierade prestationsmått

Detta meddelande innehåller hänvisningar till totala löpande kostnader, vilket är ett icke-IFRS-mått som inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är dessa mått kanske inte jämförbara med liknande mått som presenteras av andra företag. De sammanlagda underhålls- och förbättringskostnaderna omfattar totala kontanta driftskostnader, kapital för underhåll av gruvdriften, royaltykostnader och tillskott till avsättningar för markåtervinning. Underhållskapitalet återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla en anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Den totala underhållskostnaden per uns guldekvivalent under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerad med de motsvarande gulduns som producerats under perioden.

1Guldekvivalenta uns beräknas genom att multiplicera kvantiteter av guld och antimon under perioden med respektive genomsnittliga marknadspriser för råvarorna under perioden. Därefter lägger man ihop de två beloppen för att få ”totalt inneslutet värde baserat på marknadspris” och dividerar det totala inneslutna värdet med det genomsnittliga marknadspriset för guld under perioden. Dvs. AuEq = ((producerat guld x guldpris/uns) + (producerat antimon med möjlighet till förtidsinlösen x 70 % utbetalningsbarhet x antimonpris/ton)) / (guldpris/uns). De genomsnittliga marknadspriserna för kvartalet var 3 457 USD/uns Au (det genomsnittliga dagliga PM-priset, hämtat från www.lbma.org.uk) och 21 928 USD/t Sb (det genomsnittliga Shanghai Metal Market-priset, hämtat från [www.metal.com]). De genomsnittliga marknadspriserna för den lagstadgade rapportperioden var 3 521 USD/uns Au (det genomsnittliga dagliga PM-priset, hämtat från www.lbma.org.uk) och 22 151 USD/t Sb (det genomsnittliga Shanghai Metal Market-priset, hämtat från [www.metal.com]).

2 Koncernens produktion baserad på 100 % bidrag från Tomingley, Costerfield och Björkdal för kvarteret. Eftersom sammanslagningen med Mandalay Resources Corporation slutfördes den 5 augusti 2025 kommer Alkanes lagstadgade rapporterade produktion för räkenskapsåret 2026 endast att återspegla produktion från Costerfield och Björkdal från det datumet Se ALK:s meddelande från den 9 september 2025 med rubriken "Alkane offentliggör prognos för räkenskapsåret 2026".

3 Se ALK:s meddelande från den 9 september 2025 med rubriken "Alkane offentliggör prognos för räkenskapsåret 2026" för beräkning av guldekvivalenta uns och definition av koncernprognos. Observera att totala underhållskostnader är ett mått som inte omfattas av IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS och är eventuellt inte jämförbart med liknande finansiella mått som redovisas av andra företag. Se ”Icke-IFRS resultatmått” i slutet av detta pressmeddelande.

