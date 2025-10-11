Antalpha respalda un financiamiento de 150 millones de dólares en la tesorería de Aurelion; inicia la primera tesorería Tether Gold en NASDAQ

Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM) planea cambiar su nombre a Aurelion Inc. (NASDAQ: AURE) Sujeto a aprobaciones

Colocación privada de 100 millones de dólares y línea de crédito de deuda sénior de 50 millones de dólares

Antalpha respalda la tesorería de Aurelion, exclusivamente en Tether Gold (XAU₮), para fortalecer la resiliencia y la transparencia

SINGAPUR, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA) ("Antalpha"), una plataforma líder de financiamiento de activos digitales institucionales, anunció hoy que invirtió aproximadamente 43 millones de dólares como inversionista principal y adquirió derechos de voto mayoritarios en Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM; AURE) ("Aurelion" o la "empresa") mediante su participación en una inversión privada comprometida en capital público ("PIPE"), junto con inversores acreditados, incluyendo TG Commodities S.A. de C.V. ("Tether") y Kiara Capital Holding Limited ("Kiara Capital"), inversión realizada por la administración de Antalpha. Se espera que la empresa (NASDAQ: PWM) cambie su nombre a "Aurelion Inc.", sujeto a aprobaciones, y comience a cotizar bajo el nuevo símbolo bursátil (NASDAQ: AURE) a partir del lunes 13 de octubre de 2025.

"Estamos muy contentos de colaborar con Tether, la compañía de monedas estables (stablecoins) más grande del mundo, para expandir el ecosistema de oro digital de confianza. Los activos digitales serán más tangibles para muchos cuando puedan entrar en una joyería y canjear un lingote de oro con Tether Gold (XAU₮). A través de Antalpha RWA Hub, esperamos ofrecer nuevas capacidades y servicios como este que aumentarán la liquidez y la oferta de productos de Tether Gold (XAU₮) ", dijo Paul Liang, director financiero de Antalpha.

"Además de Antalpha RWA Hub, estamos muy contentos de respaldar la tesorería de Aurelion, la primera tesorería Tether Gold (XAU₮) en NASDAQ enfocada exclusivamente en este activo, para ampliar el acceso al oro tokenizado, que tiene una importancia estratégica en el mundo de los activos digitales. Las personas y las instituciones necesitan un refugio seguro frente a la inflación, la devaluación de las monedas fiduciarias y la volatilidad del mercado cripto. Como plataforma líder de financiamiento de activos digitales, Antalpha tiene un interés común en fortalecer su propio balance con una importante reserva de oro a través de Tether Gold (XAU₮) para mejorar la resiliencia del colateral", continuó Paul Liang.

Fundamentación estratégica

Antalpha Reserve 2.0 se basa en el programa piloto de Antalpha a principios de este año cuando adquirió 20 millones de dólares de Tether Gold (XAU₮). A principios de octubre, anunciamos una colaboración con Tether para lanzar Antalpha RWA Hub para aumentar el acceso a Tether Gold (XAU₮). La inversión principal de 43 millones de dólares en la tesorería de Aurelion representa la próxima fase de la Reserva 2.0: ampliar la reserva Tether Gold (XAU₮) de Antalpha con infraestructura, gobernanza y transparencia de nivel institucional.

El oro ha sido el máximo punto de referencia de valor durante más de 5.000 años, ofreciendo consistentemente una cobertura natural en medio de la volatilidad macroeconómica y la incertidumbre política. Su correlación negativa con el índice del dólar estadounidense (DXY) en medio de las crisis mundiales y los ciclos inflacionarios, además de servir como refugio seguro ante la volatilidad del cripto, destacan el valor del oro en la cadena de bloques.

Tether Gold (XAU₮) aborda estas vulnerabilidades al estar respaldado físicamente al 100% y ser canjeable por lingotes estándar LBMA almacenados en Suiza. Desde su lanzamiento en 2020, se han adquirido aproximadamente 7 toneladas de oro para respaldar a Tether Gold (XAU₮), lo que proporciona transparencia, verificabilidad y liquidez de nivel institucional. Al comprometerse con Tether Gold (XAU₮) como única reserva de tesorería de Aurelion, Antalpha tiene como objetivo reducir la volatilidad, preservar la liquidez y aumentar la resiliencia del colateral, en línea con su filosofía de gestión basada en la prioridad del manejo del riesgo.

Aspectos destacados de la transacción

Antalpha invirtió aproximadamente 43 millones de dólares en la colocación privada de aproximadamente 100 millones de dólares de Aurelion, junto con inversores acreditados, incluidos Kiara Capital por 6 millones de dólares y Tether por 15 millones de dólares. Tras esta transacción, Antalpha posee una participación aproximada del 32,4 % (o alrededor del 73,1 % de los derechos de voto), mientras que Kiara Capital mantiene una participación aproximada del 8,6 % (o 18,9 % de los derechos de voto) en Aurelion, con base en las acciones en circulación de la empresa y sin considerar el ejercicio de warrants del PIPE. Con planes de continuar recaudando fondos para adquirir Tether Gold adicional (XAU₮), Aurelion considera que su participación accionaria concentrada puede proporcionar más estabilidad y garantizar operaciones más eficientes.

Información de la conferencia telefónica

La administración de Antalpha realizará una conferencia telefónica a las 8:30 a.m. hora del este de EE. UU. el 14 de octubre de 2025 para analizar la transacción.

Para asistir, inscríbase con anticipación en: https://register-conf.media-server.com/register/BIdf5d33a26d64454da01f41f3d6c9610e. Al registrarte, recibirá el número de acceso telefónico, código de acceso y PIN de acceso único, así como un correo electrónico con una invitación de calendario.

Se puede acceder a una transmisión web en vivo en, https://edge.media-server.com/mmc/p/bt67nb59.

Una retransmisión de la conferencia también estará disponible en el sitio web de relaciones con los inversores de la empresa en https://ir.antalpha.com.

Acerca de Antalpha

Antalpha es una empresa de tecnología financiera (fintech) líder especializada en ofrecer soluciones de financiamiento, tecnología y gestión de riesgos a instituciones del sector de activos digitales. Antalpha ofrece préstamos respaldados por Bitcoin y líneas de margen a través de la plataforma tecnológica Antalpha Prime, que permite a los clientes originar y gestionar sus préstamos sobre activos digitales, así como monitorear posiciones de colateral con datos casi en tiempo real.

Acerca de Aurelion

Aurelion es la primera tesorería Tether Gold (XAU₮) en NASDAQ. Combina la estabilidad del oro físico con la eficacia de la cadena de bloques, ofreciendo a los inversores acceso a reservas de oro tokenizadas que puede servir como un refugio seguro contra la inflación, la devaluación de la moneda y la volatilidad del cripto. Paralelamente, Aurelion continuará con sus servicios de gestión patrimonial y gestión de activos.

Acerca de Tether Gold (XAU₮)

Tether Gold (XAU₮) es un activo digital ofrecido por TG Commodities S.A. de C.V. Cada token XAU₮ completo representa una onza troy fina de oro en un lingote certificado por London Good Delivery. XAU₮ está disponible como token ERC-20 en la cadena de bloques de Ethereum. El token se puede negociar o transferir fácilmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El oro asignado a cada XAU₮ se identifica con un número de serie, pureza y peso únicos, y es canjeable.

Acerca de Antalpha RWA Hub

Antalpha RWA Hub es la plataforma de infraestructura dedicada a activos del mundo real ("RWA") de Antalpha, actualmente centrada en ofrecer liquidez y servicios para activos respaldados por oro.

Declaraciones de salvaguarda

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden constituir "declaraciones prospectivas" de conformidad con las disposiciones de "salvaguarda" de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar por terminología como: "anticipa", "aspira", "pretende", "planifica", "ofrece", "meta", "objetivo", "potencial", "busca", "cree", "proyecta", "estima", "espera", "pronostica", "asume", "estrategia", "objetivo", "tendencia", "futuro", "probable", "podría", "debería", "hará" y referencias similares a períodos futuros. Estas declaraciones no son hechos históricos ni garantías de rendimiento futuro. En su lugar, se basan únicamente en creencias, expectativas y suposiciones actuales con respecto al futuro del negocio relevante, planes y estrategias futuras, proyecciones, eventos y tendencias anticipados, la economía y otras condiciones futuras, incluido el rendimiento anticipado del oro, Tether Gold (XAU₮) y cualquier otro producto relacionado con el oro, y la intención de Antalpha y Aurelion de adquirir XAU₮ adicionales. Estas declaraciones no son hechos históricos ni garantía de rendimiento futuro, e incluyen, entre otras, declaraciones sobre la inversión de Antalpha en la empresa a través del financiamiento PIPE, planes de integración, beneficios anticipados de la transacción y la estrategia de tesorería digital Reserve 2.0 de Antalpha. Las declaraciones prospectivas también incluyen expectativas con respecto a la adquisición, tenencia y gestión de XAU₮ y el posible despliegue futuro de capital.

Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes que pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente, incluyendo la revisión regulatoria, los retos de integración, la volatilidad de los precios de mercado de XAU₮, los riesgos de liquidez, los riesgos de contraparte y custodia, los desarrollos tecnológicos y regulatorios, tratamiento contable y otros factores descritos en los informes de Antalpha ante la SEC. Toda la información en este comunicado de prensa se proporciona a la fecha indicada, y Antalpha no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo lo requerido por la ley aplicable.