アンタルファ (Antalpha)、オーレリオン・トレジャリー (Aurelion Treasury) に1億5,000万米ドル (約221億7,481万) の資金調達を主導し、NASDAQ初のテザーゴールド・トレジャリーを開始

プレステージ・ウェルス (Prestige Wealth Inc.)(NASDAQ: PWM)、承認を条件に「オーレリオン (Aurelion Inc.)」(NASDAQ: AURE) へ社名変更を予定

1億米ドル (約147億8,321万円) のプライベートプレースメントおよび5,000万米ドル (約73億9,160万) のシニアデットファシリティ

アンタルファ、テザーゴールド (XAU₮) を唯一の構成資産とするオーレリオン・トレジャリーを主導、レジリエンスと透明性を強化

シンガポール発, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 機関投資家向けデジタル資産金融プラットフォームの大手であるアンタルファ・プラットフォーム・ホールディング・カンパニー (Antalpha Platform Holding Company) (NASDAQ: ANTA)(「アンタルファ」) は本日、筆頭投資家として約4,300万米ドル (約65億5,558万円) を投資し、認定投資家であるTGコモディティーズS.A. de C.V. (TG Commodities S.A. de C.V.) (「テザー (Tether)」) およびキアラ・キャピタル・ホールディング・リミテッド (Kiara Capital Holding Limited) (「キアラ・キャピタル」) とともに、公開株式へのコミットメント型プライベート投資 (PIPE) に参加することで、プレステージ・ウェルス (NASDAQ: PWM; AURE) (「オーレリオン」または「同社」) の議決権の支配権を取得したことを発表した。 同社 (NASDAQ: PWM) は、承認を条件に「オーレリオン (Aurelion Inc.)」へ社名を変更し、2025年10月13日 (月) より新ティッカーシンボル (NASDAQ: AURE) で取引を開始する予定である。

「世界最大のステーブルコイン企業であるテザーと協業し、信頼性の高いデジタルゴールドのエコシステムを拡大できることを大変嬉しく思います。 テザーゴールド (Tether Gold) (XAU₮) を用いてジュエリーショップに入り、金の延べ棒と交換できるようになれば、多くの人々にとってデジタル資産がより身近で現実的なものになるでしょう。 アンタルファRWAハブ (Antalpha RWA Hub) を通じて、このような新たな機能やサービスを提供し、テザーゴールド (XAU₮) の流動性と商品提供を拡大していきたいと考えています」と、アンタルファの最高財務責任者 (CFO) であるポール・リアン (Paul Liang) は述べている。

「アンタルファRWAハブ) に加え、NASDAQ初の純粋なテザーゴールド (XAU₮) トレジャリーであるオーレリオン・トレジャリー (Aurelion Treasury) を主導できることを非常に嬉しく思います。これにより、デジタル資産の世界において戦略的に重要なトークン化ゴールドへのアクセスがさらに拡大するでしょう。 人々や機関は、インフレ、法定通貨の価値下落、暗号資産のボラティリティに対する安全な避難先を必要としています。 デジタル資産金融プラットフォームのリーダーとして、アンタルファは、テザーゴールド (XAU₮) を通じて大規模な金準備を保有し、自社のバランスシートを強化して担保のレジリエンスを高めるという共通の利益を持っています」と同氏は続けた。

戦略的根拠

アンタルファ・リザーブ2.0 (Antalpha Reserve 2.0) は、アンタルファが本年初頭に実施したパイロットプログラムを基盤としており、その際には2,000万米ドル (約29億5,664万円) 相当のテザーゴールド (XAU₮) を取得している。 10月初旬、アンタルファはテザーと提携し、テザーゴールド (XAU₮) へのアクセスを拡大するためのアンタルファRWAハブの立ち上げを発表した。 オーレリオン・トレジャリーへの4,300万米ドル (約65億5,558万円) のPIPE主導投資は、リザーブ2.0の次の段階を示すものであり、機関投資家向けのインフラ、ガバナンス、透明性を備えたテザーゴールド (XAU₮) 準備の拡大を目指すものとなる。

金は5,000年以上にわたり究極の価値基準として機能し、マクロ経済の変動や政治的不確実性の中で常に自然なヘッジ手段を提供してきた。 世界的な危機やインフレ局面における米ドル指数 (DXY) との負の相関関係、さらには暗号資産のボラティリティに対する安全な避難先としての役割は、ブロックチェーン上における金の価値を際立たせている。

テザーゴールド (XAU₮) は、スイスに保管されたLBMA基準の金地金によって100％物理的に裏付けられ、かつ交換可能であることで、これらの脆弱性に対処している。 2020年のローンチ以降、テザーゴールド (XAU₮) の裏付けとして約7トンの金が取得されており、機関投資家レベルの透明性、検証可能性、流動性を提供している。 オーレリオンの唯一のトレジャリー準備資産としてテザーゴールド (XAU₮) を採用することで、アンタルファはボラティリティの緩和、流動性の維持、担保レジリエンスの向上を目指しており、これは「リスク管理を最優先する」というアンタルファの経営哲学を体現するものである。

取引概要

アンタルファは、認定投資家とともに、オーレリオンの約1億米ドル (約147億8,321万円) 規模のPIPEにおいて約4,300万米ドル (約65億5,558万円) を投資した。これには、キアラ・キャピタルによる600万米ドル (約8億8,699万円) およびテザーによる1,500万米ドル (約22億1,749万円) の投資が含まれる。 この取引後、発行済株式数およびPIPEワラント未行使を前提とした場合、アンタルファはオーレリオンにおいて約32.4％の持分 (議決権比率約73.1％) を保有し、キアラ・キャピタルは約8.6％の持分 (議決権比率約18.9％) を保有する。 オーレリオンは、今後もテザーゴールド (XAU₮) の追加購入のための資金調達を継続する予定であり、集中した株主構成がより高い安定性をもたらし、より円滑な事業運営を実現すると考えている。

カンファレンスコール情報

アンタルファ経営陣は、本取引について説明するため、2025年10月14日午前8時30分 (米国東部標準時) にカンファレンスコールを開催する予定である。

参加希望者は、以下のリンクから事前登録されたい：https://register-conf.media-server.com/register/BIdf5d33a26d64454da01f41f3d6c9610e 登録完了後、ダイヤルイン番号、パスコード、個別アクセスPINが発行され、カレンダー招待を含むEメールが送付される。

ライブ配信は以下のURLからアクセス可能：https://edge.media-server.com/mmc/p/bt67nb59

また、カンファレンスコールの再生は、同社の投資家向け広報ウェブサイトhttps://ir.antalpha.comでも後日視聴可能である。

アンタルファについて

アンタルファは、デジタル資産業界の機関向けに融資、テクノロジー、リスク管理ソリューションを提供することに特化した大手フィンテック企業である。 アンタルファは、アンタルファ・プライム (Antalpha Prime) テクノロジープラットフォームを通じてビットコイン (Bitcoin) サプライチェーンおよびマージンローンを提供しており、顧客がデジタル資産ローンを発行・管理し、担保ポジションをほぼリアルタイムのデータで監視できるようにしている。

オーレリオンについて

オーレリオンは、NASDAQ上で初となるテザーゴールド (XAU₮) トレジャリーである。 物理的な金の安定性とブロックチェーンの効率性を組み合わせ、投資家に対してインフレ、通貨価値の下落、暗号資産のボラティリティに対する安全な避難先となり得るトークン化された金準備へのアクセスを提供している。 また、オーレリオンは資産運用およびウェルスマネジメント事業も引き続き展開していく。

テザーゴールド (XAU₮) について

テザーゴールド (XAU₮) は、TGコモディティーズS.A. de C.V.によって提供されるデジタル資産であり、1 XAU₮トークンはロンドン・グッド・デリバリー (London Good Delivery) 基準の金地金1トロイオンスを表している。 XAU₮はイーサリアム (Ethereum) ブロックチェーン上のERC-20トークンとして利用可能である。 このトークンは24時間365日、容易に取引または移転することができる。 XAU₮に割り当てられた金は、固有のシリアル番号、純度、重量によって識別可能であり、交換可能である。

アンタルファRWAハブについて

アンタルファRWAハブは、アンタルファが運営する実世界資産 (Real-World Assets)(「RWA」) 専用インフラプラットフォームであり、現在は金に裏付けられたRWAに対する流動性およびサービスの提供に注力している。

問い合わせ

投資家向け問い合わせ先：ir@antalpha.com

セーフハーバーに関する声明

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の「セーフハーバー」規定で定義されている「将来の見通しに関する」記述に該当する可能性のある情報が含まれている。 将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「目指す」、「意図する」、「計画する」、「提案する」、「目標」、「目的」、「可能性」、「追求する」、「信じる」、「予測する」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「想定する」、「戦略」、「目標とする」、「動向」、「将来」、「可能性が高い」、「かもしれない」、「はずである」、「予定する」などの用語、および将来の期間を指す類似の用語によって特定することができる。 これらの記述は、過去の事実でも将来の業績を保証するものでもない。 これらの記述は、むしろ、関連事業の将来、今後の計画および戦略、予測、予期される事象や動向、経済状況、その他将来の条件（金、テザーゴールド (XAU₮)、およびその他の金関連商品に関する予想されるパフォーマンス、ならびにアンタルファおよびオーレリオンが追加のXAU₮を購入する意向を含む）に関する現在の信念、期待、仮定のみに基づいている。 これらの記述は過去の事実でも将来の業績を保証するものでもなく、アンタルファがPIPE資金調達を通じて同社に行った投資、統合計画、本取引による予想される利益、およびアンタルファのリザーブ2.0デジタルトレジャリー戦略に関する記述などを含んでいる。 将来の見通しに関する記述には、XAU₮の購入、保有および管理、ならびに将来の資本配分に関する期待も含まれている。

将来の見通しに関する記述には本質的なリスクと不確実性が伴い、実際の結果が大きく異なる可能性がある。その要因には、規制当局による審査、統合上の課題、XAU₮の市場価格変動、流動性リスク、相手方およびカストディアンに関するリスク、技術的および規制上の進展、会計処理、その他アンタルファが米国証券取引委員会 (SEC) に提出している書類で説明されている要因が含まれる。 本リリースで提供されているすべての情報は、本リリースの日付時点のものであり、アンタルファは、適用法により要求される場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わない。