Antalpha investit 150 millions de dollars dans la création de Aurelion Treasury, une nouvelle entité cotée au Nasdaq détenant ses réserves en Tether Gold

SINGAPOUR, 11 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ : ANTA), ci-après « Antalpha », plateforme institutionnelle leader du financement d’actifs numériques, annonce ce jour avoir investi près de 43 millions de dollars comme investisseur principal d’un placement privé en actions cotées et avoir acquis les droits de vote majoritaires de Prestige Wealth Inc. (NASDAQ : PWM ; AURE), ci-après « Aurelion » ou la « Société ». Cette opération pilotée par la direction d’Antalpha est appuyée par la participation d’investisseurs qualifiés comme TG Commodities S.A. de C.V. (« Tether ») ou Kiara Capital Holding Limited (« Kiara Capital »). La Société (NASDAQ : PWM) entend être renommée « Aurelion Inc. », sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires et rejoindre le marché boursier sous son nouveau symbole (NASDAQ : AURE) dès le lundi 13 octobre prochain.

« Nous sommes enchantés de collaborer avec Tether, le plus grand émetteur de stablecoins au monde, pour développer l’écosystème de l’or numérique, dans un climat de confiance. Les actifs numériques deviendront plus concrets aux yeux du grand public lorsqu’il sera possible d’entrer dans une bijouterie pour échanger un lingot d’or contre du Tether Gold (XAU₮). En fondant le Antalpha RWA Hub, nous comptons bien proposer de nouvelles solutions et de nouveaux services similaires visant à relever la liquidité et l’offre de produits de Tether Gold (XAU₮) » explique Paul Liang, directeur financier d’Antalpha.

« En intégrant Aurelion Treasury à Antalpha RWA Hub, nous sommes enthousiastes à l’idée de fonder la première société cotée au NASDAQ à constituer sa trésorerie avec de l’or tokenisé Tether Gold (XAU₮), dont l’importance dans l’environnement des actifs numériques devient stratégique. Dans un monde en proie à l’inflation, à la dévaluation des monnaies et à la volatilité crypto, l’or reste une valeur refuge pour les particuliers et les institutions. Plateforme de financement d’actifs numériques de premier ordre, Antalpha démontre un intérêt à renforcer son propre bilan grâce à une importante réserve d’or Tether Gold (XAU₮) tokenisé dans le but d’améliorer sa résilience financière », poursuit-il.

Raisonnement stratégique

Antalpha Reserve 2.0 s’appuie sur un programme pilote lancé plus tôt dans l’année, au moment où la Société a acheté 20 millions de dollars de Tether Gold (XAU₮). Début octobre, Antalpha a annoncé le début d’un partenariat avec Tether en vue d’instituer Antalpha RWA Hub et d’élargir l’accès du public à Tether Gold (XAU₮). L’investissement de 43 millions de dollars dans un placement privé en actions cotées s’inscrit dans la stratégie Reserve 2.0 d’Antalpha, à savoir constituer une réserve en or numérique adossée d’une infrastructure institutionnelle, d’une gouvernance solide et d’une meilleure transparence en étoffant sa réserve en Tether Gold (XAU₮).

L’or a servi de référence absolue pendant plus de 5 000 ans, et a constitué de tout temps une couverture naturelle contre la volatilité macroéconomique et les incertitudes politiques. Son rapport négatif avec l’indice U.S. Dollar Index (DXY) durant les crises mondiales et les cycles inflationnistes et sa nature de valeur refuge face à la volatilité des cryptomonnaies renforcent sa valeur sur la blockchain.

La crypto Tether Gold (XAU₮) répond à ces fragilités puisqu’elle est intégralement adossée à de l’or réel et peut s’échanger contre des lingots standard de la LBMA stockés en Suisse. Depuis son lancement en 2020, près de 7 tonnes d’or ont été achetées pour garantir Tether Gold (XAU₮), proposant ainsi une transparence, une vérifiabilité et une liquidité de niveau institutionnel. En s’engageant à exclusivement constituer la réserve de trésorerie d’Aurelion en Tether Gold (XAU₮), Antalpha vise à nuancer la volatilité, privilégier la liquidité et renforcer sa résilience financière, conformément à son approche de gestion des risques.

Points clés de l’opération

Antalpha a investi près de 43 millions de dollars dans un placement privé en actions cotées valorisé à quelque 100 millions de dollars et visant à financer Aurelion, à l’appui de la participation Kiara Capital à hauteur de 6 millions de dollars et de celle de Tether à concurrence de 15 millions de dollars. À l’issue de cette opération, Antalpha détient environ 32,4 % du capital d’Aurelion (soit approximativement 73,1 % des droits de vote), contre une part de 8,6 % pour Kiara Capital (soit environ 18,9 % des droits de vote). Ce constat s’établit selon les actions de la Société en circulation et en supposant qu’aucun bon de souscription du placement privé en actions cotées ne soit exercé. À l’appui de projets de levées de fonds supplémentaires visant une part supérieure de Tether Gold (XAU₮) en ligne de mire, Aurelion estime que son actionnariat concentré peut lui apporter plus de stabilité et lui assurer des opérations plus fluides.

Détails de la conférence téléphonique

La direction d’Antalpha organisera une conférence téléphonique le 14 octobre 2025 à 8h30, heure de l’Est des États-Unis, en vue d’ouvrir les échanges sur l’opération.

Pour y assister, nous vous invitons à vous y inscrire à l’avance en suivant ce lien : https://register-conf.media-server.com/register/BIdf5d33a26d64454da01f41f3d6c9610e. Une fois inscrit, vous recevrez le numéro à composer et le code d’accès, votre code PIN personnel et une invitation calendrier par e-mail.

Une retransmission en direct sera disponible à ce lien : https://edge.media-server.com/mmc/p/bt67nb59.

Une diffusion en replay de la conférence sera également disponible sur la page dédiée aux relations investisseurs du site Internet de la Société, à savoir https://ir.antalpha.com.

À propos d’Antalpha

Antalpha est une fintech de première importance spécialisée dans les solutions de financement, de technologie et de gestion des risques propres aux institutions exerçant leurs activités dans le secteur des actifs numériques. Antalpha propose des prêts sur la chaîne d’approvisionnement en Bitcoin et des prêts sur marge depuis sa plateforme Antalpha Prime. Celle-ci permet à ses clients de gérer les prêts en actifs numériques et d’en suivre les garanties en quasi temps réel.

À propos d’Aurelion

Aurelion est la toute première société cotée au NASDAQ dont la réserve en trésorerie est exclusivement constituée en Tether Gold (XAU₮). L’entreprise allie la stabilité de l’or physique à l’efficacité de la blockchain et propose un accès à une réserve d’or tokenisée pouvant servir de valeur refuge contre l’inflation, la dévaluation monétaire et la volatilité des cryptomonnaies aux investisseurs. En parallèle, Aurelion poursuivra également ses activités de gestion de patrimoine et de gestion d’actifs.

À propos de Tether Gold (XAU₮)

XAU₮ est un actif numérique émis par TG Commodities S.A. de C.V. Chaque jeton XAU₮ vaut une once troy d’or fin conforme à la norme « Good Delivery » de la LBMA. L’actif XAU₮ est disponible sous forme de jeton ERC-20 sur la blockchain Ethereum. Il peut s’échanger ou se transférer à tout moment. L’or alloué à chaque XAU₮ est identifiable par un numéro de série unique, une pureté et un poids propres. Il est également pleinement échangeable.

À propos deAntalpha RWA Hub

Antalpha RWA Hub est la plateforme dédiée aux actifs du monde réel d’Antalpha (ou « RWA », de l’anglais Real World Asset), actuellement axée sur la fourniture de liquidités et de services spécifiques aux actifs réels adossés à l’or.

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions relevant de la sphère de sécurité propre à la loi fédérale américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « anticiper », « aspirer à », « entendre », « prévoir », « proposer », « objectif », « potentiel », « envisager », « croire », « projeter », « estimer », « provisionner », « sous-tendre », « stratégie », « cible », « tendance », « à l’avenir », « probable », « serait », « devrait » ou « sera » et d’autres expressions de même sens évoquant des situations à venir. Aucune déclaration prospective ne relève de faits historiques ni ne préjuge de futures performances. Elles reposent uniquement sur les convictions, attentes et hypothèses actuelles concernant l’évolution de l’activité de la Société nouvellement fondée, les plans et stratégies à venir, les prévisions, les événements anticipés et les tendances connexes, la conjoncture économique et d’autres conditions à venir, y compris la performance attendue de l’or, du Tether Gold (XAU₮), et de tout autre produit adossé à l’or, et l’intention d’Antalpha et d’Aurelion d’acquérir des XAU₮ supplémentaires. Elles ne constituent ni des faits historiques ni des garanties de performance future. Elles expriment notamment des déclarations relatives à l’investissement d’Antalpha dans la Société réalisé par le biais d’un placement privé en actions cotées, aux projections d’intégration, aux bénéfices attendus de l’opération, et à la stratégie de trésorerie numérique Reserve 2.0 retenue par Antalpha. Les déclarations prospectives se rapportent en outre aux attentes relatives à l’achat, la détention et la gestion de XAU₮, ainsi qu’aux éventuelles allocations futures du capital.

Elles sont assujetties à des risques et incertitudes propres, susceptibles d’entraîner des écarts sensibles entre les prévisions et les résultats réels. Ces risques visent plus particulièrement les revues réglementaires, les enjeux d’intégration, la volatilité des cours du jeton XAU₮, les risques de liquidité, les risques liés aux contreparties et aux dépositaires, les évolutions de nature technologique et réglementaire, le traitement comptable, et d’autres facteurs détaillés dans les documents déposés par Antalpha auprès de la SEC. Toutes les données contenues dans ce communiqué sont exclusivement valables à leur date de publication, et Antalpha décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois applicables l’exigent.