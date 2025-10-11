안탈파 (Antalpha), 1억5천만 달러 규모 오렐리온 트레저리 금융 주도하며 나스닥 최초의 테더 골드(Tether Gold) 기업 재무부 출범

프레스티지 웰스(Prestige Wealth Inc., NASDAQ: PWM), 승인 후 사명을 ‘오렐리온(Aurelion Inc., NASDAQ: AURE)’으로 변경 예정

1억 달러 규모의 프라이빗 플레이스먼트(Private Placement) 및 5천만 달러 규모의 선순위 부채 한도(Senior Debt Facility) 조성

안탈파, 테더 골드(XAU₮) 기반으로 구성된 오렐리온 트레저리의 핵심 투자자로 참여… 유동성과 투명성 강화 목표

싱가포르, Oct. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 기관용 디지털 자산 금융 플랫폼 선도 기업인 Antalpha Platform Holding Company (나스닥: ANTA, 이하 “안탈파 (Antalpha)”) 가 선도 투자자 명목으로 약 4,300만 달러를 투자하는 한편, 공개지분 사모투자 (PIPE, Private Investment in Public Equity) 에 참여해 Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM; AURE, 이하 “오렐리온 (Aurelion)” 또는 “회사”) 의 의결권 지배권을 확보했다고 오늘 발표했다. 이번 거래에는 공인 투자자인 TG Commodities S.A. de C.V.(“Tether”)와 Kiara Capital Holding Limited(“카이라 캐피탈 (Kiara Capital)”)가 참여했으며, 이들은 안탈파의 경영진을 통해 투자했다. 회사는 관련 승인 절차를 거쳐 사명을 “오렐리온 (Aurelion Inc.)”로 변경할 예정이며, 2025년 10월 13일(월)부터 새로운 티커명 나스닥: AURE로 거래를 시작할 예정이다.

안탈파의 최고재무책임자(CFO)인 폴 리앙(Paul Liang)은 “세계 최대의 스테이블코인 기업인 테더(Tether)와 협력해 신뢰 가능한 디지털 금 생태계를 확장하게 되어 매우 기쁘다. 주얼리 매장에 직접 방문해 테더 골드(XAU₮)로 금괴를 교환할 수 있게 된다면, 디지털 자산은 훨씬 더 많은 사람들에게 실질적인 의미를 갖게 될 것이다. 안탈파 RWA 허브(Antalpha RWA Hub)를 통해 우리는 테더 골드(XAU₮)의 유동성과 상품 다양성을 높이는 새로운 기능과 서비스 제공에 나설 계획이다.”라고 밝혔다.

폴 리앙 CFO는 이어 “안탈파 RWA 허브에 더해, 우리는 순수 플레이 형태의 첫 번째 나스닥 상장 테더 골드(XAU₮) 재무부인 ‘오렐리온 트레저리(Aurelion Treasury)’를 구축하게 되어 상당히 기대감이 높다. 이는 디지털 자산 세계에서 전략적 중요성을 지닌 토큰화 금 접근성을 높이는 데 목적이 있다. 개인과 기관 모두 인플레이션, 법정화폐 가치 하락, 암호화폐 변동성에 대비할 안전한 피난처가 필요한 게 사실이다. 디지털 자산 금융의 선도 플랫폼으로서, 안탈파는 테더 골드(XAU₮)를 통해 상당한 금 보유고를 확보함으로써 자사 재무구조를 강화하고 담보 회복력을 높이려는 공통된 목표를 갖고 있다.”라고 덧붙였다.

전략적 배경

안탈파 리저브 2.0(Antalpha Reserve 2.0)은 올해 초 안탈파가 테더 골드(XAU₮) 2,000만 달러어치를 매입하며 실시한 시범 프로그램을 기반으로 구축되었다. 10월 초, 안탈파는 테더와 협력해 테더 골드(XAU₮) 접근성을 확대하기 위한 ‘안탈파 RWA 허브(Antalpha RWA Hub)’ 출범을 발표했다. 이번 4,300만 달러 규모의 오렐리온 트레저리(Aurelion Treasury) PIPE 선도 투자는 리저브 2.0의 다음 단계로, 기관 인프라와 거버넌스, 투명성을 통해 안탈파의 테더 골드(XAU₮) 보유고를 본격적으로 확대하는 것을 목표로 한다.

금은 5,000년 이상 가치를 판단하는 궁극적 기준으로 기능해 왔으며, 거시경제적 변동성과 정치적 불확실성 속에서도 자연스러운 헤지 수단으로서의 역할을 지속해왔다. 글로벌 위기나 인플레이션 국면에서 금의 미국 달러지수(DXY)와의 음의 상관관계, 그리고 암호화폐 변동성에 대한 안전자산으로서의 역할은 블록체인 상에서 금이 지니는 가치를 더욱 부각시킨다.

테더 골드(XAU₮)는 스위스에 보관된 LBMA 기준 금괴로 100% 실물 담보 및 상환이 가능한 구조를 통해 이러한 취약성을 해소한다. 2020년 출시 이후 약 7톤의 금이 테더 골드(XAU₮)를 뒷받침하기 위해 확보되었으며, 이를 통해 기관급 투명성, 검증 가능성, 유동성을 제공하고 있다. 안탈파는 오렐리온의 유일한 재무준비자산으로 테더 골드(XAU₮)를 채택함으로써 변동성을 완화하고 유동성을 유지하며 담보 회복력을 높이는 것을 목표로 한다. 이는 ‘리스크 관리 우선(Risk Management First)’이라는 안탈파의 경영 철학을 뒷받침하는 핵심 전략이다.

거래 주요 사항

안탈파는 공인 투자자들과 함께 약 1억 달러 규모의 오렐리온 PIPE에 약 4,300만 달러를 투자했다. 이 가운데 키아라 캐피탈 (Kiara Capital)은 600만 달러, 테더는 1,500만 달러를 투자했다. 이번 거래 이후, PIPE 워런트가 행사되지 않는다고 가정하고 회사의 발행주식수를 기준으로 할 때, 안탈파는 약 32.4%의 지분(또는 약 73.1%의 의결권)을, 키아라 캐피탈은 약 8.6%의 지분(또는 약 18.9%의 의결권)을 각각 보유하게 된다. 오렐리온은 테더 골드(XAU₮) 추가 매입을 위한 자금 조달을 지속할 계획이며, 이처럼 집중된 지분 구조가 더 큰 안정성과 원활한 운영을 보장할 수 있다고 보고 있다.

Antalpha 소개

안탈파 (Antalpha)는 디지털 자산 산업 내 기관을 대상으로 금융, 기술, 리스크 관리 솔루션을 제공하는 선도 핀테크 기업이다. 안탈파는 자체 기술 플랫폼인 ‘Antalpha Prime’을 통해 비트코인 공급망 및 마진 대출 서비스를 제공하며, 고객이 디지털 자산 대출을 직접 발행·관리하고, 실시간에 가까운 데이터를 통해 담보 포지션을 모니터링할 수 있도록 지원한다.

Aurelion 소개

오렐리온 (Aurelion)은 나스닥에 상장된 최초의 테더 골드(Tether Gold, XAU₮) 재무부다. 물리적 금의 안정성과 블록체인의 효율성을 결합해, 투자자들이 인플레이션, 통화가치 하락, 암호화폐 변동성에 대비할 수 있는 토큰화된 금 보유 자산에 접근할 수 있도록 한다. 동시에 오렐리온은 자산관리 및 웰스매니지먼트(wealth management) 서비스를 계속 제공할 예정이다.

Tether Gold (XAU₮) 소개

테더 골드(XAU₮)는 TG Commodities S.A. de C.V.가 제공하는 디지털 자산으로, XAU₮ 1개 토큰은 런던 굿딜리버리(London Good Delivery) 기준의 순금 1트로이온스에 해당한다. XAU₮는 이더리움 블록체인 상에서 ERC-20 토큰 형태로 제공되며, 24시간 365일 거래 및 이동이 가능하다. 각 XAU₮에 할당된 금은 고유 일련번호, 순도, 중량으로 식별 가능하며, 상환이 가능하다.

Antalpha RWA Hub 소개

안탈파 RWA 허브는 실물자산(Real-World Assets, RWA)에 특화된 안탈파의 인프라 플랫폼으로, 현재는 금 기반 RWA의 유동성과 관련 서비스를 제공하는 데 주력하고 있다.

