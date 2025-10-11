Antalpha מעגנת מימון של 150 מיליון דולר באגרת אוצר של Aurelion - יוזמת ה- Tether Gold Treasury בנאסד"ק

Prestige Wealth Inc (נאסד"ק: PWM) מתכננת לשנות את שמה ל-Aurelion Inc (נאסד"ק: AURE) בכפוף לאישורים

גיוס פרטי בסך 100 מיליון דולר ומסגרת חוב בכירה בסך 50 מיליון דולר

Antalpha מעגנת את אגרת האוצר של Aurelion, באופן בלעדי ב-Tether Gold (XAU₮) כדי להבטיח חוסן ושקיפות

סינגפור, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

חברת פלטפורמת האחזקות Antalpha (נאסד"ק: ANTA) ("Antalpha"), פלטפורמה מובילה למימון נכסים דיגיטליים מוסדיים, הודיעה כי השקיעה כ-43 מיליון דולר כמשקיעה מובילה ורכשה זכויות בשליטה ב-Prestige Wealth Inc (נאסד"ק: PWM; AURE) באמצעות השתתפות בהשקעה פרטית מחויבת במניות ציבוריות (PIPE), לצד משקיעות כשירות נוספות, כולל TG Commodities SA de CV (Tether"") ו-Kiara Capital Holding Limited (""Kiara Capital), כשההשקעה מבוצעת על ידי הנהלת Antalpha. החברה (נאסד"ק: PWM) צפויה לשנות את שמה ל-"Aurelion Inc", בכפוף לאישורים, ותיסחר תחת הסימול החדש (נאסד"ק: AURE) החל מיום שני, 13 באוקטובר 2025.

"אנו נרגשים לשתף פעולה עם Tether, חברת המטבעות היציבים הגדולה בעולם, כדי להרחיב את האקוסיסטם של זהב דיגיטלי מהימן. נכסים דיגיטליים יהיו מוחשיים יותר עבור רבים כאשר ניתן יהיה להיכנס לחנות תכשיטים ולממש מטילי זהב עם Tether Gold ((XAU₮. באמצעות Antalpha RWA Hub אנו מקווים לספק יכולות ושירותים חדשים כמו זה שיגדילו את הנזילות ואת היצע המוצרים של Tether Gold ((XAU₮", אמר פול ליאנג (Paul Liang), מנהל הכספים של Antalpha.

"עם ההוספה ל-Antalpha RWA Hub אנו נרגשים לעגן את אגרת האוצר של Aurelion, אג"ח האוצר הראשון בנאסד"ק המבוסס באופן טהור על Tether Gold ((XAU₮, במטרה להרחיב את הגישה לאסימוני זהב, להם יש חשיבות אסטרטגית בעולם הנכסים הדיגיטליים. אנשים ומוסדות זקוקים למקום מבטחים כדי להתגונן מפני אינפלציה, פיחות ערך של מטבעות פיאט ותנודתיות השוק הקריפטוגרפיה. כפלטפורמת מימון נכסים דיגיטליים מובילה, ל-Antalpha יש אינטרס משותף לחזק את המאזן שלנו עם עתודות זהב משמעותיות באמצעות Tether Gold ((XAU₮ כדי לשפר את החוסן של הביטחונות", הוסיף ליאנג.

רציונל אסטרטגי

Reserve 2.0 של Antalpha מתבסס על תוכנית הפיילוט שהפעילה Antalpha מוקדם יותר השנה, כאשר רכשה Tether Gold ((XAU₮ בשווי 20 מיליון דולר. בתחילת אוקטובר הכרזנו על שיתוף פעולה עם Tether כדי להשיק את Antalpha RWA Hub במטרה להרחיב את הגישה ל- Tether Gold((XAU₮. השקעת ה-PIPE המובילה באגרת האוצר של Aurelion, בהיקף של 43 מיליון דולר, מייצגת את השלב הבא של Reserve 2.0: ההגדלה של עתודת ה- Tether Gold((XAU₮ של Antalpha עם תשתית מוסדית, ריבונות ושקיפות.

זהב שימש כאמת המידה האולטימטיבית לערך במשך יותר מ-5,000 שנה, וסיפק בעקביות גידור טבעי בתוך תנודתיות מקרו-כלכלית ואי ודאות פוליטית. המתאם השלילי שלו למדד הדולר האמריקני (DXY) בתוך משברים עולמיים ומחזורי אינפלציה, כמו גם משמש כמקלט בטוח לתנודתיות הקריפטו, מדגישים את ערך הזהב בבלוקצ'יין.

Tether Gold ((XAU₮ מטפל בפגיעויות אלו בכך שהוא מגובה פיזית ב-100% וניתן לפדיון תמורת מטילי זהב בתקן LBMA המאוחסנים בשוויץ. מאז ההשקה ב-2020, נרכשו כ-7 טון זהב לגיבוי Tether Gold ((XAU₮, מה שמספק שקיפות, אימות ונזילות ברמה מוסדית. על ידי התחייבות ל- Tether Gold ((XAU₮ כעתודת האוצר היחידה של Aurelion, Antalpha שואפת להגביל את התנודתיות, לשמר נזילות ולהגדיל את החוסן של הביטחונות, עם תמיכה פילוסופיית הניהול של Antalpha שבראשה ניהול סיכונים תחילה.

עיקרי העסקה



Antalpha השקיעה כ-43 מיליון דולר ב- PIPE של Aurelion בשווי של כ-100 מיליון דולר, יחד עם משקיעים מוסמכים, כולל Kiara Capital תמורת 6 מיליון דולר ו-Tether תמורת 15 מיליון דולר. בעקבות עסקה זו, Antalpha מחזיקה בנתח של כ-32.4% (או כ-73.1% מזכויות ההצבעה) ו-Kiara Capital מחזיקה בנתח של כ-8.6% (או כ-18.9% מזכויות ההצבעה) ב-Aurelion, בהתבסס על יתרת מניות החברה ובהנחה שלא מימוש כתבי אופציה של PIPE. עם תוכניות להמשיך לגייס כספים לרכישת Tether Gold (XAU₮) נוסף, Aurelion מאמינה שאחזקת המניות המרוכזת שלה יכולה לספק יציבות רבה יותר ולהבטיח פעילות חלקה יותר.

מידע על שיחת ועידה



הנהלת Antalpha תקיים שיחת ועידה בשעה 8:30 בבוקר שעון מזרח ארה"ב ב-14 באוקטובר 2025 כדי לדון בעסקה.

כדי להשתתף, נא להירשם מראש בכתובת: https://register-conf.media-server.com/register/BIdf5d33a26d64454da01f41f3d6c9610e. עם ההרשמה, תקבלו את מספר החיוג, קוד הסיסמה וקוד ה-PIN הייחודי שלכם, כמו גם דוא"ל עם הזמנה ללוח השנה.

ניתן לגשת לשידור חי באינטרנט בכתובת https://edge.media-server.com/mmc/p/bt67nb59.

שידור חוזר של שיחת הוועידה יהיה זמין גם באתר קשרי המשקיעים של החברה בכתובת https://ir.antalpha.com.

אודות Antalpha



Antalpha היא חברת פינטק מובילה המתמחה במתן פתרונות מימון, טכנולוגיה וניהול סיכונים למוסדות בתעשיית הנכסים הדיגיטליים. Antalpha מציעה הלוואות שרשרת אספקה ומרווחים של ביטקוין באמצעות פלטפורמת הטכנולוגיה Antalpha Prime, המאפשרת ללקוחות ליצור ולנהל את הלוואות הנכסים הדיגיטליים שלהם, כמו גם לנטר עמדות ביטחונות עם נתונים כמעט בזמן אמת.

אודות Aurelion



Aurelion הוא אוצר Tether Gold (XAU₮) הראשון של נאסד"ק. הוא משלב את היציבות של זהב פיזי עם היעילות של בלוקצ'יין, ומספק למשקיעים גישה למאגר זהב אסימוני שיכול לשמש מקלט בטוח לאינפלציה, פיחות מטבע ותנודתיות קריפטו. במקביל, Aurelion תמשיך בשירותי ניהול הכספים וניהול הנכסים שלה.

אודות Tether Gold (XAU₮)



Tether Gold (XAU₮) הוא נכס דיגיטלי המוצע על ידי TG Commodities S.A. de C.V. אסימון XAU XAU₮ שלם אחד מייצג אונקיה אחת של זהב על Good Delivery bar בלונדון. XAU₮ זמין כאסימון ERC-20 בבלוקצ'יין Ethereum. ניתן לסחור באסימון או להזיז אותו בקלות 24/7. זהב שהוקצה ל- XAU₮ ניתן לזיהוי עם מספר סידורי ייחודי, טוהר ומשקל, והוא ניתן למימוש.

אודות Antalpha RWA Hub



Antalpha RWA Hub היא פלטפורמת התשתית הייעודית של Antalpha Real-World Assets ("RWA"), המתמקדת כיום באספקת נזילות ושירותים עבור RWA מבוססי זהב.

אנשי קשר



למידע נוסף - משקיעים: ir@antalpha.com

הצהרת נמל מבטחים



הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות שעשויות להוות הצהרות "צופות פני עתיד" בהתאם להוראות נמל המבטחים של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים בארה"ב משנת 1995. ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד על ידי טרמינולוגיה כגון: "לצפות", "לשאוף", "להתכוון", "לתכנן", "להציע", "מטרה", "מטרה", "פוטנציאל", "לחפש", "להאמין", "פרויקט", "להעריך", "לצפות", "לחזות", "להניח", "אסטרטגיה", "יעד", "מגמה", "עתיד", "סביר", "עשוי", "צריך", "יהיה" והתייחסויות דומות לתקופות עתידיות. הצהרות אלה אינן עובדות היסטוריות או הבטחות לביצועים עתידיים. במקום זאת, הם מבוססים רק על אמונות, ציפיות והנחות עכשוויות לגבי עתיד העסק הרלוונטי, תוכניות ואסטרטגיות עתידיות, תחזיות, אירועים ומגמות צפויות, הכלכלה ותנאים עתידיים אחרים, כולל הביצועים הצפויים של זהב, Tether Gold (XAU₮) וכל מוצר אחר הקשור לזהב, והכוונה של Antalpha ו-Aurelion לרכושXAU₮ נוסף. הצהרות אלה אינן עובדות היסטוריות או הבטחה לביצועים עתידיים, והן כוללות, בין היתר, הצהרות לגבי ההשקעה של Antalpha בחברה באמצעות מימון PIPE, תוכניות אינטגרציה, היתרונות הצפויים של העסקה ואסטרטגיית האוצר הדיגיטלי Reserve 2.0 של Antalpha . הצהרות צופות פני עתיד כוללות גם ציפיות לגבי רכישה, החזקה וניהול של XAU₮ , ופריסת הון עתידית פוטנציאלית.

הצהרות צופות פני עתיד כרוכות בסיכונים ואי ודאויות מובנים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי, כולל סקירה רגולטורית, אתגרי אינטגרציה, תנודתיות מחירי השוק של XAU₮, סיכוני נזילות, סיכוני צד נגדי ומשמורת, התפתחויות טכנולוגיות ורגולטוריות, טיפול חשבונאי וגורמים אחרים המתוארים בהגשות של Antalpha ל-SEC. כל המידע בהודעה לעיתונות זו מסופק נכון לתאריך זה, ו-Antalpha אינה מתחייבת לעדכן הצהרות צופות פני עתיד כלשהן למעט כנדרש על פי החוק החל.